В Тюменской области в 2018 году открылось 11 крупных инвестиционных проектов

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение инвестиционной привлекательности региона – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области. Ключевым элементом системы поддержки предпринимательства в регионе является «Инвестиционное агентство Тюменской области». Сегодня на его сопровождении находятся 416 проектов, а общее количество инвестпроектов, которые реализуются в Тюменской области, достигло 726 единиц, с объёмом инвестиций более 1,6 трлн рублей.

ЧТО ТАКОЕ «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»?

«Инвестиционное агентство Тюменской области» образовано в марте 2013 года, и стало правопреемником Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области, существовавшего с 2001 года. Его миссия – создать благоприятные условия для эффективной деятельности предпринимательских структур тюменского региона, тем более что одним из главных преимуществ Инвестиционного агентства является развитая сеть представительств в муниципальных образованиях.

Работая с «Инвестиционным агентством Тюменской области, ориентированного на создание так называемого «зелёного коридора», предприниматели получают сопровождение инвестиционных проектов с различным объёмом инвестиций – от информационной поддержки до оказания административного содействия в их реализации. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, бизнесмен может найти инвесторов сам, либо получить недостающие средства по программе «Инвестиционные займы». Основной критерий оценки инвестпроекта – гарантированное создание и сохранение рабочих мест.

Инвестиционное агентство Тюменской области

По-прежнему работает и программа «Гарантийный фонд». В рамках программы, Инвестиционное агентство предоставляет поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по их обязательствам перед банками. Следовательно, работа «Инвестиционного агентства Тюменской области» работает комплексно: она включает в себя информационную, организационную и финансовую поддержку.

ЧТО СЕГОДНЯ?

При поддержке «Инвестиционного агентства Тюменской области» и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в 2018 году открылось аж 11 новых производств, среди которых есть и крупные проекты.

Речь идёт о завершении строительства третьей очереди Антипинского нефтеперерабатывающего завода, открытии тюменского мусоросортировочного завода ООО «ТЭО», первого этапа завода по производству мороженого ООО «Ландис» в индустриальном парке «Боровский», первого этапа завода по лесозаготовке и деревообработке ООО «Ровиал» в посёлке Муген Уватского района.

В настоящее время также реализуется несколько инвестиционных проектов. В их числе: строительство аэропорта в Тобольске ООО «ЗапСибНефтехим» (объем инвестиций – 8,8 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – 210); строительство третьей очереди тепличного комплекса «Тюмень Агро» в Тюменском районе (объем инвестиций – 5 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – 312); строительство тюменского центра исследования пластовых систем ООО «Газпромнефть-Снабжение» (объем инвестиций – 3 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – 90); строительство тюменского научно-технического центра ООО «НОВАТЭК НТЦ» (объем инвестиций – 1 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – 30); строительство молочного комплекса ООО «Петелино» в Ялуторовском районе (объём инвестиций – 1,2 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – 49).

Инвестпроект по производству морожденогоФото: Лидия Шумкова

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Специалисты Инвестиционного агентства Тюменской области оказали предпринимателям 4236 бесплатных консультаций по вопросам ведения с начала 2018 года.

- Выдано 186 действующих займов на общую сумму почти 1 млрд рублей.

- С момента старта программы «Гарантийный фонд» выдано 444 поручительства на общую сумму почти 1,5 млрд рублей выдано. Это позволило обеспечить привлечение кредитов в экономику Тюменской области более чем на 4 млрд. рублей. В 2018 году предоставлено 51 поручительство на общую сумму 329 690 тыс. рублей, что позволило обеспечить привлечение кредитов в экономику Тюменской области в размере 1,1 млрд рублей.

- В 2018 году проведено 38 заседаний Экспертного совета, принято на сопровождение 240 проектов, объём инвестиций по которым составляет 29,7 млн рублей, а количество создаваемых рабочих мест по проектам – свыше 500.

КСТАТИ

На площадке Петербургского международного экономического форума 25 мая 2018 года был представлен ТОП-20 регионов Национального инвестиционного рейтинга субъектов РФ. Лидером рейтинга стала Тюменская область. В прошлом году наш регион занимал шестое место, в 2016 году – пятое место. В интегральном рейтинге 2018 года наш регион оторвался от конкурентов на 12 баллов.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году.