Писатель, химик, нефтяник: чье же имя присвоят тюменцы аэропорту «Рощино»

До окончания финального голосования в рамках проекта «Великие имена России» остается всего несколько дней. Совсем скоро мы узнаем, чье имя будет присвоено Международному аэропорту «Рощино» в Тюмени. На сегодняшний день свое мнение выразили уже более 68 тысяч тюменцев. Кто еще не успел проголосовать, «Комсомольская правда-Тюмень» рассказывает, как это сделать и зачем.

История конкурса

История присвоения имен великих современников зародилась в 1947 году. Тогда международный нью-йоркский аэропорт впервые был назван в честь бывшего мэра города Фиорелло ла Гуардия. С тех пор прошло более 70 лет. На сегодняшний день в мире насчитывается более 200 именитых аэропортов. Среди них есть воздушные гавани, составляющие мировой топ-20 по количеству прибывающих и улетающих пассажиров. Все они отражают целые эпохи, связанные с именами известных художников, режиссеров, политических и общественных деятелей. Так, среди наиболее известных - Международный аэропорт Шарль-де-Голль, воздушная гавань имени Джона Кэнеди, аэропорт Леонардо да Винчи, международный аэропорт имени Индиры Ганди.

В России тенденция называть аэропорты именами известных соотечественников наметилась относительно недавно. Пока таких аэропортов всего 7 и названы они в честь людей, чья жизнь связана с небом – героических лётчиков и космонавтов. Исключение, пожалуй, составляет Международный аэропорт Ульяновска. Он носит имя реформатора русского языка Николая Карамзина.

Фото великиеимена.рф

Вместе с тем, страна знает немало громких имен. Более того, выдающиеся личности, сыгравшие весомую роль в развитии российских регионов, есть в каждом субъекте РФ. В этой связи Общественная палата РФ выступила с предложением запустить проект «Великие имена России» и путем народного голосования определить, в честь каких выдающихся соотечественников будут названы крупные аэропорты страны. Выбранные имена дополнят официальные наименования 47 самых крупных аэропортов России международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

От идеи к действию

В Тюменской области, как и в других субъектах РФ, идею восприняли с воодушевлением и приступили к 1 этапу реализации проекта – формированию первичного списка имен-претендентов для названия аэропорта «Рощино». Общественна плата региона определила 10 кандидатов, выдающихся земляков, чьи имена, по их мнению, достойны украсить главную воздушную гавань области, а именно – ученый-химик Дмитрий Менделеев, писатель Петр Ершов, композитор Александр Алябьев, картограф Семен Ремезов, оперный певец Юрий Гуляев, краевед Иван Словцов, живописец Василий Перов, нефтяник Виктор Муравленко, геолог Фарман Салманов и меценат Савва Мамонтов.

Тюменцам также было предложено дополнить этот список и назвать своих претендентов. Так, жители предложили внести в список кандидатуру одного из создателей нефтегазового комплекса Западной Сибири Бориса Щербины, героя Советского Союза Тамерлана Ишмухамедова, а также Владимира Полякова - многолетнего директора аэропорта «Рощино». За последний вариант активно ратовал коллектив воздушной гавани.

Фото великиеимена.рф

- Но ни одно из них не набрало 500 голосов. В целом по России в списки добавилось немного имен. Всего в опросе приняли участие 38 тысяч россиян. В каждом субъекте были опрошены 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет. Определено 124 финалистов конкурса. В Тюменской области в тройку лидеров выделились – Дмитрий Менделеев, Петр Ершов и Виктор Муравленко, - отметил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Примечательно, что имя сибиряка Дмитрия Менделеева вошло в шорт-лист аэропорта «Шереметьево» в Москве и аэропорта «Бегишево» в Нижнекамске.

Тройка лидеров

Итак, на сегодняшний день безусловным лидером голосования за присвоение имени аэропорту «Рощино» - является Дмитрий Менделеев. За выдающегося земляка, открывшего периодическую систему химически элементов, проголосовало свыше 39 тысяч человек - 57%. Ему же активные стрит-художники посвятили граффити, украсив изображением трансформаторную будку в центре Тюмени.

На втором месте не менее известный сибиряк, автор знаменитой сказки в стихах «Конек-горбунок» - Петр Ершов. За него тюменцы отдали свыше 14,6 тысяч голосов – 21%. Рядом с ним разместился почетный нефтяник – Виктор Муравленко. По мнению 14,1 тысячи тюменцев, главной воздушной гавани региона следует присвоить именно его имя. В честь выдающего деятеля топливно-энергетического комплекса уже назван город на севере, месторождение, а также самолет Ту-154 авиакомпании «Ютэйр».

Лидером голосования за присвоение имени аэропорту «Рощино» является Дмитрий МенделеевФото: Кира Санникова

Тюменцы еще в силах изменить ход голосования, либо окончательно упрочить позиции лидера. Сделать это можно на сайте проекта, в социальных сетях, или позвонив на "горячую линию" - 8-800-707-93-17. Кроме того, стать участником проекта можно прямо на борту самолета, заполнив анкету, а также на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах.

Финальное голосование завершится 30 ноября. С этого момента начнется обработка анкет, поступивших из регионов. Собранные их всех источников голоса будут суммированы. Имена-претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, станут победителями. Результаты конкурсы «Великие имена России» организаторы намерены объявить не позднее 5 декабря.