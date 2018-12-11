В Тюменской области определили лучших специалистов в IT-технологиях

В Тюмени накануне, 10 декабря, состоялся финал конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по Тюменской области. Свои работы в этот день защищали участники номинации «Лучший инженер-программист».

Финальный этап проходил на базе Тюменского государственного университета, сообщили в Региональном информационно-образовательном центре. Программисты, которые до этого уже прошли заочный этап конкурса, представили свои проекты судейской комиссии во главе с заместителем Центра информационных технологий Тюменской области Ольгой Чуенко.

Участники, среди которых были как работники местных предприятий, так и студенты вузов и ссузов, представляли свои работы исходя из специфики профессиональной деятельности. Еще на первом заочном этапе они выбрали себе тему проекта. Среди направлений были такие, как «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «IT-решения для бизнеса на платформе 1С» и другие. Группы работников и студентов оценивались в двух номинациях: «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры». В первом туре участники до 30 ноября представляли в конкурсную комиссию самостоятельно разработанные инженерные проекты. Помимо резюме, содержащего общее описание концепции, авторское название работы, период создания, авторство, результаты апробации, к материалам прилагалась презентация и пояснительная записка. Содержание материалов судейская комиссия оценивала по балльной системе. Тех, кто набрал больше всего баллов, пригласили на очный этап.

На очной защите первыми дали дорогу молодым. Эти молодые ученые и студенты, только начинающие свой профессиональный путь, полны энергии и новых креативных идей и разработок. Так что представленные проекты говорили сами за себя - дополненная реальность для тюменских городских парков и достопримечательностей, система сбора аналитики работы серверов региональной медицинской системы и другие. Для ребят конкурс стал еще и возможностью получить ценные советы от членов жюри по улучшению своих проектов, а также услышать, как развивать работу дальше, чтобы воплотить ее в жизнь. Дело в том, что у большинства студентов на момент участия в конкурсе работы еще не были реализованы или только готовились к демо-выпуску.

В тройке лидеров оказались Вадим Рейхерд, Давид Шенгелия и Семен Хоменко. Первый из студентов-участников разработал программу, которая подсказывает, как лучше расположить ливневую систему с учетом ландшафта и рельефа местности. Второй представил работу по формированию отчета по выводу остатка часов по договорам с абонентской платой. Третий же доработал типовой отчет «Валовая прибыль» в конфигурации «Управление фирмой-франчайзи» для программы 1С. Ребята за свои призовые места получили денежные призы – 17, 12 и 6 тысяч соответственно.

К профессионалам отрасли требования были гораздо более серьезные, ведь и работы у них солидные и почти все уже реализованные, многие вовсю используются в сфере ИТ-решений на тюменских предприятиях. Тут победителем направления «Профессиональные инженеры» стала сотрудник компании ООО «1C-Медицина – Регион» Евгения Погорелова. За создание системы учета и планирования назначений инъекций в амбулаторных условиях для пациентов она получила главный приз - 46 тысяч рублей. Заняла второе место и получила 34 тысячи рублей Ольга Шевченко с работой «Сводная система сбора информации», программы, которая автоматизирует и оптимизирует процесс сбора и обработки информации. Третье же место за разработку интеллектуального ассистента специалиста отдела продаж получил Юрий Миллер. Его награда за победу в конкурсе составила 23 тысячи рублей.

Награждал победителей и призеров конкурса «Славим человека труда» в номинации «Лучший инженер-программист» начальник управления занятости департамента труда и занятости Тюменской области Вадим Самсонов. Все победители и призеры в направлениях «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» регионального этапа представят Тюменскую область на федеральных соревнованиях в Екатеринбурге в марте 2019 года. Кроме того, победители и призеры в возрасте до 30 лет будут занесены в региональную базу данных талантливых детей и молодежи с целью формирования кадрового потенциала региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

Конкурс «Славим человека труда!» стал для Тюменской области традиционным, регион участвует в нем ежегодно. Конкурсные мероприятия проводятся сразу по нескольким номинациям, так как главная цель конкурса — это повышение престижа как рабочих, так и инженерных профессий, в особенности среди молодого поколения. В Тюменской области конкурс организован департаментом труда и занятости Тюменской области совместно с региональным департаментом информатизации.

В 2019 году в Тюмени пройдут финалы конкурса «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по номинациям: «Лучший инженер-теплотехник», «Лучший мастер по художественной обработке кости, рога», «Лучший мастер по художественной обработке дерева», «Лучший мастер по ручному ткачеству». Дата финалов назначена на 20 марта 2019 года.