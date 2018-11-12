В Тюменской области нашли способ борьбы с демографическим кризисом

Тюменская область, как и вся Россия, постепенно начинает ощущать дефицит кадров. Все это последствия демографической ямой 90-х годов. Пока ее влияние испытывают лишь отдельные отрасли экономики, но в конечном итоге она затронет многих. Для того, чтобы справиться с потерями трудовых ресурсов, федеральные и региональные власти уже сегодня принимают различные меры для поддержки экономики.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА

Как сказала помощник министра Минэкономразвития России Юлия Урожаева, страна входит в период демографического кризиса и каждый год будет терять 300-400 тысяч человек трудоспособного населения, которых некем будет замещать. Ну а такие кадровые потери, в том числе, приводят к расширению возрастных рамок в требованиях к кандидатам. Эту тенденцию заметили рекрутеры, анализируя рынок труда.

По словам директора Уральского филиала компании HeadHunter Анны Хвостовой, еще пятнадцать лет назад самым желанным кандидатом у работодателей был мужчина до 25 лет с легковым автомобилем и опытом продаж. На этом рынок заканчивался и больше никого и никому не надо было.

- Почему это происходило? Потому что не так широк был круг профессий, вакантных мест, на которые можно было привлекать людей, ведь рынок только формировался. А еще был очень большой выбор. Сейчас этот выбор все меньше, и мы с каждым годом наблюдаем, как расширяются возрастные рамки. Сейчас не редкость, когда принимают на работу подростков и молодых людей, берут людей старше 45, а раньше в 35-40 лет жизнь заканчивалась. Тут сказывается и изменения в законодательстве, ведь государство тоже готовится к демографической яме, - пояснила она.

Стоит отметить, что, по последним данным департамента экономики Тюменской области, в регионе на фоне отрицательных общероссийских показателей, который год сохраняются положительные демографические тенденции. Но, по сравнению с прошлым годом, они значительно сократились. Так, за январь-август 2018 года естественный прирост населения в области составил 2,765 тысяч человек, хотя в 2017 году эта цифра была 5,289 тысяч человек. За счет миграционного прироста население региона, в том числе его трудоспособная часть, пополняется, но число также уменьшилось.

Тюменская область одной из первых вызвалась поучаствовать в федеральной программе по повышению производительности труда и поддержки занятости населения и запустила собственную региональную программу для поддержания конкурентоспособности местных предприятий. Действуют они практически год и уже принесли определенные плоды.

Предприятия активно работают с программами адаптации, мотивации, удержания, иначе отдадут готовые кадры кому-то другомуФото: Лидия Шумкова

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ

- Сохранять экономический рост, наращивать ВВП можно либо за счет количества людей, либо за счет роста производительности. И наш единственный шанс поддерживать благосостояние наших людей - работать вместе, - указала разумный путь Юлия Урожаева на недавней встрече с тюменскими предпринимателями-промышленниками.

Она имела ввиду не только бережливое производство, автоматизацию производственных площадок и прочие технологические методы, о которой «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала здесь. Такое же внимание, федеральная и региональная программы уделяют вопросам занятости населения и переобучению специалистов.

По словам Анны Хвостовой, сегодня компании стараются наладить у себя процесс внутреннего обучения, крупные организации вообще имеют в своей структуре целые корпоративные университеты.

- Потому что берем с рынка то, что есть, и доводим до нужного уровня. Также компании серьезно работают над своим HR-брендом, чтобы конкурировать за персонал, который сокращается. Они очень активно работают с программами адаптации, мотивации, удержания, иначе отдадут готовые кадры кому-то другому, - заявила она.

На уровне государства немалую роль в подготовке кадров играют различные службы занятости. В Тюменской области эта роль отдана департаменту труда и занятости населения Тюменской области. По словам директора департамента Надежды Мазуркевич, изначально многие боялись, что запуск программы по повышению производительности труда приведет к увольнениям, но этого не случилось.

- Кроме производительности труда, программа предполагает поддержку занятости населения. Для тех предприятий, которые участвуют в программе, на это предусмотрены средства и ресурсы. Изначально предполагалось, что будут высвобождаться работники, поскольку речь идет об автоматизации, оптимизации производства. Но этого не произошло. Ни в одном пилоте, ни в одном регионе, ни на одном предприятии ни один сотрудник не был уволен. В 2019 акцент будет смещаться на переобучение. В рамках департамента занятости населения будут предусмотрены средства для переобучения, профессионального обучения сотрудников, которые будут участвовать в этой производительности, - прокомментировала Надежда Мазуркевич.

Иными словами, каждое предприятие-участник программы сможет обратиться в департамент за помощью в переподготовке специалистов.

Кстати, в рамках действия программы по повышению производительности труда и поддержки занятости, на некоторых предприятиях-пилотах уже сейчас произошли кадровые открытия. Так, в ООО НПП «СибБурМаш», где трудится порядка 480 человек, в ходе оптимизации пришлось создать новый отдел по организации труда на производстве. И возглавил его сотрудник, который до этого работал мастером на участке. Дело в том, что во время работы над реализацией программы он так активно включился в работу, что привлек к себе внимание и сегодня, как отмечает руководство предприятия, из него получился очень хороший руководитель отдела.

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