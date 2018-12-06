В Тюмени завершилась областная конференция «Университетская клиника»

«Цифровое здравоохранение», «Современные возможности имплантации в челюстно-лицевой хирургии», «Роботизированные системы в хирургии», «Встреча Нового года и новогодние каникулы: праздник без тяжелых медицинских последствий», «Кома. Прогноз выживаемости» и многие другие темы обсудили на областной конференции «Университетская клиника», которая проходила в тюменском ДК «Нефтяник» 4 и 5 декабря. Более 800 врачей посетили четыре пленарные секции, провели обход ведущих клиник Тюменской области и вернулись домой с новыми знаниями.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Выступая на открытии конференции, губернатор Тюменской области Александр Моор заметил, что программа «Университетской клиники» интересна и разнообразна для всего медицинского сообщества. По его словам, проведение конференции на тюменской земле – это добрая традиция, а для жителей области принимать «корифеев медицинской науки» - настоящая честь.

- Развитие медицинского образования, практической медицины, современные достижения в этой области – это то, что во многом определяет качество жизни каждого человека, - отметил глава региона. – Тюменское здравоохранение не стоит на месте и уже достигло определенных результатов. В регионе появляются новые крупные клиники и обновляется материально-техническая база. Эти вопросы входят в число приоритетных в работе региональных органов власти, но главная задача – увеличение продолжительности жизни населения.

Александр Моор подчеркнул, что в области начинается реализация национальных проектов, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным. Конференция «Университетская клиника» даст представителям медицинского сообщества обменяться мнениями по актуальным вопросам и найти применение мировым практикам и новейшим методикам.

- Уверен, что это будет способствовать развитию здравоохранения, повышению качества жизни и удовлетворенности нашего населения работой отрасли, - подчеркнул губернатор.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что в число почётных гостей конференции вошли член-корреспондент РАН, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ профессор Нелли Найговзина, ректор профессионалов Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Олег Янушевич, академики Марк Курцер и Александр Румянцев и академик Российской академии наук Владимир Крылов. Последний отметил, что здравоохранение Тюменской области развивается по многим направлениям, а форум, проходящий на тюменской земле, - широкая платформа для образования и обсуждения насущных проблем.

КРЕАТИВНОЕ МЕДСООБЩЕСТВО

Академик РАН, директор Клинического медицинского центра Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Владимир Крылов в разговоре с журналистами подчеркнул «креативность» тюменского медицинского сообщества, в том числе и хирургии. Отмечая высокий уровень тюменских гастроэнтерологов и сосудистых хирургов, он даже пошутил, что такие специалисты стали бы настоящим украшением московских клиник.

- У них действительно есть чему поучиться. Тюменские врачи выполняют большой объем операций и обладают значительным практическим опытом, - отметил Владимир Крылов.

ОНКОЛОГИЯ – НЕ ПРИГОВОР

Сегодня в России первично заболевают раком около 4,5 тысяч детей и 620 тысяч взрослых в год. Для снижения показателей заболеваемости в Тюменской области, как и по всей России, будет реализована специальная программа по борьбе с онкозаболеваниями, инициированная президентом Владимиром Путиным. В первую очередь, больных онкологией необходимо обеспечить лекарствами и проводить амбулаторное лечение.

Как отметил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, академик РАН и РАМН Александр Румянцев, Тюменская область к реализации масштабной программы уже готова.

- Продолжительность жизни в стране увеличивается, поэтому каждый человек может «дожить» до своего рака. Важно, чтобы врачи первичного звена были подготовлены к выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях, ведь основные формы рака сегодня эффективно лечатся, - отметил Александр Румянцев.

По его словам, вопросы финансирования лечения детей полностью решены за счет Фонда обязательного медицинского страхования. Также за счет бюджета открыты реабилитационные центры для ребят, которые выздоровели от рака, развивается трансплантационная медицина.

- Уже шесть детских центров проводят операции по трансплантации для лечения рака. В ближайшие два года количество таких центров увеличится до десяти, а количество операций - до тысячи в год, - отметил Александр Румянцев, подчеркнув, что для амбулаторного лечения взрослых пациентов требуются серьёзные финансовые вложения.

В заключение губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что работа всех участников конференции «Университетская клиника» направлена на сохранение здоровья людей и увеличение продолжительности и качества их жизни.

- Эти задачи поставил в своем майском указе президент России Владимир Путин. Симбиоз теории и практики необходим для эффективного развития регионального здравоохранения на благо жителей Тюменской области, - заключил глава региона.