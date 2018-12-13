2018-12-13T17:22:56+03:00
Добрые дела

Волонтеры и библиотекари Тюмени за год сшили несколько книг для детей с нарушением зрения

Одна из сказок уже получила всероссийское признание
Марина АНТОНОВА
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Фото проекта Добровольцы ТюмениФото проекта Добровольцы Тюмени
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Тюменские тактильные книги завоевывают признание экспертов. Сказка ямальского писателя Ивана Истомина «Черный и Белый» победила на всероссийском конкурсе Российской государственной детской библиотеки где свои рукотворные книги представляли издательства, творческие мастерские и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на производстве книг для детей с ограниченными возможностями здоровья.

За право называться лучшим боролись специалисты более чем из 20 регионов: мастера из Смоленска и Таганрога, Костромы и Нефтеюганска, Саратова и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новокузнецка.

- Почти во всех регионах страны есть библиотеки, которые имеют специальное оборудование для производства собственных книг для детей с нарушением зрения. Очень важно, чтобы в каждой библиотеке были специальные издания для маленьких детей с особенными потребностями здоровья, – отметил член жюри, главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.

Сказка «Черный и Белый» сейчас представлена на выставке в Российской государственной детской библиотеке в Москве. Это большая общая победа сотрудников Центра и всех, кто помогал им создавать.

Ямальская история Ивана Истомина - не единственная книга, выполненная руками библиотекарей и волонтеров. Еще в 2012 году заведующая отделом творческого развития читателей Центра семейного чтения Софья Тарасевич занялась созданием таких книг. Тогда ей удалось организовать акцию «Добрая книга», которая собрала рукодельницы самых разных направлений. С помощью валяния мастерицы сделали своими руками 21 книгу.

В 2018 году в городе в рамках Года добровольца был запущен волонтерский проект по созданию тактилных книг для детей с нарушениями зрения. Так появилась «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, серия «Жанры живописи».

К их изготовлению подключились добровольлцы самых разных возрастов и умельцев прикладного народного творчества. Например, «Сказку о рыбаке и рыбке» создавали не только швеи, вязальщицы и валяльщицы. Корыто для бабки вырезал из дерева мастер деревянного зодчества Святослав Шитов.

- Мы очень благодарны Святославу за такой чудесный подарок ребятам с нарушениями зрения! Одно из главных требований к изготовлению тактильных книг - соответствие иллюстраций реальным прототипам, поэтому особенно радостно, что наша книга будет полностью отвечать существующим стандартам и сохранит тепло рук мастера, - отметила идейный вдохновитель и организатор проекта Софья Тарасевич.

Благодаря энтузиазму библиотекарей и волонтеров в сентябре выпущена серия тактильных книг «Жанры живописи». Книги «Портрет», «Пейзаж», «Натюрморт» пополнили коллекцию Тюменской областной специальной библиотеки для слепых. Их шили на мастер-классах в Музейном комплексе имени Словцова в рамках уникальной выставки тактильных картин «Видеть невидимое».

В создании других книг для чтения на ощупь участвовали ученики из школы №94. В Центре семейного чтения они не только знакомились с особенностями создания книг, но и сами попробовали читать их, а затем приступили к важной части книги - изготовлению тесьмы для обозначения низа страницы.

Социальный проект поддержали также волонтеры Областной Штаб-квартиры «серебряного» добровольчества, который жействует при областном Геронтологическом центре Департамента социального развития Тюменской области. Активисты 55+ вместе с юными волонтерами из центра «Дзержинец» мастерили страницы. Рукодельницам пришлось освоить технику валяния игрушек из шерсти.

- Тактильные книги незаменимы для детей, которые познают мир пальцами. Я увлекаюсь шитьем, вязанием, но никогда не применяла свои навыки в таком серьезном деле. Я рада, что могу оказать посильную помощь в подобных социальных проектах, - поделилась впечатлениями 60-летеяя Ирина Алексеевна.

Мягкие книги из хлопчатобумажных тканей, шерсти, тесьмы играют особую роль в популяризации чтения у малышей. Все эти материалы знакомы малышам с детства по ощущениям от одежды, игрушек, постелей и поэтому не вызывают негативных эмоций.

- У детей с нарушением зрения существуют сложности при обучении чтению. В силу особенностей восприятия у них возникает психологический барьер, ведь детям приходится знакомиться с новыми, непривычными для них, холодными материалами тактильных книг, зачастую выполненными из пластика. А книги-игрушки дошколята читают с большим удовольствием. Но к сожалению, массового производства подобных книг в России нет, - пояснила Софья Тарасевич.

У книг есть своя технология и к ним предъявляются особые требования. Например, в качестве основы будущих книг используются пластиковые папки. Этот материал помогает хорошо держать форму страницы и позволяет в дальнейшем чистить книгу без ущерба внешнему виду. Основа обёртывается синтепоном толщиной 1,5см., в результате получается мягкая и приятная на ощупь страница.

Чтобы ребенок мог концентрировать внимание на главном, не отвлекаясь на второстепенные детали, используется небольшое количество предметов на странице. Для создания четкого контраста фона и предмета на ощупь и по цвету берется фетр. Изображения животных и людей делатся максимально приближенным к настоящим, чтобы у ребенка не складывалось неправильное представление. Располагают фигурки в пришитых карманах.

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