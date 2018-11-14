В Тюменской области почти у каждого ребенка есть семья

Далеко не каждый человек может взять на себя ответственность по воспитанию чужого ребенка, да еще и оказавшегося в кризисной ситуации. Однако в Тюменской области таких людей насчитывается более 4,5 тысяч. Эти семьи берут под свою опеку детей-сирот и учат их заново любить жизнь. На IV Региональном форуме замещающих семей, который проходил в Тюмени на прошлой неделе, «Комсомольская правда – Тюмень» узнала, как работает эта система и с чем сталкиваются те, кто в ней оказался.

ЗАДАЧА – НАУЧИТЬ ЛЮБИТЬ

Как рассказала Инга Тигеева, начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области, по последним данным, в регионе проживает 360 тысяч детей и шесть тысяч из них воспитываются в замещающих семьях.

- Таких семей у нас 4,5 тысячи. Из них 300 семей взяли себе более трех детей на воспитание из учреждений для детей-сирот или медицинских учреждений, - уточнила она и добавила, что самая большая замещающая семья в регионе – с восемью детьми.

К слову, замещающая семья – это объединяющее понятие для различных типов семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей: опекунов, попечителей, приемных семей. Задачи у них – масштабные. Это не только воспитание – которое само по себе тяжкий труд. Замещающей семье еще и необходимо научить ребенка любить жизнь и людей.

- Дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, обучаются основам жить заново. Семья дает таким ребятишкам путевку в жизнь, учит их любить, обслуживать себя и быть любимыми. Далеко не каждый человек может взять на себя такую ответственность, - отметила представитель департамента.

Стоит сказать, что, когда ребенок попадает в замещающую семью, эту семью не оставляют без присмотра. Все профилактические службы действуют вместе с родителями и помогают им найти общий язык с ребенком. По словам Инги Тигеевой, это комплексный подход к решению проблем в семье, так как одного экспертного заключения недостаточно. С 2015 года в регионе действует программа по сопровождению замещающих семей. Она межведомственная, то есть все профилактические и реабилитационные меры проводятся вместе с органами образования и правоохранительными органами. Программа включает и выплаты из федерального и областного бюджета, социальное сопровождение замещающих семей, работу школ замещающих родителей, бесплатный детский отдых и другие меры.

- У нас установка на территории – если что-то происходит с замещающей семьей, то сразу должны подключаться органы системы профилактики. Никто не заинтересован убрать ребенка из семьи. Но мы должны подстраховать семью, ребенка и в целом ситуацию, которая происходит. Мы все должны вовремя среагировать. И замещающим семьям не надо бояться обратиться за помощью, мы партнеры, - прокомментировала эксперт.

Кроме того, в этом году в регионе еще и создали из числа родителей ассоциацию замещающих семей. Инициатива департамента социального развития Тюменской области связана в том числе и с тем, что необходимо усилить профилактику отказов в замещающих семьях.

- Тема тяжелая и серьезная, и на замещающую семью есть самые разные взгляды, порой совершенно противоположные. Часто мнение общественности становится главенствующим фактором, влияющим на принятие опекунами решения, - подчеркнула Инга Тегенцева.

Все профилактические службы действуют вместе с родителями и помогают им найти общий язык с ребенкомФото: Лидия Шумкова

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УХОДИТЬ В СЕМЬЮ

В Тюменской области еще 250 семей готовы взять ребятишек к себе, причем половина из них готовы сразу на усыновление, а не опеку.

- Это нам очень отрадно, вопрос только в том, что ребятишки у нас остались с тяжелыми формами заболеваний, но мы работаем с населением, чтобы они таких детей все равно принимали, - сказала Инга Тегеева.

По статистике ,в Тюменской области уже 96% детей из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, живут в семьях. Это очень высокий показатель – один из самых высоких в стране. И тюменцы уже принимают не только своих «местных» ребятишек. На воспитание берут детей из Екатеринбурга, Югры, Ямала и других регионов.

- Сегодня у нас нет детей, которые остались бы совсем без внимания взрослых. И я рад, что наш регион исповедует политику сохранения кровной семьи. У нас еще несколько лет назад было больше 20 детских домов. Сегодня их практически нет, но есть Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Мы не просто закрыли детские дома – дело в том, что в нашем обществе происходят очень важные серьезные изменения: дети уходят в семью. Это происходит благодаря кропотливой работе по формированию правовой базы, организационных моментов, взаимодействию работников социальной сферы, педагогов, докторов и, конечно, вкладу удивительных людей – родителей, которые принимают к себе ребятишек, - прокомментировал Андрей Степанов, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области.

На IV Региональном форуме в Тюмени встретились около 200 родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейФото: Лидия Шумкова

ДЛЯ СПРАВКИ

На IV Региональном форуме в Тюмени встретились около 200 родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые приехали из разных населенных пунктов Тюменской области – Заводоуковска, Тобольска, Ишима, Ярково и других. Организатором форума является департамент социального развития Тюменской области. А два последних года форум проводится при поддержке федерального проекта «Крепкая семья», координатором которого является депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Ежегодно на форуме собираются эксперты-профессионалы из разных сфер – психологи, педагоги, чиновники, медики, социальные службы, инспектора по охране детства и другие специалисты. При этом форум проходит в формате открытого диалога, где каждый родитель может получить консультацию и дать оценку происходящему.

- Нам также очень важен информационный обмен, обратная связь, потому что мы тоже должны понимать, где что-то «западает» и над чем нужно поработать, - подчеркивают организаторы.