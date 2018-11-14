Уникальная методика: тюменские врачи подарили семилетним Маше и Вове возможность слышать

Специалисты тюменской ОКБ№2 провели уникальную операцию по установке слуховых аппаратов костной проводимости двум семилетним ребятишкам. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, Маше и Вове вживили в кость за ухом специальные имплантаты. Примерно через месяц, когда кость врастёт в поры титана, на опору наденут звуковой процессор и детки смогут полноценно воспринимать всё многообразие звуков окружающего мира.

ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

У двух ребятишек крайне редкие врождённые патологии: двусторонняя атрезия слуховых проходов и микротия. По-русски говоря, у ребят попросту нет ушных раковин и слуховых проходов: в связи с этим обычные слуховые аппараты, которые проводят звук через воздух, для маленьких пациентов оказались неэффективными. По словам врача-сурдолога Медицинского центра «М+» Анны Коняхиной, которая наблюдает Машу и Вову практически с рождения, слух у детей сохранён глубоко внутри. То есть звук может проникнуть во внутреннее ухо только по костям черепа, и больше никак.

- Установка звукового процессора с костной фиксацией для них – единственная возможность не утратить связь с миром и иметь возможность ощущать звуки, - рассказала Анна Коняхина.

Последние шесть лет ребятишки пользовались неимплантируемыми аппаратами костной проводимости, которые крепились при помощи тугой ленты вокруг головы. Несмотря на все неудобства, Маша и Вова не отстали от сверстников в развитии и смогли научиться говорить и различать звуки. Сейчас костная ткань детей окрепла, поэтому врачи теперь могут выполнить слухопротезирование имплантируемыми аппаратами костной проводимости, которые появились у медиков совсем недавно.

- Эти аппараты преобразуют электрический сигнал в механические колебания, которые посредством имплантата передаются на кости черепа, а через них - на улитку внутреннего уха. Устройства разработаны именно так, чтобы не затрагивать слуховой проход или среднее ухо, поэтому они могут обеспечить намного более четкое и естественное восприятие звука, - рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Другое преимущество аппарата - ощущение физического и психологического комфорта благодаря свободным ушам. Из-за небольших размеров звуковой процессор почти незаметен для окружающих. Кроме того, его очень удобно носить на голове без бандажной ленты, поэтому ребятишкам ничего не помешает вести полноценную жизнь, играть, бегать и прыгать.

РОДОМ ИЗ ДАНИИ

Тюменские врачи обучились технологии костного слухопротезирования у коллег из Дании. В течение двух дней они проходили всевозможные мастер-классы, которые включали в себя теоретическую и практическую части. Отоларингологи и сурдологи ознакомились с техническими особенностями проведения операции и настройками программного обеспечения слуховой системы, а затем попрактиковались в её установке на искусственной кости. Во второй день работа проводилась уже в операционной.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

НЕ АППАРАТОМ ЕДИНЫМ

Впрочем, в ОКБ №2 проводят не только операции по вживлению имплантатов, но и уникальные операции для людей с повреждённой барабанной перепонкой – тимпанопластику. Эту технолонию оториноларингологи клиники освоили три года назад во время мастер-класса с участием ведущего отохирурга Европы Хеннинга Хоймана.

Как отметила врач-оториноларинголог ОКБ№2 Ирина Смагина, тимпанопластика – это комплексное оздоровительное вмешательство.

- Восстановление поврежденной барабанной перепонки позволяет существенно снизить риск рецидива заболевания и развития тяжёлых внутричерепных осложнений, а также возвращает способность слышать тем, кто её потерял. Конечно, протезированный орган не обеспечивает столь же тонкий слух, как здоровый, но всё же существенно улучшает качество жизни пациента, - рассказала она.

При протезировании оториноларингологи ОКБ №2 используют собственные ткани пациента, которые не отторгаются его организмом. Выполнение высокотехнологичного вмешательства требует от хирургов особого мастерства: толщина барабанной перепонки составляет менее 1 мм, а диаметр – 1 см. Во время операции врачи применяют специальные миниатюрные инструменты и микроскоп, с помощью которого контролирует все свои действия. Чаще всего такая операция проводится пациентам с хроническим гнойным отитом, когда из-за воспалительного процесса в барабанной перепонке, которая отделяет наружное ухо от среднего, образуется перфорация – отверстие.

- В норме барабанная перепонка выполняет защитную функцию, непроницаема ни для воздуха, ни для жидкости и является первым звеном в звукопроведении. Она воспринимает механические колебания воздуха и передаёт их посредством слуховых косточек дальше, во внутреннее ухо. При нарушении целостности перепонки у больного развивается стойкое снижение слуха, - рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

На сегодняшний день высокотехнологическую помощь получили уже порядка сотни тюменцев. Это не только позволило улучшить качество лечения пациентов с заболеваниями лор-органов, но и избавило жителей юга Тюменской области от необходимости выезжать за помощью в другие регионы.