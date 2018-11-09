Экономика, расти: в Тюменской области промышленникам помогают стать успешными

В Тюменской области продолжают усиливать конкурентоспособность предприятий и экономику региона. Инструментом для этого служат федеральная и региональная программы. Если первая – направлена на повышение производительности труда и поддержки занятости, то вторая - на повышение конкурентоспособности. Действуют они всего год, но те предприятия, которые рискнули попробовать новые механизмы, уже говорят о положительном эффекте. Хотя есть у них и определенные трудности. «Комсомольская правда – Тюмень» узнала, с чем столкнулась область, повышая производительность труда.

ЧТО ЗА ПРОГРАММЫ?

Как рассказала заместитель Губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова, область с 2018 года участвует в качестве пилотного региона в федеральной приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и реализует при этом собственную региональную программу «Повышение конкурентоспособности экономики Тюменской области».

- Рост производительности труда мы рассматриваем как фактор успешности предприятий, эффективности рабочих мест и как следствие роста региональной экономики, - подчеркнула замгубернатора.

Программы включают возможность грамотно применять на промышленных площадках передовой опыт бережливого производства. Для этого сотрудники регионального центра компетенций на базе Тюменского технопарка вместе с привлеченными экспертами помогают предприятиям в разработке программ повышения производительности труда. В то же время федеральный центр компетенций вместе со службой занятости населения Тюменской области занимаются образованием сотрудников предприятий. Кроме того, происходит финансовая государственная поддержка технического перевооружения.

- Мы убеждены, что она должна оказываться только тем предприятиям, которые заинтересованы в росте производительности труда. Этот тезис неоднократно озвучивался нашим губернатором, - отметила Лариса Теплоухова. - Сейчас в программу подключились 26 предприятий, а это более 8,5 тысяч работников. Это 10 пилотных предприятий федеральной программы и 16 предприятий регионального сегмента. Мы понимаем, что это авангард тюменской экономики, те, кто серьезно настроен на развитие.

Теперь задача региональных властей – расширить этот круг. И пока у них неплохо получается. Особенно мотивируют потенциальных участников различные финансовые инструменты. Они есть и в региональной, и в федеральной программах.

Так, помощник министра Минэкономразвития России Юлия Урожаева рассказала, что предприятия, которые включены в программу, имеют право подаваться на займы Фонда развития промышленности. Кроме того, компании, которые повышают производительность, будут иметь дополнительные налоговые преференции и льготные кредиты под 6,5%. К тому же, руководители и сотрудники предприятий-участников смогут пройти обучение и переобучение бесплатно, компаниям не придется вкладывать в это собственные деньги.

- Для регионов будут выделяться специальные гранты – их получит тот регион, который окажется лучшим в программе. Ему будет выделено дополнительное финансирование, которое можно использовать на стимулирование предприятий, - добавила Юлия Урожаева.

Стоит отметить, что с 2019 года федеральная программа превратиться в Национальный проект. Такое распоряжение дал президент страны. Регионы в нее будут отбирать до середины декабря, но Тюменской области повезло, потому что она уже прошла отбор.

Программы включают возможность грамотно применять на промышленных площадках передовой опыт бережливого производства.Фото: Лидия Шумкова

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Как пояснила директор департамента экономики Тюменской области Ольга Простнева, пока сотрудничество ведется только с промышленными предприятиями, хотя участниками могут стать и сельхозпредприятия. Для каждого будет разработана своя программа.

- Особенную ценность представляет индивидуальная подгонка объема и набора мер для каждого конкретного предприятия в зависимости от его стартового состояния. То есть в программе нет готовых рецептов и каждое предприятие получает свою уникальную производственную систему, - сказала Ольга Простнева.

Благодаря такому индивидуальному подходу, пилотные предприятия уже достигли ощутимых результатов. В некоторых случаях незавершенное производство и время протекания производственных процессов сократились более чем в четыре раза, а производительность труда показала двукратный рост. На других участках прирост производительности труда составил 15-30% благодаря выстраиваемой системе.

Предприятия, уже испытавшие на себе все трудности и прелести проекта, рассказали о том, что получилось из этого эксперимента.

ООО НПП «СибБурМаш» был буквально первопроходцем. Внедрение федеральной программы там началось с декабря 2017 года. И за год там создали свою производственную систему, которая объединила и руководство, и сотрудников.

- Внедрение программы проводилось поэтапно. Сначала мы провели анализ, выявили семь видов потерь и составили план мероприятий по их устранению. В итоге перешли на мелкопартийное производство, что сократило время на обработку и уменьшило количество брака. Время изготовления изделий мы сократили до 30 дней вместо 45, «незавершенка» уменьшилась в два раза, время сборки – на 25% за счет построения последовательной цепочки и упорядочивания рабочих мест, - рассказал Владимир Чарушников, начальник производства ООО НПП «СибБурМаш» и добавил, что самым трудным было переучить людей от изготовления большими партиями.

О том, что внедрять новую систему организации труда было трудно, сообщил и Алексей Пермяков, заместитель управляющего директора по производству АО «Сибнефтемаш», еще одного предприятия-пилота.

- Изначально, как мы все знаем, все новое вызывает отрицание. Не только у рабочих, но и у инженеров, руководителей. Но в итоге процессы вовлечения персонала все-таки происходили, и люди уже постепенно нашли контакт и даже стали давать дельные советы, которые мы внедряли в мероприятиях, - подчеркнул он.