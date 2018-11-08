Детская поликлиника или буфет: в Тюмени открыли кафе и игровые комнаты прямо в медучреждениях
В поликлиниках Тюмени открываются кофейни, игровые комнаты. По сути, это те объекты, которые могут скрасить ожидание пациентов или их сопровождающих. Между тем, нашлись те, кого кафешка в холле медучреждения не радует, а, напротив, вызывает негатив и желание куда-нибудь пожаловаться.
ПРИДЕТСЯ ОТТАСКИВАТЬ ДЕТЕЙ ОТ ВИТРИНЫ
Буквально сегодня в детской поликлинике №5 открылся кафетерий, где продают выпечку, чай, кофе. Неожиданностью это назвать нельзя – объявление и баннер об открытии там висели уже давно. Но родители, чьим детям по каким-либо причинам нельзя такие продукты, резко негативно высказались о точке общепита. Пока только в соцсетях.
- Детей приводят лечиться и с аллергией, и с отравлениями, и с проблемами желудочно-кишечного тракта, и так далее... Которым противопоказана такая еда, да просто-напросто у многих денег нет! Но теперь, приходя к врачу, придется оттаскивать детей от витрины, а многих еще и успокаивать, так как, увидев сладости, начнутся истерики! - написала подписчица популярной группы «Вконтакте» и добавила, что игровая площадка тоже зло, ведь это место, где дети могут друг от друга заразиться.
Тюменская аудитория не поддержала ее точку зрения.
- Узбагойся, воспитай своего ребенка, научись ему объяснять, что ему нельзя. И не кошмарь малый бизнес, - прокомментировал пользователь под именем Иван Урванцев.
- Бывает, сидишь в очередях в поликлинике, даже если по записи, и рад бы что-нибудь перекусить! Наоборот, хорошо! – написала Анжелла Тихомирова.
И такого рода высказываний поступила масса.
ОФИЦИАЛЬНО
«Комсомолка» решила узнать, что думают по этому поводу официальные структуры и запросила комментарий в областном департаменте здравоохранения. Там отметили, что ничего незаконного в открытии игровых комнат, буфетов и кафе на территории больниц и поликлиник нет, а подрядчик был определен на конкурсной основе.
- Сейчас амбулаторно-поликлинические учреждения стремятся к повышению комфорта нахождения в поликлинике. Это соответствует современным мировым стандартам, и запросам общественности. И сегодня на базе городской поликлиники №5 было открыто кафе, - пояснила Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента.
Перед тем как открыть заведения общепита на площадке медучреждения, специалисты провели исследование общественного мнения. Среди пациентов было проведено анкетирование - и только 4% опрошенных высказались негативно о данной инициативе. С учетом пожеланий общественности в проект даже внесли корректировки: организовали детский игровой уголок.
Да и после открытия департамент собрал первый урожай положительных отзывов.
- Запах кофе по отделению – это здорово! Сегодня пришла с ребенком на прием, и сама сдавала кровь – на голодный желудок приходишь. После сразу взяла кофе с булочкой – до обеда на работе не будет возможности больше что-то перекусить. Очень удобно для тех, кто потом с утра на работу бежит, - процитировали в пресс-службе пациентку поликлиники Ирину М.
По словам председателя Общественного совета при департаменте здравоохранения Тюменской области, президента Ассоциации частной медицины Тюмени Валерия Щукина, в поликлиниках людям должна оказываться не только квалифицированная медицинская помощь, но и обеспечиваться приятное пребывание.
- Комфортное пребывание пациентов в поликлиниках, удобства – это в том числе и улучшение эмоционально-психологического состояния. У пациентов не должно быть ощущения «больницы», особенно это касается детских отделений, - сказал он.