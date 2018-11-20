Тюменские офтальмологи возвращают людям зрение, используя современные методы лечения

По данным отчетов, предоставленных медорганизациями Тюменской области, за последние пять лет роста офтальмологических заболеваний у детей и взрослых не наблюдается. Тем не менее, проблемы с глазами у тюменцев есть, и от этого никуда не деться. Вернуть зрение (или хотя бы улучшить его) помогают специалисты Областного офтальмологического диспансера: здесь работают высококвалифицированные специалисты, а оборудование не уступает по своему качеству ведущим московским клиникам.

В департаменте здравоохранения Тюменской области поделились с «Комсомольской правдой – Тюмень» тем, какие практики сегодня применяют в центре и почему тюменцы выбирают именно Офтальмологический центр.

ОТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДО ОПЕРАЦИЙ

Болезни глаз здесь лечат уже в течение 70-ти лет. Каждый день более 500 пациентов получают квалифицированную медицинскую помощь: от консультаций и диагностики профессионалов до операций по восстановлению зрения, которые проводят по мировым стандартам. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, команда высококвалифицированных специалистов оказывает диагностическую и лечебную помощь, решает вопросы медицинской реабилитации, проводит профилактические мероприятия, санитарно-просветительскую работу среди населения.Классические формы работы сочетаются с новыми эффективными формами в виде стационар замещающих и стационар дополняющих технологий, а медучреждение оснащено самым современным оборудованием для проведения операций любой сложности.За всё время работы врачи вернули и улучшили зрение тысячи тюменцев.

На сегодняшний день в Областном офтальмологическом диспансере работают 167 человек. В их числе – 125 человек, которые имеют сертификаты специалистов, 4 сотрудника имеют звание кандидата медицинских наук, 1 – доктора медицинских наук.

- Улучшению качества оказываемой медицинской помощи и внедрению высокотехнологических методов диагностики и лечения в Офтальмологическом диспансере уделяется особое внимание. К примеру, в 2008 году было освоено и внедрено микрохирургическое эндовитреальное введение ингибиторов ангиогенеза «Луцентис» при влажной форме центральной дегенерации сетчатки, которое занимает второе место в структуре первичной инвалидности. Эта процедура позволяет не просто сохранить, но и улучшить зрение пациентов, - сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

НЕ ЗАБЫВАЮТ И О ДЕТКАХ

Не забывают в Офтальмологическом центре и о самых маленьких пациентах. Так, в последнее время в медучреждении активно развивается офтальмологическая помощь детям при помощи электрофизиологического комплекса Tomey. Им можно протестировать функции сетчатки и зрительного нерва в соответствии со стандартами Международного общества клинической электрофизиологии зрения (ISCEV) с младенческого возраста.

С 2010 года работает и кабинет недоношенных детей, оснащённый педиатрической ретинальной камерой RetCam Shuttle». Ведётся скрининг, создана единая информационная база по Тюмени и Тюменской области детей с ретинопатией недоношенных. 105 новорождённым за 7 лет сделали операции по укреплению сетчатки, и почти у всех детей была достигнута стабилизация ретинопатии.

Благодаря высококвалифицированной помощи тюменских врачей, сегодня жители области «освобождены» от необходимости ехать в офтальмологические клиники федерального уровня. Зачем? Когда все операции проводятся у нас: все высокотехнологичные операции внедрены в практику тюменских офтальмологов.

ЦИФРЫ

- По статистике ГАУ ТО «МИАЦ» в Тюменской области общая болезненность по профилю «офтальмология» взрослого населения и детей от 0 до 14 лет соответствует показателям РФ и УрФО

- Заболеваемость взрослого и детского населения Тюменской области ниже по сравнению с УФО и РФ и составляет по Югу области 28 человек на тысячу населения, тогда как в УрФО - 32 человека на тысячу населения, а в целом по России - 33 человека на тысячу населения.

КАКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ?

Если говорить конкретно, то в Областном Офтальмологическом центре делают следующие операции:

- при заболеваниях сетчатки и стекловидного тела используют витреоретинальую хирургию;

- глаукому лечат хирургическим методом с использованием дренажей (Ex-Press, Репер-НН, Ахмеда, и др.);

- комбинированную хирургию глаукомы и катаракты проводят, используя современные энергетические технологии, реконструктивные операции на переднем отрезке глазного яблока;

- лечение возрастной дегенерации сетчатки проводят с помощью нанотехнологичной высокоэффективной методики;

- при тяжелой патологии и необратимых изменениях роговицы используется сквозная и послойная кератопластика, в т.ч. с реконструкцией передней камеры, экстракцией катаракты и имплантацией интраокулярные линзы;

- лечение кератоконуса ведётся при помощи роговичного коллагенового кросслинкинга и имплантации интрастромальных роговичных сегментов;

- все виды хирургических вмешательств проводят на защитном и придаточном аппарате глаза, в т.ч. хирургическое лечение лагофтальма, птоза, косоглазия;

- применяются различные варианты блефаропластики. Операции проводятся малоинвазивным методом, с использованием радиохирургического аппарата «Сургитрон».