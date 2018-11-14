Тюменцам начислили налогов на 1,7 миллиарда рублей

В Тюменской области уже третий месяц идет кампания по уплате имущественных налогов. До 3 декабря налогоплательщикам региона в целом нужно будет заплатить 1,7 миллиарда рублей. Именно такую сумму начислили им за 2017 год в УФНС по Тюменской области. Кстати, общая сумма налогов стала больше, чем за 2016 год, почти на 5%.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Как рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя УФНС по Тюменской области Ольга Иванова, на сегодняшний день свои имущественные налоги заплатили уже 30% тюменцев. Кстати, по статистике прошлого года, к 3 декабря досрочно успели погасить свои налоговые начисления 75% жителей. За остальными 25% пришлось «побегать», а к кому-то даже применить меры наказания. Но о наказании позднее.

- Обязанность платить налог есть у лиц, которые имеют в собственности жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства, земельные участки и транспортные средства, - пояснила Ольга Иванова и добавила, что платить за свою собственность стало гораздо проще.

Все потому, что нет необходимости идти в налоговый орган. Можно оплатить налог через личный кабинет налогоплательщика на сайте, а с помощью 11-значного индекса документа и по QR-коду - через банкоматы, интернет-банк и другие платежные сервисы. Кроме того, если сумма налога известна, то можно воспользоваться порталом Налог.ру, где размещен сервис «Заплати налоги».

- Наиболее удобный способ – все-таки через личный кабинет. Если кабинета еще нет, то его можно открыть, обратившись в ближайший налоговой орган, - отметила Ольга Иванова.

Представительница налоговой службы также озвучила интересные цифры, касающиеся тюменских налогоплательщиков. Так, самый крупный начисленный налог на транспорт составил 700 тысяч рублей, а самый большой налог на дорогостоящую машину – 175 тысяч рублей. В то же время за недвижимость кому-то нужно заплатить 11 миллионов, а за землю – более 5 миллионов рублей. Как подчеркнула Ольга Иванова, в эти суммы необязательно входит одна машина, или один земельный участок, как правило, имеется ввиду несколько объектов собственности, но во владении одного человека.

В налоговой сообщили, что свои имущественные налоги заплатили уже 30% тюменцевФото: Лидия Шумкова

ПЕНСИОНЕРАМ - «СКИДКИ»

Пока налог на имущество физических лиц исчисляется по инвентарной стоимости с применением коэффициента. Но со следующего года налоговая служба приступит к исчислению от кадастровой стоимости. Будет предусмотрена и льгота для некоторых категорий граждан на величину кадастровой стоимости: для комнат - на 10 кв.м, для квартир – на 20 кв.м и для жилых домов – на 30 кв.м. Ее применят в налоговой самостоятельно, с заявлением налогоплательщику никуда обращаться не нужно.

По земельному налогу и вовсе произошло снижение суммы на 7,2%, так как в конце 2016 года специалисты провели государственную кадастровую оценку, а департамент имущественных отношений Тюменской области утвердил ее. К тому же для льготников – пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан - предусмотрели вычет в размере 6 соток. Эти критерии действуют уже в этом году.

- Если земельный участок в собственности размером 5 соток, то владельцу вообще не будет начисляться налог, если же размер земли составляет 10 соток, то налог начисляется только по 4 соткам, - привела пример представитель налоговой службы.

А вот транспортный налог станет более жестким. За 2018 год льгота будет предоставляться только в отношении одного транспортного средства мощностью до 100 лошадиных сил. За 2017 год владельцы транспортных средств еще имеют льготу до 150 лошадиных сил.

ОТ НАЛОГОВ НЕ УЙТИ

До срока уплаты налогов осталось всего две недели. У тех, кто не успеет к этому времени закрыть начисления, уже на следующий день они превратятся в задолженность, а значит, начнут капать пени.

К особо злостным неплательщикам налоговые инспекторы могут приехать вместе с судебными приставами и арестовать в зависимости от суммы задолженности телефон, компьютер, а то и автомобиль. Еще один способ воздействия – закрытие выезда из России.

- В сентябре мы с приставами так арестовали автомобиль у предпринимателя, который задолжал 2,5 миллиона рублей. В течение недели он погасил долг полностью, - рассказала Ольга Иванова.