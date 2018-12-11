В Тюмени обсудили ключевые направления реализации инициатив молодежи

В Тюмени прошел международный Talk-форум Культuritsa. Однодневное яркое событие с расширенным образовательным блоком собрало на своей площадке большое количество слушателей-тюменцев. В качестве спикеров выступили успешные молоды эксперты из стран СНГ. Они провели мастер-классы по направлениям: творчество, креативные индустрии, урбанистика, медиа и социальное предпринимательство.

В рамках форума тюменцы познакомились с пятью экспертами из стран ближнего зарубежья, которые рассказали как в их странах продвигаются медиа и социальное предпринимательство, развивается творчество, креативные индустрии и чем живут урбанисты.

Так, представительница Молдавии Констанца Дохотару поделилась своим опытом в направлении «Урбанистика». Спикер рассказала, что сейчас работает архитектором-урбанистом в Центре урбанизма в Кишиневе. Центр развивает сельские, городские, национальные и региональные территории. Также она сотрудничает с сообществами по всей Молдавии по проектам возрождения городов. За ее плечами реставрация Кишинева, Бельцов, Окницы. Но всему этому предшествовал длительная деятельность и учеба вдали от дома.

- Чтобы вы понимали, ежедневно из Молдавии уезжает 134 человек. Поэтому, заканчивая лицей, выпускники в последнем классе спрашивают друг друга ни на какой факультет ты идешь, а в какую страну уезжаешь. Я выбрала Румынию и это, конечно сильно изменило меня, - рассказала Констанца.

Констанца Дохотару и ее проект "Мой очеловеченный урбанизм в сложном Кишиневе"Фото: Кира Санникова

Девушка отучилась в Политехническом университете Тимишоара на факультете архитектуры и урбанистики, а также в летний период обучалась в университете Палермо в Италии. Затем, закончив обучение работала в Румынии, Испании, Франции и на Мальте в архитектурных студиях.

- Будучи на Мальте, через какое-то время я почувствовала, что нахожусь не там, где мне нужно быть и вернулась в родной Кишинев. Никто, даже из близкого окружения, моего решения не понял. Первое время работа была не самой интересной. Но в 2018 году к нам приехал датский урбанист Ян Гейл, я поняла, что у меня есть единомышленники. Затем нас посетил еще один известный российский урбанист, создатель Центра прикладной урбанистики Свят Мурунов и жизнь изменилась, - поделилась Констанца.

Сейчас девушка проектирует общественные пространства, реализует массу интересных городских проектов и признается, что получает заработную плату за то, что она действительно любит делать и умеет.

Прислушиваться к себе при выборе сферы деятельности призвал и Данияр Кдыров из Казахстана. В направлении «Творчество» он рассказал свою историю, как из любви фотографировать старые машины и рисовать превратился в концепт-художника студии Targem Games. Сейчас он создает обложки для игр Crossout и Star Conflict, а также рисует транспорт и персонажей для фильма «Вратарь галактики» Джаника Файзиева. Помимо этого, он разрабатывает эскизы для различных тюнинг-ателье.

Данияр провел 4 персональные выставки живописи. Выставлялся и работал в Сингапуре, Китае, Сирии, Нидерландах, Турции. Его работы представлены в постоянной экспозиции в Сочи.

Данияр Кдыров рассказал о поиске себя, любимой работе и самообразованииФото: Кира Санникова

Еще одна участница форума Сара Раджабли из Азербайджан призвала тюменцев больше инвестировать в себя – в путешествия, в получение новых знаний и в умении выстраивать коммуникации. Она поделилась своим опытом деятельности в направление «Социальное предпринимательство»

Сара - первый социальный предприниматель из Азербайджана, представляющая страну в ООН, и посол на Всемирном форуме молодежи «One Young World» в Великобритании. Форум собирает в одном месте 1500 молодых лидеров из 196 стран. Вместе с молодыми делегатами, прошедшими специальную систему отбора, на форуме работают мировые лидеры такие, как премьер-министр Джастин Трюдо, актриса и посол ООН Эмма Уотсон, супермодель Наталья Водянова, музыкант Боб Гелдоф и другие.

Девушка основала «Молодежный центр социального бизнеса» и «BUTA Art & Sweets» — площадку, направленную на сокращение безработицы среди женщин с особыми возможностями. Они продают сладости собственного приготовления. Сара является членом молодёжного сообщества конференции ООН по торговле и развитию, а также членом сообщества молодых послов Национальной ассамблеи молодежных организаций Азербайджанской Республики.

КСТАТИ

Talk-форум Культuritsa – далеко не первое мероприятие, проводимое по инициативе департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

- В рамках данной площадки мы смогли поделиться опытом, обсудить возможные направления сотрудничества на перспективу. Среди них исследования, связанные с городской средой, изучение жизни человека в городе. В новом мультицентре, который уже скоро откроется в отреставрированном здании «Конторы Пароходства», как раз особое место займут проекты, связанные с урбанистикой, - отметила куратор мультцентра «Моя территория» и «Контора пароходства» в Тюмени и Тобольске Юлия Каргаполова.

По ее словам, новый молодежный центр будет в шесть раз больше уже существующего. Благодаря чему появиться современное выставочное пространство, небольшое кафе, станет больше форматов для проведения различных массовых мероприятий и дискуссионных встреч.