Нескучные экскурсии: пожилые тюменцы совершили лыжный тур по Гилевской роще

Необычная экскурсия прошла сегодня, 30 ноября, по заснеженной Гилевской роще Тюмени. Пожилые горожане на лыжах совершили прогулку по лесопарку в сопровождении гида.

Морозная погода не напугала горожан старшего поколения, они с удовольствием встали на лыжню и прокатились по одному из самых популярных мест активного отдыха.

Активные пенсионеры не только гуляли вдали от городской суеты, дышали свежим воздухом и наслаждались тишиной леса, но и знакомились с историей зеленой зоны, легендой о вековых деревьях парка, а также с реконструкцией этого красивейшего лесопарка.

«Серебряный» волонтер благотворительного фонда «Старшее поколение» тренер-инструктор Татьяна Мирошниченко взбодрила горожанок драйвовой разминкой, провела мастер-класс по беговым лыжам и технике конькового хода. Сопровождала группу по лесопарку экскурсовод с опытом Ирина Сердюк. Она является «серебряным» волонтером благотворительного фонда «Старшее поколение» и второй год участвует в проекте «Гиды TMN 55+».

Ирина Алексеевна отмечает, что до этого она проводила пешие экскурсии по улицам города, а экотур на лыжах в ее практике состоялся в первый раз.

Фото благотворительного фонда "Старшее поколение"

К сожалению, погода не позволяла надолго останавливаться, приходилось все время двигаться, чтобы не замерзнуть, поэтому группа прошла по лесопарку, побывала в самых интересных местах, посмотрела на ручей, реку, деревья и другие достопримечательности. А уже на теплой базе за чашкой ароматного чая пенсионеры послушали более подробную информацию.

Экскурсовод рассказала, что Гилевская роща имеет свою историю и рождалась трижды. Особенно она процветала в 19 веке. Там был рыбный пруд, лодочная станция, прогулочные дорожки.

- В Гилевке вдоль реки на высоком берегу растут реликтовые сосны, которым более 120 лет, - отметила Ирина Алексеевна. – Здесь есть также растения, которые занесены в Красную книгу.

В советские времена зеленая зона пришла в запустение, а в 1984 году ее полностью обустроили и День рождения города отмечали именно в ней. Третье рождение лесопарка произошло в 2016-2017 годы, сейчас это отлично обустроенная зона отдыха.

- Мы получили колоссальный заряд сил, уверенности и стойкости. Не страшны любые погодные условия, когда рядом такие инициативные и активные сверстники. И, конечно же, после таких ценных экскурсионных прогулок начинаешь еще больше гордиться родным краем, - поделилась эмоциями 57-летняя участница экскурсии Вера Тухватуллина.

Отметим, что прогулка прошла в рамках новаторского социального проекта «Гиды TMN 55+», которую реализует благотворительный фонд «Старшее поколение», созданный при Областном геронтологическом центре Департамента социального развития Тюменской области.

Для тюменцев «серебряного» возраста организованы занятия с местными краеведами и музейными сотрудниками, после чего они самостоятельно разрабатывают и проводят экскурсии по городу для всех желающих.

Причем, креативу пожилых не занимать. Традиционные туры они превращают в спортивно-оздоровительные прогулки, виртуальные и даже экстремальные. Познавательные мероприятия уже проводились для семейных групп, гостей города, школьников, членов ветеранских организаций, сверстников, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Социальный проект направлен не только на обучение пенсионеров работе гида, но и их оздоровление, — отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова. – До этого пенсионеры побывали в краеведческом туре со сканлиинавскими палками. Есть в планах желание провесит туристические прогулки на велосипедах, но это в теплое время года, а зимой кроме лыжных прогулок, возможно, появится тур на квадроциклах и снегоходах.

В октябре, когда еще не было снега, пенсионеры прокатились на самокатах по одному из самых популярных туристических маршрутов Тюмени — от площади Бойцов Революции до Ильинского женского монастыря. Во время экскурсии гид Василий Рыбалов рассказал им об исторических достопримечательностях, на которые тюменцы обычно не обращают внимания.

Например, они узнали историю старого Гостиного двора. Для некоторых стало открытием, что на месте города Тюмени когда-то располагалась столица древнего татарского улуса. Прибыв на конечный пункт, участники вместе со своими внуками сделали зарядку.

Сейчас в благотворительном фонде задумались о том, чтобы открыть экскурсионный киоск, где волонтеры серебряного возраста смогут рассказывать горожанам и гостям города о местах, которые следует посетить, записывать на экскурсии, которые будут проводить самостоятельно.

- Целью проекта «Гиды TMN 55+» является поддержка инициатив людей старшего поколения, привлечение их к активному участию в общественной жизни, развитие «серебряного» добровольчества в области краеведения и туризма, формирование культуры здорового образа жизни, - подчеркнула Ирина Богунова.

Стать участником проекта может каждый. Получить более подробную информацию можно здесь , а также по телефону 51-77-05.