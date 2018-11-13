2018-11-13T10:07:42+03:00
Звезды

«Вот так надо строить!»: Стас Михайлов восхитился тюменской набережной во время прогулки по городу

Певец выложил фотографию в своём Инстаграме [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: личная страница героя публикации в соцсетиФото: личная страница героя публикации в соцсети
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Популярный российский певец Стас Михайлов, у которого 7 ноября состоялся концерт во Дворце Спорта, опубликовал в своём Инстаграме фотографию с тюменской набережной. По словам самого исполнителя, он остался доволен прогулкой по городу перед сном, а саму достопримечательность привёл в пример другим городам.

- Классно погуляли перед сном! Красивая набережная! Вот так надо строить в других городах! – написал он на своей страничке в Instagram.

В комментариях к записи, тюменцы осыпали Стаса в комментариях, поблагодарили за бесподобный концерт и пожалели, что не отправились гулять в тот день по набережной.

- Я же хотела погулять по набережной после концерта, но одной побоялась! Если бы я знала, что ты там будешь, гулять бы пошла! – написала поклонница.

- Стас, спасибо за концерт! Качнули мы этот берег Туры нехило! Спокойной ночи, любимый певец и человек! Я буду любить твои песни хоть целый век! – осыпали комплиментами кумира поклонники.

Стоит отметить, что пользователи, которые ни разу не были в Тюмени, тоже восхитились набережной и выразили желание приехать в наш город и увидеть красоту своими глазами.

Стас Михайлов в Тюмени 07.10.2018.Было очень КРУТО

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