Стрельба под Тюменью: «юные ратники» реконструируют битву под Москвой

Масштабная военно-историческая реконструкция одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны - Битва за Москву 1941 года развернется сегодня в селе Онохино Тюменского района. Страницы истории 77-летней давности оживут и станут реальностью для подростков со всей Тюменской области. Как и 77 лет назад, вновь загрохочут пушки, и советские войска перейдут в контрнаступление на позиции противника.

Начало реконструкции намечено на 13.30, а завершится военная операция уже когда стемнеет.

Грандиозное действие пройдет в рамках Областного военно-патриотического образовательного слета «Юные ратники». Он стартовал в детском оздоровительно-образовательном центре «Алые паруса». Проводит слет региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», который входит в структуру Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В Тюмень приехали более 100 юношей и девушек со всех территорий Тюменской области. Это курсанты и члены движения «Юнармия». Такая встреча организуется ежегодно, и пройдет уже в семнадцатый раз. Ребятам в течение двух дней предстоит показать, чему они научились на занятиях по добровольной подготовке к военной службе.

По традиции слет посвящается Дню воинской славы России - началу контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. В реконструкции битвы курсанты в реальных условиях прочувствуют часть тягот того сложного и непростого военного времени. Юнармейцам предстоит по снегу и лесу преодолеть 3 км и выйти на мост через реку Пышму в деревне Онохино.

- Мы делаем реконструкцию, чтобы молодые люди могли испытать то, что пережили их деды. Каждый участник будет одет в маскировочный халат образца 1941 года, получит макет автомата Калашникова, вещевой мешок, именной военный билет того времени, сержантскую сумку и противогаз, - рассказал заместитель директора центра «Аванпост» Игорь Ревякин. – Конечно у них будет облегченный вариант.

Перед красноармейцами стоит задача - обнаружить группу партизан, найти засаду немцев, отбить узел связи и передать шифрограмму в штаб. После этого участники придут в базовый лагерь, где с ними проведут занятия по инженерной подготовке, штыковому бою и метанию гранаты. Ребят также познакомят со стрелковым оружием Великой Отечественной войны и покажут реальные автоматы и винтовки, которые были найдены поисковиками на полях сражений. В завершение игры юнармейцы исполнят военную песню под баян.

- Старт будет дан артподготовкой из пушки. В реконструкции будет также задействовано четыре миномета. Два - со стороны советский войск и два – со стороны немецких войск. Будут бронеавтомобиль и легкий мотоцикл, которые выполнят роль немецкой штабной техники, - рассказал детали реконструкции Игорь Владимирович.

На стороне немцев выступят представители силовых ведомств.

- Для нас принципиально, чтобы члены движения «Юнармия» были только на советской стороне, поэтому роль противников взяли на себя сотрудники областного Управления Федеральной службы исполнения наказания и представители Высшего военного инженерно-командного училища. Их будет порядка тридцати человек - добавил Ревякин.

Обязательно развернется госпиталь, ранеными станут те, кто не увидит растяжку или наступит на мину. Все это оговорено в своде правил. Игра закончится только тогда, когда красноармейцы захватят немецкого генерала с секретной информацией.

- Скидок не будет ни юношам, ни девушкам. Для ребят это отличная возможность проверить свою готовность к защите Родины, - подчеркнул замдиректора «Аванпоста».

В завершение ребят обязательно накормят кашей из полевой кухни и напоят горячим чаем.

После игры участники слета отправятся на митинг, где состоится торжественное возложение цветов и отдача всех почестей тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

- Подобная реконструкция проходит в Тюмени уже четвертый год. И по опыту прошлых лет, даже те, кто в самом начале несерьезно относился к мероприятию, в итоге получают заряд сильных эмоций и впечатлений, - поделился Ревякин.

Отметим, что в течение двух дней слета ребят ждет целый комплекс интерактивных мероприятий. В частности, одна из площадок развернется в музее, где откроется экспозиция «Оружие и экипировка Великой Отечественной войны». Погрузиться в атмосферу тех лет можно будет, посетив урок живой истории «Битва под Москвой. Начало» и мастер-класс «Песня на войне». Здесь каждый сможет увидеть макеты оружия военных лет и примерить форму бойцов Красной армии, узнать о подвигах сибирских дивизий под Москвой.

Любители тактических игр смогут проверить себя в турнире по настольной исторической игре «Битва за Москву». В ходе образовательного блока «Event-menegment в системе патриотического воспитания» наставники познакомятся с опытом организации и проведения военно-патриотических мероприятий.

В рамках образовательного блока «Медиапатриотизм» слушателям расскажут об особенностях, принципах и правилах использования социальных сетей, как мощной информационной площадки патриотического воспитания молодежи.

Форум завершится 6 декабря «Летописью Слета». По многолетней традиции нагрудным знаком «Отличник добровольной подготовки к военной службе» будут награждены лучшие воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.