В Тюменской области объемы жилищного строительства будут ежегодно увеличивать на 20 тысяч квадратов

Объемы строительства жилья в Тюменской области будут увеличиваться с каждым годом. Это несмотря на то, что рынок жилья насыщен и сейчас количество выставленных на продажу квартир практически в два раза превышает количество покупок.

Так, в 2018 году в регионе планируется сдать в эксплуатацию один миллион 250 тысяч квадратных метров. В 2019 –м уже один миллион 400 тысяч, в 2020-м - миллион 540 и, затем увеличивая ежегодно на 20 тысяч квадратов, достичь к 2024 году показателя в 1 миллион 620 тысяч квадратных метров.

Таким образом с 2018 по 2024 годы в регионе планируется возвести более 10 миллионов квадратных метров жилья. Более 6 миллионов 800 тысяч из них будут в многоквартирных домах и почти 3 миллиона 700 тысяч составят индивидуальные дома.

- Такие объемы обеспечат спрос на первичном рынке и позволят реализовать программы по переселению людей из аварийного жилья, обеспечению жильем бюджетников, детей-сироты, молодые семьи и другие льготные категории граждан, - пояснил заместитель губернатора директор Главного управления строительства Сергей Шустов.

Сейчас в регионе 86 организаций-застройщиков возводят 219 домов, общей площадью более 2,5 миллионов квадратных метров. Из них в долевом строительстве находятся 164 дома общей площадью более двух миллионов квадратных метров.

К слову, в Тюменской области ежегодно заключается более 10,5 тысяч договоров долевого участия на общую сумму более 2 миллиардов рублей.

Напомним, президент России поставил задачу увеличить объемы строительства к 2014 году не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. В среднем по России этот показатель должен составить 0,82 кв.м на человека.

- В Тюменской области уже сегодня этот показатель составляет 0,83, в 2017 году он был 0,95. В 2019 году его планируется поднять до 0,92, а с 2020 года стоит задача - стабильно строить по 1 квадрату на человека. Это позволит к 2024 году достичь обеспеченности жильем на каждого жителя региона в 31,2 квадратных метра, - сообщил Шустов.

Чтобы вновь увеличить объемы строительства в оборот вовлечены 17 тысяч новых земель, в том числе федеральные. Их площадь составляет более 1400 га.

Все участки под жилищное строительство обустраивают инженерными сетями. Кроме того, количество административных процедур для получения разрешений на строительство сокращено до 4 с предельным сроком не более 79 дней.

Власти региона не пугает, что предложения на рынке значительно превышают спрос. За 2012-2017 годы в области построено 9 миллионов 800 тысяч квадратных метров жилья. Пик строительства пришелся на 2015 год, когда было возведено 2 миллиона 131 тысяча кв м. В 2017-м

Только в 2017 году количество предложений составляло 68, 253 квартиры, а продано 32,5 тысяч квартир. Более половины куплены с использованием ипотечных кредитов – 17 тысяч. Объем выданных кредитов составил почти 29 млрд рублей по средней ставке 10,5%.

- Если сравнить с январем-сентябрем прошлого года. То за девять месяцев 2018 года выдано 15 тысяч 940 кредитов по ставке 9,8%. Что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, - отметил Шустов.

Сейчас превышение предложений к продаже сохраняется. С начала года на продажу было выставлено 59,984 квартир. Из них вторичное жилье составило 34,958, долевое - 25 026. Уже продано 30,162 квартир, из них 18 785 – вторичка и – 11 377- долевки.

Эксперты считают, что объем нереализованного жилья постепенно будет снижаться. Существенный задел был сделан с 2014 по 2016 годы, когда в регионе произошел значительный скачек в строительстве жилья.

Сейчас оно используется для обеспечения жильем льготников и продается за счет роста покупательской способности населения.

- В 2018 году уже реализовано заметно больше квартир, чем в 2017-м, - пояснил Шустов. - Поэтому мы надеемся, что того количества планируемого к строительству жилья будет достаточно. Определенный запас необходим, чтобы иметь хороший выбор и сдерживать рост стоимости квадратного метра жилья.