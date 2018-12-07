Тюменские поисковики учат школьников помнить историю

В Тюменской области более 37 тысяч школьников познакомились с историей памятной даты, которую страна отмечала в начале недели, 3 декабря. Ко Дню неизвестного солдата тюменские поисковики провели более 350 мероприятий, среди которых самым масштабным стал Единый урок памяти «Герои-земляки».

Как рассказали в пресс-службе Тюменского областного поискового центра, действующего под патронажем департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, для организации и проведения уроков были привлечены руководители и воспитанники поисковых отрядов, добровольцы гражданско-патриотического направления, а их по области насчитывается свыше двух тысяч человек. Кроме того, к процессу патриотического воспитания детей и молодежи подключились 315 ветеранов войны и труда.

Единый урок памяти охватил практически все общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования и культуры Тюменской области в 26 муниципалитетах региона, где он проходил в течение недели, начиная с 27 ноября и заканчивая 5 декабря.

- В ходе мероприятия жители региона познакомились с историей памятной даты, героическими эпизодами Великой Отечественной войны, судьбами земляков, пропавших без вести на полях сражений, - пояснили суть урока в пресс-службе поискового центра.

Участники поискового отряда «Савояр» в День Неизвестного солдата посетили семь школ Тюмени, где организовали те самые уроки памяти «Герои-земляки». По информации отряда, поисковики познакомили школьников с историей памятной даты, рассказали о подвигах героев Великой Отечественной войны. Также, учащиеся узнали о работе по увековечению памяти погибших защитников Отечества.

Кстати, кроме уроков памяти, тюменские поисковики проводили митинги, выставки экспонатов, найденных в ходе поисковых работ.

Так, например, с 27 ноября по 5 декабря поисковый отряд «Память» проводил уроки памяти, совмещенные с музейной выставкой в образовательных учреждениях Ялуторовского района.

- Более 450 школьников узнали о памятной дате истории России «День Неизвестного солдата». Учащимся рассказали о поисковой работе и представили экспонаты, найденные на местах сражений Великой Отечественной войны, - сообщили в поисковом отряде.

Кстати, в рамках митинга в Тюмени военный комиссар Тюменской области Александр Моторин вручил тюменским поисковикам знаки отличия Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом движении». Он наградил знаком II степени Андрея Ковалевского, руководителя поискового отряда «Кречет», и Евгения Макарова из поискового отряда «Десант». Знак III степени получили Ангелина Дубровина, руководитель поискового отряда «Сибирь», и Александр Меньщиков, руководитель поискового отряда «Ирбис», а также представители поискового отряда «Тюмень-ТюмГУ» Ангелина Моторина и Юлия Суздальцева.

Кроме того, тюменские ребята из поисковых отрядов вручили родственникам красноармейца Леонтия Ивановича Большакова медальон солдата и архивные документы. Останки бойца, уроженца Омской области Новозаимского р-на, и медальон были найдены и подняты поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» в августе 2012 года в Западнодвинском районе Тверской области. Останки солдата были погребены в братской могиле на воинском мемориале в деревне Брод Тверской области в 2013 году.

Памятная дата 3 декабря стала для тюменских поисковиков хорошим завершением 2018 года. За год в полевых экспедициях они подняли останки 554 солдат и офицеров, сражавшихся на полях боев во время Великой Отечественной войны. На счету тюменцев также 24 найденных смертных медальона солдат, которые дают шанс на установление имени бойца. Кроме полевых работ в течение 2018 год поисковики занимались архивно-мемориальной, военно-мемориальной, музейной работой, проведением патриотических и поисковых акций и проектов.

Сейчас им остается заниматься собственным образованием, чтобы в феврале 2019 года пройти ежегодную проверку знаний поисковиков. Участникам поисковых отрядов предстоит ответить в электронном виде на вопросы тестов по шести дисциплинам образовательной программы «Школа поисковика»: история Великой Отечественной войны, история Тюменского края, история поискового движения, туристическая подготовка, первая помощь и поисковые работы.

Итоговое тестирование позволяет установить степень готовности поисковика к полевым работам. По итогам проверки теоретических знаний (нужно правильно ответить на не менее, чем 80% вопросов теста) определятся участники следующего полевого сезона, которые весной смогут отправиться в экспедицию на места боев Великой Отечественной войны.

Кроме того, в отрядах постепенно начнется подготовка снаряжения, экипировки, туристического инвентаря для полевых экспедиций.

ДЛЯ СПРАВКИ

Памятную дату – День Неизвестного Солдата – в России впервые отметили 3 декабря 2014 года. Однако история даты началась еще 52 года назад в 1966 году, когда в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.