Программировать играючи: тюменских школьников познакомили с информационными технологиями

Сегодня, 6 декабря, во всех школах региона дети с 1 по 11 класс познакомились с основами программирования в рамках всероссийской акции «Урок цифры». «Комсомольская правда-Тюмень» побывала в студии Тюменского технопарка, где в мероприятии приняли участие порядка 80 школьников и откуда велась открытая трансляция урока.

Первыми на «Урок цифры» попали начальные классы, следом за ними - ученики средней школы, ну а завершили акцию старшеклассники. Всем им предстояло в течение часа выполнить задания разного уровня сложности в зависимости от того, в каком классе они учатся.

- Информационные технологии сегодня – это самая развивающаяся сфера экономики. Люди, которые занимаются этими технологиями, вносят изменения во все сферы. Сегодня среди профессий есть такие, как киберследователь, IT-проповедник и другие. И ни один современный работодатель не возьмет на работу специалиста, если тот не умеет обращаться с компьютером, если не умеет работать с сетью Интернет и большими объемами данных. Работодатели отдают предпочтение тем, кто умеет программировать, разбирается в современных IT-технологиях, - прокомментировала Татьяна Беляева, директор ГАУ ДО ТО «РИО-Центр», на базе которого в Тюменском технопарке проходил «Урок цифры».

Поддержать юных программистов пришел и директор ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области» Артур Усманов. Он пожелал ребятам удачи и настроил их на то, что программирование на самом деле – штука не сильно сложная, особенно когда это делается в виде игры.

- Надеюсь, что вы погрузитесь в процесс и потом будете всем рассказывать, что вы хорошие программисты, - обратился он к четвероклассникам из гимназии №1 города Тюмени, которые первыми освоили «Урок цифры». Одновременно с 32 школьниками из 4Г класса занимались еще более тысячи детей из других образовательных учреждений области, правда, непосредственно в своих школах.

В начальной школе, конечно, детей не учат алгоритмам, языкам программирования и прочим тонкостям. Однако с основами обращения с компьютером учителя их готовят.

- У нас предмет называется «Математика и информатика», там мы уже знакомим детей с азами работы на компьютере. Безусловно современные дети сегодня все знают и сами, так что мы чаще всего даем им домашние задания, где они должны поработать с программами Excel, Word, сделать презентацию в PowerPoint. Этот «Урок цифры» тоже даст им определенное развитие, он однозначно им интересен, потому что дети увлеклись сразу, как только услышали о такой возможности, - рассказала Ольга Ситкина, учитель начальных классов гимназии №1 города Тюмени.

Татьяна Михайлова, мама четвероклассника, которая сопровождала класс вместе с учителем, тоже увидела эффект от урока.

- Дети знакомятся с компьютером не только дома, но в гимназии на уроках и на таких мероприятиях, акциях. В дальнейшем это им очень пригодится. Детям гораздо интереснее обучаться в игровой форме, потому что так можно более доходчиво объяснить тему, чем в заумных формах, - прокомментировала она.

Ребята в течение часа выполняли задания разного уровня сложности в зависимости от того, в каком классе они учатсяФото: Лидия Шумкова

Условно занятие и для младших классов, как и для средней и старшей школы, было поделено на две части. Первая часть представляла собой небольшой информационный видеоролик со вставками из мультфильма, который рассказывал о том, насколько информационные технологии внедряются в нашу жизнь. Спикерами в нем выступили представители крупнейших IT-компаний - «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, а также Университет НТИ «20.35» и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Во второй части, уже после обсуждения ролика, школьники приступили к программированию с помощью онлайн-тренажера. Пределом успешного прохождения задания за отведенное время был шестой уровень. Те ребята, кто успел пройти эти шесть уровней, получили сертификат за участие в акции. Кстати, попрактиковаться и пройти дальше дети смогут и дома. «Урок цифры» будет открыт на сайте урокцифры.рф до 9 декабря.

- Урок очень хороший. Задания не самые сложные, но для меня сложное было в том, что надо постоянно давать команды, - поделился четвероклассник Андрей после занятия.

- Мне очень понравилось там, где с дрелью! И мультик был смешной! Дома обязательно попробую еще, - добавил его одноклассник Мирослав.

Как рассказала Евгения Самохвалова, пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области, прошедшая акция была посвящена Дню информатики, который в России отмечается 4 декабря. Далее уроки будут проходить раз в месяц с февраля по май 2019 года. Каждый из них будет посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

ДЛЯ СПРАВКИ

Акция «Урок цифры» проводится в рамках федеральной программы «Цифровая экономика», утвержденной в июле 2017 года. Она нацелена на продолжение традиций ежегодной акции «Час Кода», которая проводилась в российских школах с 2014 по 2017 год. При этом охват обучения — общее количество вовлеченных регионов, количество уроков и их темы существенно расширились.

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, а также Университет НТИ «20.35» и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». В Тюмени акция проводится совместно Департаментом образования и науки Тюменской области и региональным департаментом информатизации.