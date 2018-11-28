2018-11-28T15:36:29+03:00
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Елочные базары 2018 в Тюмени: где купить елку на Новый год

Открытие елочных базаров в Тюмени запланировано на 15 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год.
Лидия Шумкова
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Купить хвойных красавиц можно будет уже 8 декабряКупить хвойных красавиц можно будет уже 8 декабряФото: Лидия Шумкова
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В постоянном режиме елки будут продаваться в Тюмени традиционно с 15 декабря. Однако, первых хвойных красавиц на продажу можно будет найти уже 8 декабря, когда откроется первая ярмарка, проводимая под эгидой городского департамента потребительского рынка. Следующая такая однодневная ярмарка пройдет 22 декабря.

ЕЛОЧКА К НОВОМУ ГОДУ

Под официальные ярмарки в городе выделили пять площадок. По сути, там елки будут продавать наряду с другими видами продукции – новогодними сувенирами, продовольственными товарами. По словам директора департамента потребительского рынка Тюмени Елены Ереминой, законно купить новогодние деревья - ели, сосны и пихты - по ярмарочным ценам от тех, кто их реализует, можно будет на рынках Порт и Михайловский, а также по улице Льва Толстого, 29 (территория парковки автомобилей), в районе дома №88 по улице Московский тракт (территория парковки автомобилей) и в излюбленном месте тюменцев – в выставочном зале по ул. Севастопольская, 12.

Кроме того, традиционно к торговле новогодними деревьями подключатся торговые центры. Елочки можно будет приобрести у входных групп тюменских ТРК и ТРЦ. Они, кстати, предоставят свои площадки не только «елочным» предпринимателям, но и ремесленникам в рамках фестиваля-ярмарки «Мастерская настроения». В других муниципальных образованиях дерево на Новый год-2019 можно будет приобрести непосредственно в лесничествах.

ПОКУПАЕМ ЗАКОННО

В департаменте потребительского рынка предупреждают жителей области – не стоит покупать елки «с рук» - вдоль дорог, из багажника машины. Вполне возможно, что так называемый порубочный билет у незаконного торговца будет, однако лицензия на торговлю у него вряд ли есть. В том случае, если купленная елка окажется поврежденной или осыплется раньше Нового года и Рождества, пожаловаться будет не на кого.

Чтобы сохранить тюменские леса от «черных» лесорубов сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области, ГКУ «Тюменьлес» и УМВД Росии по Тюменской области с 4 декабря по 29 декабря усилят патрулирование лесов. Они будут проводить ежедневные рейды во всех 22 лесничествах Тюменской области. Как рассказали в пресс-службе департамента, за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений и даже выкапывание в лесах деревьев и кустарников, грозит штраф от 3 тысяч рублей для граждан и от 200 тысяч рублей для юридических лиц. Могут завести и уголовное дело, если ущерб лесному фонду составит более 5000 рублей.

Кстати, в прошлом году в преддверии Нового года, лесные инспекторы поймали всего двух нарушителей, хотя проведено было более 450 рейдов.

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