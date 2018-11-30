Новый год 2018-2019 в Тюмени: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Уже совсем скоро наступит Новый год 2019 год Жёлтой Земляной Свиньи, и пора думать, где же провести праздничные и предпраздничные дни. «Комсомольская правда – Тюмень» и департамент культуры Тюменской области подготовили для вас программу праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 в Тюмени. Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить на январские праздники и не только.

МУЗЕИ

Археологический музей-заповедник. Фото: департамент культуры Тюменской области

Музей "Городская дума". Фото: департамент культуры Тюменской области

Музей-усадьба Колокольниковых. Фото: департамент культуры Тюменской области

Музей "Дом Машарова". Фото: департамент культуры Тюменской области

Музейный комплекс И.Я. Словцова. Фото: департамент культуры Тюменской области

Музейный комплекс И.Я. Словцова. Фото: департамент культуры Тюменской области

ТЮМЕНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Школа волшебников

В Тюменском театре кукол с 15 декабря 2018 по 3 января 2019 пройдут магические представления «Битва магов, или выпускной в школе волшебников». О том, чтобы у него была волшебная палочка, мечтает каждый: один взмах и трудности решены, и домашнее задание, и сделана уборка. Что же будет, если стать настоящим волшебником? Театр кукол приглашает в настоящую магическую школу, где можно будет…. Впрочем, сходите – узнаете. Премьера сезона.

Когда: 15, 16, 29 и 30 декабря в 10.00, 12.30 и 15.00; 31 декабря в 10.00 и 12.30, 2 и 3 января 2019 в 11.00 и 14.00. Возрастное ограничение 6+.

«Умка»

Маленьких зрителей ожидает ещё одна премьера сезона от Тюменского театра кукол – трогательная и добрая история о настоящей дружбе белого медвежонка Умки и Мальчика. Знаменитую историю в тюменской интерпретации нужно обязательно посмотреть, только не забудьте: спектакль пройдёт на малой сцене ДК «Нефтяник»!

Когда: 15, 16, 29 и 30 декабря в 10.30 и 12.00; 31 декабря в 10.00 и 12.30, 2 и 3 января 2019 в 10.30 и 12.00. Возрастное ограничение 0+.

«Снеговик-почтовик» и «Морозко»

Две сказки для самых маленьких – «Снеговик-почтовик» и «Морозко» - покажут в малом зале ДК «Нефтяник» (первый спектакль) и на сцене Тюменского театра кукол (второй спектакль). Ребятишек ждёт встреча с любимыми героями и невероятные путешествия в страну приключений.

Когда: «Снеговик-почтовик» - 4 января 2019 в 10.30, 12.00 и 14.30 (малый зал ДК «Нефтяник»); «Морозко» - 4 января 2019 в 11.00 и 14.00. Возрастное ограничение 0+.

ТЮМЕНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

«Сказки 1001 ночи»

Ещё одна премьера сезона ожидает юных зрителей на сцене Тюменского драматического театра. Малыши могут погрузиться в настоящий волшебный мир востока в новогоднем представлении «Сказки 1001 ночи»

Когда: 20, 21, 24-28 декабря в 16.00, 22 декабря в 11.00, 23 декабря в 17.00, 29 декабря в 11.00 и 14.00, 30 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00, со 2 по 6 января 2019 – в 11.00 и 14.00. Возрастное ограничение 6+.

«Коза-дереза»

Музыкальная сказка в одном действии по мотивам русской народной сказки «Коза-дереза» ждёт маленьких тюменцев на сцене Тюменского драмтеатра.

Когда: 22 декабря в 12.00, 27 и 28 декабря в 11.00 и 14.00, 29 и 30 декабря, а также со 2 по 8 января 2019 – в 12.00 и 15.00. Возрастное ограничение 3+.

ТЮМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Новогодняя мультсимфония

Любителей музыки ожидает настоящая 50-минутная феерия. Точнее – Новогодняя мультсимфония. Её представит публике Тюменский филармонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств России Евгения Шестакова.

Когда: 22 и 23 декабря в 12.00. Возрастное ограничение 0+.

Рождественский фестиваль

Рождественский двухчасовой концерт с духовной русской музыкой и западноевропейской классикой пройдёт в концертном зале имени Ю. Гуляева. В программе: древнерусские распевы, раннее русское многоголосие, произведения композиторов Никольского, Танеева, Голованова, Монтеверди, Пёрсела, Палестрины, Ж. де Пре, Стенфорда. Исполнители: Хоровая капелла Тюменской филармонии, художественный руководитель - заслуженный артист РФ Альберт Мишин.

На следующий день пройдёт часовой рождественский концерт с Per Aspera ad Astra. В праздничный вечер в концерте прозвучат произведения, в которых отразились все грани светлого праздника Рождества.

Ещё один концерт в рамках «Рождественского фестиваля» - «Карнавальная ночь». Исполнители: Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков, вокал-группа Sunrise. Художественный руководитель – Наталья Гультяева.

Когда: открытие – 22 декабря в 19.00, Рождество с Per Aspera ad Astra – 23 декабря в 19.00. Карнавальная ночь – 28 и 29 декабря в 19.00. Возрастное ограничение 6+.

«Аленький цветочек»

Музыкально-хореографическое произведение «Аленький цветочек» покажут зрителям артисты ГАНТ «Зори Тюмени» и участники Детской хореографической студии «Зори Тюмени».

Когда: 3, 5 и 6 января 2019 в 11.00 и 14.00. Возрастное ограничение 6+.

ЧТО ЕЩЁ?

- В Тобольском драматическом театре 27 декабря в 19 часов состоится премьера сезона – двухчасовой спектакль по пьесе Э. Акопова «Почти рождественский рассказ». Возрастное ограничение 16+.

- В течение всего декабря в детских библиотеках области пройдут многочисленные выставки, мастер-классы, виртуальные экскурсии и литературно-музыкальные программы.

Абонементы. Фото: департамент культуры Тюменской области

Автобусные экскурсии. Фото: департамент культуры Тюменской области

Утренники. Фото: департамент культуры Тюменской области

*в программе возможны изменения, инфографика предоставлена департаментом культуры Тюменской области.

В ЯЛУТОРОВСКЕ

Новый год в Ялуторовске-2019. Фото: департамент культуры Тюменской области