В Тюменской области активно развиваются профориентационные волонтерские движения

В 2018 году добровольцы активно привлекались органами службы занятости населения Тюменской области к реализации мероприятий по профориентации. Где и как в регионе шло взаимодействие по вопросам содействия занятости молодежи и развитию добровольчества, обсудили участники заседания общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Так, в Уватском районе успешно развивается профориентационное волонтерское движение «Молодежь и профессионалы: встречное движение». Его организовал центр занятости населения совместно с АУ ДО «Центр дополнительного образования детей и молодежи Уватского муниципального района». В рамках проекта для учащихся средних общеобразовательных школ проводятся профессиональные пробы, во время которых школьники погружаются в суть различных профессий. Например, школьники Ивановской средней общеобразовательной школы, побывав в информационно-издательском центре «Уватские известия», познакомились со сферой массовых коммуникаций. Им рассказали об истории создания местных средств массовой информации и об особенностях работы редакционных коллективов в современных условиях. Дети узнали о таких творческих профессиях, как верстальщик, журналист, редактор сайта, фото- и телекорреспондент, а также сами попробовали себя в этих ролях.

Всегда самое активное участие добровольцы принимают в реализации профориентационной акции «Моя профессия — мое будущее». Она проходит во всех центрах занятости населения Тюменской области и ее главная задача - проведение профориентационных мероприятий, направленных на популяризацию востребованных рабочих и инженерно-технических профессий. В рамках акции помощь волонтеров требуется на днях открытых дверей, во время деловых, профориентационных игр, тренингов и конкурсов.

В Тюмени сотрудничество с добровольцами осуществляется через Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района, где также организовано волонтерское движение, задействованы вузы и предприятия Тюмени и составлена программа обучения волонтеров. Задача его участников – информировать школьников разного возраста о том, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда и как лучше подходить к выбору профессий. Волонтеры привлекаются также для помощи в проведении крупных профориентационных мероприятиях – региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), профориентационном фестивале «ПрофиБудуЯ» и чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Для событий такого уровня они проходят специальное обучение. Кстати, только во время «Абилимпикса», который в регионе проходил в течение двух дней, были задействованы 85 волонтеров и 30 из них представляли волонтерский центр «Абилимпикс», работающий на базе опорного вуза.

В ходе заседания Святослав Варнашев, член общественного совета, презентовал новый учебно-воспитательный курс «Гражданин России – сильная личность», направленный на формирование осознанной трудовой профессиональной траектории у детей школьного возраста с 7 по 11 класс.

Суть проекта, разработанного творческими активистами движения «Работающая молодежь Сибири» - рассказать школьникам о мире профессий через серию видеороликов. Фильмы последовательно раскрывают 10 тем и вместе они будут формировать в молодом человеке ответственного, реализовавшего себя и полезного для общества гражданина. По словам авторов проекта, фильмы объединены в три блока: три фильма о личностном развитии и эффективности, четыре фильма о сотрудничестве, взаимоотношениях и гражданской ответственности и еще три фильма об истории, гражданском мышлении и формировании благополучного будущего. В основе сценариев - современные подходы в профориентации и обучении, их сформулировали исходя из проведенного в апреле-мае 2018 года анкетирования. Так, по данным проведенного опроса в Тюмени, Тюменской области и городах ХМАО, в котором приняло участие порядка 2000 учащихся, выяснилось, что около 40% учеников в возрасте от 14 до 18 лет не знают, кем хотят стать. Половина из них отвечает, что не понимает, чего вообще хотят от жизни. Кроме того, около 60% учеников не владеют или недостаточно владеют информацией о будущем месте обучения и где можно получить выбранную профессию.

Фильмы создаются совместно со специалистами по профориентации и педагогике. Ранее команда авторов видеороликов уже создавала ряд учебно-воспитательных работ по различным темам. Среди них циклы «Правда о рабочих. Мифы о профессиях», «Техноспецназ», «Профессии НТИ». В последнем рассказывается о востребованных профессиях будущего - «Альтернативная энергетика», «Проектировщик новых материалов», «Профессия будущего – авиаконструктор». Работы получили широкое распространение как в сети Интернет, так и в школах, а также в центрах молодежного инновационного творчества России.

Члены общественного совета высоко оценили проект и решили рассмотреть вопрос об использовании в работе по профориентации молодежи школьного возраста цикл фильмов проекта в качестве дополнительного инструмента по повышению эффективности системной профориентационной работы с молодежью.