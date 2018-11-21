Индустриальный парк «Боровский» укомплектован в рекордно короткие сроки

Двенадцать тюменских предприятий: «Ягоды Плюс», «СибБурМаш», «Тюмень Прибор», «НГ-групп», «Ландис», «Рост Гриб», «ЭнергоТехСервис», «Прованс групп», «ОКейч», «Магия вкуса», «Сибирь-ТрансЭН» и «Югсон Сервис» работают на территории индустриального парка «Боровский», а это значит, что парк полностью укомплектован. За два года со дня открытия на 28-ми гектарах появились пищевые предприятия и перерабатывающие производства малого и среднего бизнеса. Общая инвестиционная составляющая – почти 1 млрд рублей.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЗИДЕНТ

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец отметил, что «Боровский» был укомплектован в короткие сроки. Два производства уже действуют, совсем скоро здесь запустят ещё два.

- Большинство резидентов находятся на разных стадиях строительства, но уже понятно, что проект состоялся и будет работать на благо региона. Теперь все усилия будут сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее наполнить резидентами остальные площадки, - рассказала Ольга Романец.

Последним, двенадцатым, резидентом индустриального парка, который получил право работать на площадке, стала компания «Югсон-Сервис». Предприятие занимается разработкой и производством пакеров, гидравлических якорей, мостовых пробок, клапанов, струйных насосов и другого нефтепромыслового оборудования. В «Боровском» предприятие запланировало строительство завода по сборке пакерно-якорного оборудования и выпуску деревянной тары; в развитие производства будет вложено более 30 млн рублей.

Фото: http://www.tmnpark.ru/industrialnye-parki/industrialnyy-park-borovskiy/

Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект включает в себя строительство производственного цеха площадью 1200 м2, складов, гаража и административного корпуса. Вся продукция найдёт своё применение в нефтегазодобывающей промышленности, а предприятие на рынке обеспечит на рынке конкурентные цены.

По мнению руководства компании, выбор площадки для строительства завода был не случаен. Всё дело в комфортных условиях для развития производственных мощностей и необходимой инфраструктурой. Здесь есть электроснабжение, водоснабжение, канализация и газ, благодаря чему период строительства будет существенно сокращён. Планируется, что на полную мощность завод выйдет уже на третий год развития инвестпроекта, за это время появится порядка 30-ти новых рабочих мест.

СПРОС ЕСТЬ

Уникальность государственной поддержки промышленности в Тюменской области состоит в доступной стоимости аренды земли. Так, в индустриальной парке «Боровский» предприниматели платят всего 311 рублей за гектар в месяц, а в «Богданинском» - и того меньше, 111 рублей в месяц. По словам Ольги Романец, спрос на индустриальные парки сохраняется даже после завершения приёма заявок в парк «Боровский».

Аренда земли в «Боровском» 311 рублей за гектар в месяц. В «Богандинском» - 111 рублей в месяц. По сути, это копейки. Но в этом и состоит уникальность государственной поддержки промышленности в Тюменской области.

- Когда мы завершили прием заявок в парк «Боровский», начался шквал звонков: а есть ли еще места в парке? То есть спрос на индустриальные парки в регионе сохраняется. Но теперь мы уже работаем над заполнением парка «Богандинский, - отмечает Ольга. – Параллельно, рассматривая заявки, эксперты оценивают бизнес-планы компаний – претендентов на звание «резидент». Учитывается проработанность вопросов по сбыту продукции, финансированию проекта. Кроме того, инвестор может получить беспроцентный займ, но половину стоимости проекта он должен оплатить из собственных источников.

СЛОВО РЕЗИДЕНТАМ

Резиденты, которые уже давно «поселились» в «Боровском» индустриальном парке, отмечают, что готовятся к запуску производства. Например, директор фабрики ООО «ОКейч» Екатерина Истомина рассказала, что их предприятие собирается наладить производство снеков – мясных снеков, фруктовых чипсов, разноцветных сухариков и рисовых шариков во фруктовых сиропах, которых нет ни в Тюменской области, ни в России.

- Изначально мы планируем выпускать до 250 кг чипсов и сухариков в час и около тонны мясной продукции в день, - говорит Екатерина Истомина. – Продаваться мы будем в сетях, в бессистемной рознице. Рассчитываем на российский рынок, но также изучаем тонкости экспортного маркетинга. Недавно мы побывали в Казахстане, смотрим на Китай. Что касается снеков из мяса птицы, говядины, свинины, возможно, оленины, то это будет три направления: полезное здоровое питание, второе – продукция к пиву, и третье – для быстрого перекуса.

Фото: http://www.tmnpark.ru/industrialnye-parki/industrialnyy-park-borovskiy/

Благодаря открытию инвестпроекта на территории «Боровского», в «О, keich» будет создано около 100 рабочих мест. Предприятию будут нужны менеджеры по продажам, логисты, инженеры, грузчики, комплектовщики, операторы линий и технологи.

Стоит отметить, что площадку индустриального парка «Боровский» и направление деятельности инвесторам порекомендовали в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области». Изучив рынок, предприниматели поняли, что «обустроиться» в индустриальном парке – выгодно и перспективно. Осталось лишь завершить отделочные работы и завезти оборудование.