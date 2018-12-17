В Тюмени назвали лучших киберигроков

Тюмень регулярно становится местом проведения масштабных российских и международных событий. Регион уже принимал спортсменов-биатлонистов, дзюдоистов мирового уровня. Теперь в этот ряд вошли и киберспортсмены. Накануне, 16 декабря, в Легкоатлетическом манеже они в гранд-финале боролись за Открытый Кубок России по киберспорту.

Как отметил Сергей Вотинов, начальник управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, этот новый вид деятельности тяжело показать в традиционном формате.

- Тут и правила присвоения спортивных разрядов, судейских категорий, правила тренировки и подготовки спортсменов. Всю эту работу федерация киберспорта проделала в России за последние 10 лет. И год назад, когда мы побывали на нашем форуме по киберспорту, мы увидели, что люди готовы играть по правилам. Образование тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России дало старт развитию киберспорта на территории региона, - прокомментировал он.

Сергей Вотинов добавил, что взаимодействие с региональным отделением позволило сделать большой шаг вперед в сфере развития тюменского киберспорта.

- Зная, что на всероссийском уровне проводятся студенческая, школьная лиги, мы пошли немного дальше и одни из первых включили киберспорт в областную спартакиаду среди студентов. Формат мы уже обсудили и включили в календарный план, первые соревнования на региональном уровне проведем в апреле-мае 2019 года. Возможно, они станут этапом отбора на всероссийские мероприятия, - отметил начальник управления по физической культуре и спорту.

Кстати, две студенческие киберлиги уже организовались в двух опорных вузах Тюменской области.

Но вернемся к гранд-финалу. Он проходил в Тюмени в течение двух дней, 15 и 16 декабря. В первый день турнира состоялись полуфинальные матчи, во второй – финалы. В Clash Royale «сухую» победу в серии best of 7 одержал 16-летний белорус Андрей predator Шкелёнок. Как сообщают организаторы соревнований, он высоко оценил не только организацию турнира, но и город, в котором он проводился.

- Я приехал из Минска, в России впервые. Успел здесь осмотреться – нам проводили экскурсию. Несомненно, Тюмень – очень красивый город, здесь есть, что посмотреть. Организация турнира на высшем уровне, я всем доволен, - сказал он.

В дисциплине StarCraft2 сильнее других оказался москвич Артём Rail_sc2 Авраменко, который в финале обошел Хуанга Cyan Мина из Китая.

- Я рад победе, рад, что это произошло именно в России. Теперь у нас есть кубок. Кстати, во многих странах Европы турниры как раз проводятся в нестоличных городах. Главное – убедиться, чтобы был Интернет, но в Тюмени как раз с этим было все в порядке, - подчеркнул победитель.

Понравилось в Тюмени и китайскому спортсмену. Он пообещал непременно еще раз приехать сюда.

- Я был очень уверен в своих силах. Я и сейчас уверен, что подготовлен был прекрасно. Но получилось так, что мой соперник оказался сильнее меня. На фоне холодной погоды, тепло, с которым меня принимали, было особенно приятно. Очень благодарен за это! Я провел здесь незабываемое время и обязательно приеду еще, - поделился Хуанг Cyan Мин.

В карточной игре Hearthstone первое место и выигрыш в 250 000 рублей получил Александр SkyFrosty Грушко из Новосибирска. Победил он со счетом 4:0 в серии best of 7. По словам спортсмена, все партии выдались очень напряженными, так как уровень всех игроков был довольно хорош. Тюмень, кстати, произвела на него положительное впечатление.

Последней дисциплиной была командная игра DotA2. Обладателями главного трофея в ней стал сербско-хорватский коллектив EPG, который в напряженной борьбе со счетом 3:2 одержал победу над командой Whites.

- Мы, конечно, чувствуем огромную радость! Наши соперники играли на домашней площадке и получали огромную поддержку. Поэтому мы испытываем особенную радость от того, что одержали эту победу, - заявил капитан EPG Дино Шувак.

Тот факт, что Тюмень оправдала возложенные на нее надежды, подчеркнул президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит. Он отметил, что на площадке прекрасно разместились и стенды партнеров, и зоны для игроков, и зрительский зал, и отдельная сцена для косплея.

Кстати, среди косплейщиков были свои соревнования. Победителем косплей-конвента стала тюменка Анна Nika Горбачева. Она создала образ Сильваны Ветрокрылой из вселенной World of Warcraft. Свой костюм девушка сделала сама, потратив на него всего 10 000 рублей. Анна заверила, что свой выигрыш в 35 000 рублей потратит на создание нового образа.

На закрытии турнира тюменский представитель спонсора киберспортивных соревнований ПАО «Почта Банк» Михаил Дранник вручил сертификат на 100 000 рублей лучшему игроку в DotA2. Им стал Александр Cleyer Попов – капитан команды Whites, занявшей 2 место.

СПРАВКА «КП»

Победитель гранд-финала получает 250 000 рублей. За второе место присуждают денежный приз в размере 150 000 рублей, за третье место – 70 тысяч рублей. Игроку, не вошедшему в число медалистов, вручают 30 000 рублей.

В дисциплине DotA2 за первое место вручали 1 000 000 рублей, обладатели серебряных наград получили 500 000 рублей, бронзовые призеры – 300 000 рублей, команда, оставшаяся без наград – 200 000 рублей.