Международный турнир по киберспорту в Тюмени соберет пять тысяч зрителей

Два дня соревнований, пять тысяч зрителей, 16 спортивных команд из России, Хорватии, Сербии, Китая, Республики Беларусь, Казахстана, Украины, а еще конкурс косплея и возможность сделать зрелищные фотографии. Все это гранд-финал Кубка России по киберспорту, который пройдет в Тюмени уже в эти выходные, 15-16 декабря.

Как рассказал президент тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко, площадку в Легкоатлетическом манеже, где будут проходить масштабные соревнования, готовили в течение нескольких дней. А вот определились с ней тюменские организаторы сразу – более подходящих площадок не найти, да и не надо. Представители Федерации компьютерного спорта России присматривались и к другим, но все-таки согласились, манеж – лучший вариант.

- Для гостей площадки, мы подготовили внушительную интерактивную зону, площадь которой – около тысячи квадратных метров. Здесь будут четыре тематических зоны, каждая стилизована под игру гранд-финала. Будет даже таверна, как в игре Hearthstone. Также оборудовано площадка для VR-игр, фото- и косплей-зоны, где пройдет конкурс костюмов. В качестве участников на него заявились не только тюменцы, но и ребята из Москвы, Казани, Уфы, Омска, Екатеринбурга. Это мероприятие также обещает быть ярким и интересным, - сообщил Роман Чуйко на пресс-конференции, посвященной старту события и добавил, что такого большого светодиодного экрана, где будут транслироваться соревнования, в Тюмени еще не было.

Кстати, те, кто станет победителем Кубка России, войдут в национальную сборную по киберспорту. Она будет создана в следующем году. А тем временем в Тюменской области уже вручили первый киберспортивный разряд. Значок и книжку получил Анатолий Десятов.

Знаменитые игроки в Dota 2 из Сербии рассказали о том, как заработать на киберспорте. Фото организаторов мероприятия

Интересно, что соревнования вызвали большой отклик со стороны родителей с детьми. И, по словам Романа Чуйко, это стало уже тенденцией, когда люди целенаправленно ведут детей посмотреть на киберспортивные состязания.

- Нам важно поддерживать те молодежные инициативы, которые существуют. Форум, который мы проводили год назад, показал, что у нас в Тюменской области есть большое сообщество. Благодаря инициативе снизу, нам удалось пробить путь к сердцу Федерации компьютерного спорта России и получить возможности провести первый Кубок России за пределами Москвы, - прокомментировал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

Киберспортсмен из сербской команды EPG отметил, что в Тюмени все супер. Он и его команда в городе находятся уже два дня и успели посмотреть на город и поиграть в местных интернет-кафе.

- Здесь хорошие спонсоры, хорошая поддержка. Нас радует отношение, которое проявляют здесь к нашей команде. Наш кемп базируется в Москве, когда мы приезжаем. Там тоже хорошие люди, но в Тюмени они даже лучше, - отметил капитан команды Дино Шавук.

Позднее эти знаменитые игроки в Dota 2 рассказали о том, как заработать на киберспорте. Им самим киберспорт принес более 22 тысяч долларов призовых. И как оказалось, все дело в усердии.

- Это можно сравнить с учебой в колледже: ты усердно учишься, но никто не гарантирует тебе работу. Так и здесь – ты усердно занимаешься, и не факт, что найдешь себе команду. Но, если находишь, то это и есть твоя работа, - рассказал член EPG Никола -LeBronDota- Попович.