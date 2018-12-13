Тюменские врачи рассказали, как избежать переедания за праздничным новогодним столом

Чуть больше, чем через две недели, наступит Новый, 2019-й, год. В преддверии новогодней ночи хозяйки с самого утра будут стоять на кухне, чтобы порадовать родных и близких разнообразными салатами, нарезкой, горячими блюдами и, конечно, десертом. Однако переусердствовать в этом направлении не нужно: праздничный стол должен запомниться не обилием блюд, а их разнообразием. Тогда вы вряд ли столкнётесь с проблемами пищеварения и не поправитесь за время застолий.

О САЛАТАХ, РЫБЕ, МЯСЕ

По словам главного внештатного диетолога Тюменской области Елены Дородневой, стол должен быть таким, чтобы запомниться на целый год. Не нужно готовить по 10-15 салатов, главное – к каждому блюду должен быть нестандартный, праздничный, подход.

Например, не стоит делать традиционное оливье – лучше сделать салат с авокадо, а вместо жареной рыбы стоит выбрать запечённую в духовке. В общем, к приготовлению стоит подойти правильно и с точки зрения правильного питания. Налегать на алкоголь до «свинского» состояния тоже не нужно: пейте его в умеренных количествах и только в том случае, если вам позволяет здоровье, в т.ч. и в области пищеварения.

- Главное, о чем не стоит забывать, – никогда не пить алкоголь, даже самый легкий, на голодный желудок, говорит врача-гастроэнтеролог консультационно-диагностического центра «Эндос» Наталья Костина. – Быть особенно осторожными врачи рекомендуют людям с заболеваниями органов пищеварения. Перед бокалом спиртного стоит съесть бутерброд или закуску.

С алкоголем не стоит употреблять копчёные продукты, домашние соления и маринады. Эти продукты надолго удерживают жидкость в организме и препятствуют выводу токсинов.

Новогоднюю трапезу стоит начать с холодных закусок, мясных нарезок, нежирной рыбы и овощных салатов без калорийных соусов. Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, эти блюда создадут ощущение наполненности желудка и не позволят разыграться аппетиту сверх меры.

Салаты, которые мы все так любим, стоит съесть в течение суток. Для заправки стоит выбрать не майонез, а полезную нежирную сметану, натуральный йогурт или оливковое масло. Рыбу с мясом «мешать» тоже не рекомендуется. Если вы начали кушать рыбу – её и ешьте в течение застолья, т.к. лучше всего придерживаться определённого вида белка.

- Обильная, жирная пища и те продукты, которые вы не часто употребляете в пищу, - стресс для вашего организма, - рассказывает Наталья Костина. – Лучше всего отказаться от жирной свинины, баранины, утки, гуся, копченых колбас, салями, бекона, особенно копченого, жирных сортов рыбы, орехов и консервированных фруктов в сладком сиропе.

На десерт лучше всего сделать лёгкий мусс или желе, а не наедаться жирным масляным кремом и бисквитами.

КАК НЕ ПЕРЕЕДАТЬ?

Главная проблема новогодних застолий – переедание. Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться простых правил:

- не съедать блюдо до конца;

- не отвлекаться во время еды;

- тщательно пережёвывать пищу;

- пользоваться маленькими тарелками для маленьких порций.

Всеми любимые соки, которые продаются в коробках, предпочтительно разбавить питьевой кипячёной водой в пропорции 1:1. Благодаря этому, вы снизите их концентрацию и уменьшите влияние кислоты на желудок.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Если вы не раз смотрели «Ревизорро», то должны уже наизусть вызубрить санитарно-гигиенические правила и нормы. К примеру, все ингредиенты для салатов и горячего нужно хранить отдельно. Не рекомендуется есть в пищу блюда, которые вы приготовили более двух дней назад, и тем более салаты. Заправлять последние нужно только перед подачей на стол, а не раньше.

Врачи отмечают, что праздничные застолья должны проходить не более, чем 2-3 дня. Ваш же желудок будет благодарен, если после этого вы перейдёте на обычный режим питания, включая первые блюда.

КАК ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ ПОДАРОК?

Не стоит забывать и о безопасных и качественных «сладких подарках» для детей. Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, при выборе подарка нужно отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Кроме того, обращайте внимание на наличие в конфетах ядер абрикосовой косточки и арахиса. Они являются аллергенами и использовать их в питании детей нельзя. То же самое касается леденцовой карамели и конфетах, которые содержат алкоголь более 0,5% этанола.

В новогодних подарках для детей преимущественно должны находиться:

- Пастила - диетический продукт, т.к. в её составе отсутствую жиры.

- Зефир – та же история. В нём абсолютно нет жиров – ни животных, ни растительных. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей (агар-агар, пектин или желатин). Белок, который входит в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет.

- Конфеты (лучше шоколадные). Помимо калорий, они содержат калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, витамины А, С, Е. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память.

- Печенье – если у ребёнка есть проблемы с ЖКТ, лучше приобретать галеты, калорийность которых ниже калорийности песочного печенья.

Если внутри подарка вместе с печеньем и конфетами находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.