Как заработать в декрете: тюменским мамам на заметку

У российских женщин – один из самых длительных отпусков по уходу за ребенком. И только в России мамы могут заботиться о ребенке без потери рабочего места. Однако не все женщины готовы использовать свой отпуск – они выходят на прежнюю или новую работу почти сразу или даже создают свой небольшой бизнес. Тюменкам, кстати, в этом помогает департамент труда и занятости Тюменской области. «Комсомольская правда – Тюмень» узнала, как происходит процесс поддержки.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Перед выходом на работу для трудоустроенных женщин с ребенком, которому еще не исполнилось трех лет, органы службы занятости организуют бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

- Женщины получают новую профессию, востребованную на рынке труда, с целью трудоустройства на другое место работы или повышают квалификацию по имеющейся специальности и восстанавливают утерянные навыки, - пояснили в департаменте.

С начала 2018 года так смогли обучиться 253 женщины. Причем квалификаций, которые они получили, насчитывалось 40 видов, но самыми популярными были делопроизводитель, менеджер по персоналу, мастер маникюра, парикмахер, продавец, портной, повар, швея, закройщик. Интересно, что в Тюменской области каждая четвертая женщина обучалась с помощью дистанционных образовательных технологий. По сути, это самый приемлемый вариант для тех, кому нужно совмещать материнские обязанности с профессиональной подготовкой.

- Из числа завершивших обучение - 43% обучались по программам профессиональной подготовки, 33% - по программам повышения квалификации рабочих и служащих, 24% - по программам профессиональной переподготовки рабочих и служащих. После завершения отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет практически все женщины возобновляют трудовую деятельность по полученным квалификациям, из них до 70% на прежнем месте работы, - уточнили в департаменте.

Кстати, если учиться женщине приходится в другой местности, то органы службы занятости оплачивают стоимость проезда до места обучения и обратно, проживания в период обучения.

Так, например, по направлению ГАУ ТО ЦЗН Заводоуковского городского округа жительница Заводоуковска проходила профессиональную подготовку по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Кадровая работа и делопроизводство». После выхода из отпуска она продолжила работу на прежнем предприятии, совмещая обязанности секретаря и специалиста кадровой службы. А тюменка по направлению ГАУ ТО ЦЗН г. Тюмени и Тюменского района получила дополнительное профессиональное образование по программе «Ценообразование и сметное дело в строительстве с изучением программы «Гранд Смета» и в итоге устроилась на новое рабочее место инженером. А мама из Казанского района, которая вообще не имела профобразования, выбрала себе профессию «продавец-кассир» и после окончания учебы приступила к работе на новом рабочем месте.

САМА СЕБЕ НАЧАЛЬНИК

За прошедший год собственное дело в Тюменской области открыли 15 женщин с маленькими детьми. В этом им помогли органы службы занятости в рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан.

- Женщины открыли собственное дело по следующим направлениям предпринимательской деятельности: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; дополнительное образование детей и взрослых; выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей и цесарок; деятельность фитнес-центров; производство прочей одежды и аксессуаров одежды; розничная торговля, - рассказали в департаменте.

По распоряжению департамента труда и занятости населения Тюменской области, кстати, женщины с несовершеннолетними детьми имеют приоритетное право на получение государственной услуги по содействию самозанятости. В том числе тут имеется ввиду и финансовая помощь.

Почти 119 тысяч рублей получила мама двух ребятишек из Исетского района. Благодаря департаменту она смогла заняться ресторанной деятельностью, зарегистрировавшись в качестве юридического лица и решив вопрос с арендой помещения. Ранее она не могла найти работу по специальности технолога (технология продукции общественного питания), которую когда-то получала в ссузе.

КАК МАМЕ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

Вообще, по информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, мамочки с маленькими детьми могут обратиться в Центр занятости населения по месту жительства и получить следующие государственные услуги:

- информирование о положении на рынке труда;

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

- психологическая поддержка безработных граждан;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

- содействие самозанятости безработных граждан;

- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

- Все эти мероприятия будут продолжены и в последующие годы. Они запланированы в государственной программе Тюменской области «Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений» до 2020 года, - заверили в депаратменте. - Кроме того, мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин включено в национальный проект «Демография». Прогнозная численность женщин, планирующих обучение перед выходом на работу из декретного отпуска составит на 2020-2021 годы – 480 человек ежегодно, а на 2022-2024 годы - 600 человек ежегодно.

ПРОСТО ЦИФРЫ

В 2018 году 322 женщины с детьми до трех лет нашли работу.

Еще 363 женщины, имеющие детей до трех лет, получили профессиональное обучение, в том числе 253 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

С применением особых режимов работы (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, гибкий режим работы, надомная работа, свободный режим работы) трудоустроено 45 женщин с детьми до трех лет.

Всего же в банке вакансий, который ежедневно формируют органы службы занятости Тюменской области, заявлено свыше 7,8 тысяч вакансий с особым режимом работы, а это 7,3% от общего числа вакансий.

Услугу по профессиональной ориентации получили 253 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и 147 безработных женщин, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет.

В мероприятиях по социальной адаптации приняли участие 78 безработных женщин.

Услугу по психологической поддержке оказали 44 безработным женщинам, имеющим детей до трех лет.