«Запрещено лицам с кадыком»: Алёна Водонаева выпустила «Голую» книгу

Тюменская модель, экс-участница «Дома-2», телеведущая Алёна Водонаева открыла в себе новый талант – писательский. На днях девушка презентовала своим подписчикам своё дебютное литературное творение под пикантным названием «Голая», выпущенное издательством «Эксмо». 240-страничное издание вышло в мягкой обложке и с возрастным ограничением 18+, стоимость книги в интернет-магазинах – от 520 рублей.

- Моя ГОЛАЯ книга, вчера она ушла в печать. Скоро и я, и вы увидим её. Мне кажется, я расплачусь, взяв её в руки в первый раз, - пишет на своей страничке в социальной сети Алёна. – В этой Библии для женщины очень много букв, поэтому приготовьтесь её ЧИТАТЬ! Она обо всем, девочки, о жизни, о нас и о мужчинах конечно же. Я специально сделала ее доступной, для того, чтобы любая девчонка смогла позволить себе ее и УСЛЫШАТЬ меня! В добрый путь, моя детка!

Фото: Эксмо

Алёна отметила, что «Голая. Правда» появится во всех книжных магазинах уже через пару недель, и заказать её можно будет в любую точку мира. На сайте издательства уже опубликован синопсис творения Алёны, главный посыл которого: «Как, зачем, почему должна поступать женщина».

- Раскрой свою женскую силу с одной из самых сексуальных женщин России. Как всегда с вдохновением готовить, не переставать заниматься спортом, выглядеть отдохнувшей бездельницей, а не уставшей заводной куклой? Что нужно делать в постели, чтобы ваш муж не мог дождаться следующей ночи и дарил вам цветы все 365 дней в году, а не только 8 Марта? Перед вами не просто руководство для женщин по миру мужчин, перед вами библия счастливой жизни, - пишет «Эксмо».

И да… Припиской к описанию книги идёт важная деталь: запрещено к просмотру лицам с кадыком на шее и щетиной на щеках.

Фото: Эксмо

Напомним, это далеко не первая продукция, которую выпускает тюменская модель под своим именем. Ранее Алёна выпустила авторский блокнот-органайзер со своими цитатами, который можно купить и сегодня – причём с обложками разного цвета. А вот с изданием «Интимный дневник Алёны Водонаевой. 16+», выпущенным десять лет назад, случился скандал. Алёна заявила, что не писала ни строчки для этой «книжонки» и собиралась подавать в суд. Между тем, издательство, которые выпустило книгу, заявляло, что договор с телеведущей на издание книги всё-таки заключало.