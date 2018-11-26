Тюменские поисковики передали родственникам медальон красноармейца, считавшегося пропавшим без вести

Тюменские поисковики передали родственникам медальон и исторические материалы солдата Пермякова Николая Ивановича, числившегося пропавшим без вести. Торжественная церемония состоялась в минувшую пятницу, 23 ноября в Курганской области. Члены и руководитель поискового отряда «Кречет» Андрей Ковалевский подготовили целую папку с документами о судьбе красноармейца.

Принимали документы сын Николая Ивановича 80-летний Алексей Николаевич. Сейчас он живет в городе Каменск-Уральский Свердловской области, а также внучка красноармейца, племянница и другие родственники.

В торжествах также участвовали глава Катайского р-на, глава и представители Верхнетеческого сельского округа, представители военкоматов, местного совета ветеранов, ребята из Катайского специализированного класса по военной подготовке, школьники и жители села Верхняя Теча.

- В местном доме культуры был полный зал. За поисковую работу отряды «Память» и «Кречет» были удостоены памятными медалями «Героя зауралья Михаила Степановича Шумилова». По завершению мероприятия состоялся поминальный обед, - рассказал Андрей Ковалевский.

Медальон фронтовика был найден в августе нынешнего года в районе урочища Малый Борок Западнодвинского района Тверской области. С середины и до конца августа 1941 года в районе деревни Малый Борок вели боевые действия подразделения 243 стрелковой дивизии 29 армии Западного фронта. В 1996 году поисковым отрядам останки погибших были подняты и погребены в братской могиле на воинском мемориале в селе Ильино. Но тогда медальон был не найден, поэтому имя солдата было не опознано. В этот раз работы увенчались успехом.

По итогам экспертизы было установлено, что вкладыш принадлежит Пермякову Николаю Ивановичу 1911 года рождения, уроженцу Курганской области, села Бугаево, призваноого Уксянским РВК. Его жена — Мария Михайловна. Солдат считался пропавшим без вести.

- О Николае Ивановиче ничего не было известно более 70 лет, хотя о его судьбе можно было узнать 22 года назад, - отметил Андрей Ковалевский.

В сентябре 2018 года курганский журналист Наталья Героевна Захарова нашла родных солдата — сына и племянницу. Сын Алексей Николаевич был в шоке, когда ему рассказали, что стала известна судьба его отца. Он уже не надеялся узнать что-либо о нем.

Родственники считавшегося пропавшим без вести красноармейца Николая Пермякова уже не надеялись узнать о его судьбе. Фото Андрея Ковалевского

- Мне сейчас 80 лет, - рассказывает сын фронтовика Алексей Пермяков. – Когда отец ушел на войну, мне было три года. Конечно, я был рад, что мой отец не пропал. Я в шоке и не ожидал узнать хоть что-то о его гибели.

По словам Алексея Николаевича, его отец был колхозником, простым тружеником, в общем на которых и держится наша земля. Теперь память о нем будет увековечена земляками.

Командир отряда «Кречет» также рассказал, что по пути следования тюменская делегация посетила Успенский Далматовский мужской монастырь, где для поминовения был передан монахам список имён воинов установленных в ходе поисковых экспедиций в Западнодвинском р-не Тверской области. Это:

1. Денисов Николай Матвеевич 1909 год рождения Омская обл. г. Тюмень, ул. Озёрная 3... призван Тюменским РВК, родные Шенурина, или Шанурина Александра (думаю Федоровна)..Найден в р-н урочища д. Андреевское (останки будут погребены в августе 2019 г. в д. Брод Западнодвинском р-не Тверской обл

2. Пермяков Николай Иванович 1911, Курганская обл. ,с. Бугаево, призван Уксянским РВК, пропал без вести в ноябре 1941, жена-Мария Михайловна

3.Чусовлянкин Василий Григорьевич -1918г.р. ,Молотовская обл., Ю.-Осок.р-н, д. Подъельничная, пропал без вести, семья - Чусовлянкина Пелагея Степановна (степень родства не указана)

4. Лупов Илья Иванович-1915 г.р., Кировская обл., д. Костанца, призван Слободской РВК, пропал без вести, жена-Луппова Татьяна Алекс.

Имена еще четырех красноармейцев сейчас устанавливает экспертиза.

В завершении поездки Андрей Ковалевский выразил большую благодарность руководству Катайского района и сельского округа за организацию мероприятия, а также курганским журналистам, благодаря которым успешно завершилось поисковое расследование, и благотворителю Максиму Доротову, который помогает поисковикам с проездом на различные мероприятия.

ТОЛЬКО ФАКТЫ:

В 2018 году поисковыми отрядами Тюменской области подняты и подготовлены к погребению останки 264 бойцов, установлено 9 судеб.

СПРАВКА:

Военно-поисковый отряд «Кречет» основан в апреле 1998 года под патронажем областного Департамента по спорту и молодежной политике.

За это время поисковый отряд принял участие в 23 «Вахте Памяти» по увековечиванию памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне, в районах бывших боевых действий на участках Волховского, Ленинградского, Северо-Западного и Западного фронтов. Отрядом подняты и перезахоронены останки более 1000 солдат Красной Армии. Вместе с другими отрядами установлены по медальонам, личным вещам и архивным данным имена более170 человек.

Параллельно с поиском на полях сражений, успешно ведется поиск родственников погибших. С 2002 года оперативный поиск отряд проводит на территории Западнодвинского района Тверской области по местам боевых действий 29 армии, а в частности по Ильинской операции. Одной из главных причин выбора района поиска является, большое количество наших земляков из 246 СД воевавших в этой местности .

С 2002 по 2011 годы найдены, установлены и перезахоронены останки более 70 наших земляков, останки пяти солдат перевезены и захоронены в родных местах, откуда солдаты уходил на войну.