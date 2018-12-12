Федеральный девелопер зарегистрировал программу биржевых облигаций на Московской бирже

Федеральный девелопер Талан, реализующий проекты в 14 регионах России, зарегистрировал 6 декабря 2018 года программу биржевых облигаций на Московской бирже. Данное решение принято в рамках перехода на эскроу и стратегии диверсификации привлечения капитала для обеспечения планового развития.

Компания планирует размещать на российском публичном рынке выпуски биржевых облигаций общим номинальным объемом до 5 млрд рублей.

Денежные средства от размещения биржевых облигаций необходимы для финансирования новых девелоперских проектов Компании в Тюмени, Уфе, Перми, Твери, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Ижевске. Источником погашения задолженности перед инвесторами будет свободный денежный поток от действующих проектов Талана.

В рамках зарегистрированной программы Компания рассматривает возможность размещения первого выпуска биржевых облигаций номинальным объемом до 1,5 млрд рублей и сроком погашения до трех лет.

- Планируемое размещение Талана является крупнейшим для регионального девелопмента и направлено, в первую очередь, на частных инвесторов, так как доходность данного инструмента будет предпочтительнее на фоне низкодоходных депозитов в банках. Облигационный заем является новым инструментом для Компании и дополнением к уже используемым «Таланом» - инвестиционным кредитам в коммерческих банках. Данные механизмы финансирования применяются для увеличения темпов региональной экспансии в условиях перехода компании на работу по счетам эскроу, - отметил Константин Макаров, генеральный директор компании Талан.

Приобрести биржевые облигации может любой человек, у которого открыт брокерский счет. Порог входа – всего одна тысяча рублей. Срок размещения инвестиций в облигациях Компании – 3 года. При этом мы предусмотрели комфортный график погашения – через 1 год Компания выплатит 20% от номинала облигации, через 2 года – 30% от номинала, и в момент погашения выпуска – оставшиеся 50% от номинала. Отметим, что доходность облигаций Компании будет выше, чем по, тем же депозитам в банке. Мы ожидаем, что по итогам сбора заявок от Инвесторов наша ставка составит 14,5-15,5% (годовых).

Для того, чтобы принять участие в планируемом размещении облигаций Копании и получить повышенный доход, инвесторам следует открыть брокерский счет (как вариант, открыть индивидуальный инвестиционный счет и еще получить налоговый вычет по подоходному налогу), зачислить на счет сумму для инвестирования и дать поручение брокеру на участие в размещении биржевых облигаций Компании.

СПРАВКА КП

Компания «Талан» – федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,5 млн кв.м в 14 регионах России. С 2016 года компания перешла на стандарты МСФО. За все время работы обеспечила жильем более 25 000 человек. Одной из первых среди застройщиков перешла на ДДУ с использованием эскроу-счетов. В Тюмени Компания возводит современный жилой комплекс комфорт класса – Интеллект-Квартал, расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода.

Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера: талан.рф ООО "Талан-Финанс", тел. +7 (3452) 28-34-34. На правах рекламы.