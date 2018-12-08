Несколько регионов России «скопируют» тюменскую «Базу Героев»

Уникальный тюменский проект для пап с детьми «База Героев» может появиться в нескольких регионах страны. О своем желании уже заявили жители Магаданской, Иркутской и Курганской областей.

Напомним, «База Героев» - это серия военно-спортивных состязаний, открытых мастер-классов по боевым искусствам, публичных лекций и тренинг-семинаров, в которых участвуют папы с детьми. Это полностью волонтерский проект и реализуется на общественных началах.

Он появился в Тюмени в 2017 году и за два года состоялось более 30 мероприятий, в которых приняли участие более трех тысяч семей.

«База Героев» уже стала победителем IV Всероссийской премии «Папа года», а на днях заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018» - главном конкурсе Года доброволльца. Церемония награждения проходила в Москве и в ней участвовал президент России Владимир Путин

- Я счастлив! Все отлично! Из почти шестнадцати тысяч проектов со всей России мой проект вошел в тройку лидеров. Это отличный показатель, - поделился эмоциями организатор проекта Николай Петренко.

Он выиграл 300 тысяч рублей на развитие «Базы» и теперь планирует закупить на эти деньги оборудование для новых испытаний.

- На конкурс я пошел не из-за денег, а чтобы понять, насколько он интересен на федеральном уровне. Хотел получить оценку и признание профессиональных экспертов, - поясняет Николай. - Я всегда участвую в разных конкурсах, чтобы понимать, в нужном ли направлении мы работаем, насколько наша деятельность интересна людям.

Сейчас для турниров разработано более 37 различных испытаний. Каждый раз состязания проходят на новом месте.

- Мы еще ни разу не повторялись. У нас все оборудование мобильное и мы все время придумываем что-то новое, - рассказывает Николай. - В конечном итоге это будет полноценная база развлечений.

Команду «Базы Героев» составляют двенадцать человек-волонтеров. Это студенты и работающая молодежь самых разных профессий и специализаций, решившая посвятить часть своей жизни добровольчеству.

К сожалению, проектов, где задействованы именно отцы, в России практически нет. Никто не хочет заниматься этим направлением.

- Это очень печально, что в эту сферу никто не хочет вкладывать средства. Статистика показывает, что сегодня отцы в среднем на воспитание детей выделяют от 5 до 10 минут в день. Почему-то стало принято считать, что главная задача отца в семье – зарабатывать деньги и многие мужчины убеждены, что это и есть их роль в семье. Но фактически получается, что они откупаются от детей. Воспитанием занимаются мамы и бабушки, а папы постепенно становится инертным, - сетует Николай.

Проект нацелен на то, чтобы вернуть пап детям. И, оказалось, это очень непростая задача.

- Когда запускали проект, 95 процентов регистраций на участие в турнире совершали жены. Они же приводили своих мужей и детей, - рассказывает волонтер.

За два года ситуацию в Тюмени удалось немного изменить, отцы стали более активны. Сейчас уже 70% регистраций совершают жены, а 30% все-таки сами отцы. Но это в областном центре, а в других городах и селах региона ситуация остается очень печальной.

- Чем меньше населенный пункт, тем сложнее «раскачать» отца. Я сейчас даже больше делаю упор на малые города и села, - говорит Николай. - В Ишиме уже дважды провели состязания, один раз были в Тобольске. В ближайший год планируем доехать до Заводоуковска.

В планах создать полноценную сеть «Базы Героев» в разных уголках области, чтобы турнир стал постоянно действующим с проведением финала в Тюмени.

Состязания обязательно будут сопровождаться обширной образовательно-просветительской программой, нацеленной на продвижение семейных ценностей и идеи ответственного отцовства. В рамках испытаний участники будут готовить видеоматериалы о свих семейных командах и их историях. Этот медиа-продукт затем станет своеобразной социальной рекламой, пропагандирующей идеи семьи, правильных отношений между отцами и сыновьями, идеалы мужественности и патриотизма.

Проект, кроме всего прочего, ставит цель по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, приобщению ее к военной истории и популяризации военной службы у подростков.

- Я решил создать такой проект, потому что сам испытывал трудности в воспитании своего сына, которому сейчас 4 года. Дело в том, что мои родители развелись, когда мне было 5 лет и я воспитывался только мамой. Мне очень не хватало мужского общения, - поясняет Николай. - Став папой, мне было сложно в какие-то моменты и приходилось много читать книг, но это все не то, опыт передается в семье, от родителей. Я начал общаться с молодыми отцами, в итоге создали сообщество.

Теперь «База героев» в Тюмени очень востребована. Не успел Николай вернуться с наградой из Москвы, как уже начал проводить турниры. 8 декабря состязания состоялись в гимназии №16, а 12 декабря пройдут в Центре тактических игр «Штурм».

Практика показала, что военно-спортивные игры тюменцам очень интересны.

- За все время их проведения ни одного негативного отзыва, - отмечает волонтер и мечтает организовать массовый флешмоб отцов и детей, чтобы попасть в Книгу рекордов России.

Отметим, что помогает развивать и продвигать волонтерам их идеи Координационный центр развития добровольческого движения Тюменской области.