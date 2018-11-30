Ледовые катки 2018-2019 в Тюмени: дата открытия, расписание, цены на билеты

Этой зимой на территории Тюмени покататься на коньках можно будет на 116 ледовых площадок и кортах. Большая часть их них откроется в первый день зимы – 1 декабря. Где, в какие часы, сколько стоит час катания и прокат снаряжения в обзоре «Комсомольской правды– Тюмень».

Звездный полюс

1 декабря распахнет свои двери самый большой уличный каток города – «Звездный полюс». Традиционно он разместится на парковке около ТРЦ «Сити-молл». Желающих встать на коньки ждут 4000 кв.м отличного льда, уникальная детская зона - крытый каток 400 кв.м, скоростная трасса более 100 м, а также инструкторы и аниматоры. Здесь можно будет принять участие в различных семейных развлечениях, посетить фотозоны. В честь старта сезона на льду пройдет вечеринка под зажигательные диджей-сеты. Каток работает ежедневно. В будни – с понедельник по четверг с 12 часов до 22 часов. Стоимость катания до 18 часов – 150 рублей, после - 250 рублей. В пятницу каток закрывается на час позже, стоимость катания после 18 часов – 300 рублей. В субботу прокатать можно с 10 часов до 23 часов, а воскресение с 10 до 22. До 15 часов стоимость катания составляет 200 рублей, с 16 до 18 часов – 250 рублей, последние три часа катания – 300 рублей. Действуют скидки для детей, студентов, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Каток "Звездный полюс". Фото vk.com/zvezdnypolys

Каток у Тюменского большого драматического театра

В этом году откроется и еще одна ледовая площадка в самом центре города. Каток планируется залить на Площадки 400-летия Тюмени возле Тюменского Большого драматического театра. Его протяженность составит около 4 тысячи кв. м. Открыть каток организаторы планируют к середине декабря. Для удобства посетителей планируется установить теплую раздевалку, а также прокат коньков и небольшой кафетерий. Стоимость аренды снаряжения сейчас уточняется.

Каток у моста Влюбленных

Фото пресс-службы администрации города Тюмени

В этом году горожан вновь порадует и каток на Набережной реки Тура. Площадь ледовой площадки у моста Влюбленных останется прежней — 2500 квадратных метров. Тюменцы смогут не только покататься, но и полюбоваться прекрасным пейзажем. Здесь же расположатся теплые раздевалки, где можно будет согреться и переобуться, и пункт проката коньков. Стоимость проката и дата открытия катка сейчас уточняется.

Хоккейный двор в «Преображенском»

Каток в Преображенском. Фото vk.com/id509022138

1 декабря свои двери распахнет и каток в микрорайоне «Преображенском». Его площадь составляет 40/20 метров. Массовые катания здесь проходят в выходные с 14 до 20 часов. Желающие встать на коньки могут воспользоваться прокатом за 150 рублей в час. В эту стоимость входит возможность спокойно переодеться в теплой раздевалке и оставить вещи. Тем, кто предпочитает кататься на своих коньках, пользование раздевалкой обойдется в 50 рублей. Вход на каток, соответственно бесплатный. В будни жители микрорайона и ближайших районов также могут свободно покататься на корте вплоть до 19.30. С этого времени здесь начинаются хоккейные тренировки и открывается раздевалка для спортсменов.

Партиком

Для тех, кто предпочитает кататься на крытой площадке, идеально подойдет Ледовый Дворец «Партиком». Сезон 2018-2019 массовых катаний на коньках здесь стартовал еще 6 октября. Помимо ровной поверхности льда, обновляющейся перед каждым сеансом, тюменцев ждет зажигательная музыка и развлечения. Также здесь доступна заточка коньков, имеются охраняемые раздевалки, уютное кафе с бесплатной зоной Wi-Fi. Сеансы массового катания проходят в субботу и воскресенье в 18:00 и 20:00 часов. Стоимость одного посещения – 90 минут со своими коньками составляет 300 рублей, с прокатом коньков - 400 рублей. Каждый последующий сеанс будет стоит 200 рублей. Действуют скидки для дошкольников - со своими коньками бесплатно, с прокатом - 100 рублей.

Ледовый Дворец "Партиком". Фото vk.com/particomarena

СПРАВКА КП

Это далеко не все площадки, где в этом сезоне тюменцы смогут покататься на коньках. Во многих жилых комплекса города заработают свои, дворовые катки. Обеспечить их заливку должны управляющие компании. Подробнее информацию о работе досуговых площадок горожане могут узнать в отделе физкультурной работы по месту жительства, позвоним по номерам: 46-47-19 и 46-13-99.