Тюменских строителей призвали не пренебрегать правилами охраны труда

Строительная сфера - одна из самых травмоопасных отраслей экономики. При этом большинство несчастных случаев там происходит по вине человека. Что это за человеческий фактор и как снизить риски, обсуждали участники рынка на семинаре-совещании в департаменте труда и занятости Тюменской области.

НЕМНОГО ЦИФР

На начало октября в строительных организациях пострадали 64 человека. Такую статистику привел региональный департамент труда и занятости. По словам Ирины Лапицкой, начальника управления по труду, погибли шесть человек, а это в шесть раз больше, чем за тот же период 2017 года.

- Большинство несчастных случаев в строительстве вызваны управляемыми причинами и так называемым «человеческим фактором», среди них наиболее распространены: неудовлетворительная организация производства, нарушение технологического процесса, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. Эти причины можно и нужно устранить, - прокомментировала она.

В Тюменской области специалисты регулярно проводят оценку условий труда и распределяют ее по классам. В этом году они проверили 338,5 тысяч рабочих мест, а это почти 83% от всех рабочих мест, подлежащих оценке. Было установлено, что во вредных условиях трудится 35% рабочих. Проверки продолжатся до конца года, а по их итогам специалисты департамента разработают рекомендации для предприятий и планы реализации защитных и превентивных мер. Хотя меры принимаются и сейчас. Например, проводится регулярное обучение по охране труда. В строительных организациях доля обученных составила 33,6% от общего количества подлежащих обучению.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Среди мер, которые помогут улучшить условия и охрану труда, а значит, снизятпроизводственный травматизм Ирина Лапицкая назвала внедрение системы управления охраной труда в организациях, ядром которой должна стать оценка профессиональных рисков. Кроме того, она отнесла сюда и увеличение качества, объема обучения по охране труда, развитие наставничества на рабочих местах, а также формирование культуры безопасного труда и разработку программ повышения культуры безопасности, проведение обязательных медицинских осмотров.

В Тюменской области проверяет строительные предприятия не только департамент труда, но и управление Госстройнадзора по Тюменской области. По данным ведомства, на начало ноября специалисты обнаружили 1494 нарушения техники безопасности в регионе. Тут и плохая организация стройплощадок, и нехватка средств коллективной и индивидуальной защиты работников. Общая сумма штрафов составила почти 3,2 миллиона рублей.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Но не все предприятия так безалаберно относятся к безопасности рабочих. Один из крупнейших застройщиков - компания ТДСК – постоянно внедряет передовые методы организации работы по охране труда в своей деятельности. Опытом с другими строительными организациями поделилась руководитель управления по промышленной и экологической безопасности Яна Девятиярова. Она назвала самую популярную причину травм и смертей в строительной отрасли – падение с высоты. Потому в компании определили, что необходимо делать, чтобы избежать этого.

- Мы определили профессии, которые подходят под определение работы на высоте, провели дополнительный медицинский осмотр данным работникам. Выявили более 40 человек работников, которые постоянно не допущены к работам на высоте. Возможно, именно им мы спасли жизни сегодня, - сказала представитель застройщика.

Кроме того, в компании провели внеочередное обучение работников по группам безопасности – более 430 человек – и дополнили технологические карты, проекты производства работ и прочие документы планом работ на высоте. На сегодняшний день на предприятии разработано 297 инструкций по охране труда, а все высотники обеспечены страховочными системами.

До работников постоянно доводится информация о несчастных случаях по регионам России, чтобы повысить сознательность сотрудников и предотвратить подобные случаи на предприятии. Ведется агитация работников о необходимости соблюдать правила безопасности.

- Разрабатываем памятки, листовки, карты безопасности, анкеты узких мест и так далее, - пояснила Яна Девятиярова.

Особо гордятся на предприятии строительством учебно-тренировочного полигона «Профи-1». Это площадка из двух ярусов высотой 4 метра. Она предназначена для проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Полигон оборудован страховочным оборудованием, средствами индивидуальной защиты от падения с высоты при одновременном нахождении на площадке 5 человек, включая 1 инструктора.

- Это реальный инструмент для работодателя быть уверенным в компетентности своих работников и достижении безопасности проведения работы на высоте. Отработка навыков на полигоне будет проходить в условиях, приближенных к реальным условиям работы, - добавила Яна Девятиярова.

В семинаре приняли участие более 120 представителей организаций области, органов власти, общественных организаций, профессионального сообщества. Все они по итогам мероприятия отметили, что обмен опытом и полученная информация помогут улучшить состояние охраны и труда и снизить травматизм на рабочих местах строительных организаций.