Тюменцам следует обратить внимание на инвестирование в финансовые рынки

В 2019 году уровень номинальной заработной платы в Тюмени вырастет на 5-6% и достигнет 60,4 тысяч рублей. Такие прогнозы дают аналитики «Центра Аналитики и Финансовых Технологий» (ЦАФТ). Накануне, совместно с компанией ООО «Телетрейд Групп» они провели бизнес-завтрак, посвященный теме финансовой грамотности.

За круглым столом речь шла о текущих финансовых тенденциях и возможностях персонального инвестирования. Так, по словам генерального директора «Телетрейд Групп» Сергея Шамраева, у рынка Форекс хорошая перспектива.

- Российские форекс-дилеры сегодня предоставляют новую альтернативу классическим методам инвестирования, дают возможность совершения операций с наиболее надежными валютами мира с плечом до 1 к 50. При этом лицензия Банка России и компенсационный фонд АФД гарантируют надежное хранение средств клиентов в пределах РФ, - отметил Сергей Шамраев.

По его словам, надежность российского форекс-дилера гарантируется соблюдением жестких требований, предъявляемых к организации. Так, размер собственных средств достигает 100 млн. рублей. При этом к расчету собственных средств принимаются только высоконадежные активы. Это депозиты, ценные бумаги высшего уровня листинга, а также недвижимость. Жесткие требования предъявляются и к персоналу. Руководители проходят обязательную процедуру согласования на должности со стороны Банка России.

Надежность российского форекс-дилера гарантируется соблюдением жестких требованийФото: Кира Санникова

- Наши клиенты получают доступ к торговле 28 основными валютными парами – доллар, евро, юань, канадский доллар, иена. Расчеты по операциям с инструментами рынка форекс проходят в рублях, снять денежные средства можно без проблем в течение 24 часов, - пояснил Сергей Шамраев.

Он подчеркнул, что финансовые рынки в России растут достаточно быстро, на 10-15% ежегодно. Это перспективный способ инвестирования, но население страны пока сильно отстает по уровню финансовой грамотности по сравнению с другими ведущими странами. Так, в США 50-70% трудоспособного населения имеют представление об операциях с акциями и самостоятельно занимаются этим. В Германии такими инструментами владеет каждый пятый, порядка 20%. В России же только 1% жителей страны имеют какой-либо опыт инвестирования средства.

В этом плане тюменцы, как жители довольно благополучного и экономически устойчивого региона, а также относительно финансово грамотные, могут рассмотреть Форекс в качестве возможности инвестирования.

- Тюменская область тесно коррелирует с основными экономическими общероссийскими показателями. Это позволяет прогнозировать, что при темпах роста ВВР России в 2019 году на уровне 1%, среднегодовой цене на баррель Brent в базовом сценарии 50-60$ и уровне потребительской инфляции - 6-8% в год, размер номинальной заработной платы в Тюмени вырастет на 5-6% и достигнет 60,4 тыс. рублей, - рассказал аналитик ООО ЦАФТ (Центр Аналитики и Финансовых Технологий) Антон Быков.

Он привел в пример план управления сбережениями для разных категорий населения. Так, для молодых людей до 40 лет оптимальные примером инвестирования стали бы 60% защитных и 40% доходных финансовых инструментов, для зрелей людей от 40 до 65 лет 70% защитных и 40% доходных. Для более старшего поколения, после 65 лет лучше использовать 80% защитных и 20% доходных инструментов.

- Чтобы понять, как работает финансовый рынок, логично начинать с валюты, а потом перейти в рынок акций. Низкая сумма входа на рынок позволяет начинать инвестирование средне статистическому гражданину. Достаточно открыть счет на 30 тысяч рублей. Это уже позволит составить портфель, не используя полное кредитное плечо. Сумма в 100 тысяч – даст возможность полноценно вести деятельность, с дифференцированным портфелем, небольшим уровнем плеч и составлять различные торговые идеи, - отметил Сергей Шамраев.

Что касается криптовалют, то данный вид инвестирования не имеет признанного юридического статуса на территории РФ, и, если человек хочет инвестировать в биткоины, он всегда будет связан с иностранными организациями.

- Но сейчас готовятся изменения в закон о рынке ценных бумаг. Это позволит форекс дилерам вести операции с контрактами на разницу цен иностранных акций. И если клиент захочет инвестировать в Apple или Google, у него не будет необходимости открывать счета за рубежом, - пояснил Сергей Шамраев. – Вместе с тем, если сравнивать инвестирование в классическую валюту и криптовалюту, нужно понимать, что это новый, противоречивый актив, с низкой капитализацией. Говорят, о криптовалюте гораздо больше, чем инвестируют по факту.