Михаил Горбачев: Коллектив «Водников» - это профессионалы, постоянные пациенты не променяют их ни на кого

СЕГОДНЯ 07:27 2018-11-01T09:00:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый пациент, приходя в больницу или поликлинику, всегда ждет особенного отношения к себе. Врач должен быть не просто специалистом по оказанию медицинской помощи, но еще и чутким собеседником, а отчасти и психологом.

Организовать работу учреждения здравоохранения на таком уровне – задача непростая. Она складывается из множества факторов. Среди них - достойные условия труда врачей и медперсонала, развитая материально-техническая база, слаженная работа всех звеньев амбулаторной и экстренной помощи. Именно такая масштабная работа сейчас ведется в «Западно-Сибирском медицинском центре», именуемой также больницей «Водников».

Последние 6-7 лет руководство учреждения менялось с завидным постоянством, тем самым, приумножая слухи о текучке персонала и закрытии больницы. «Комсомольская правда Тюмень» решила узнать у нового главного врача Михаила Горбачева, как же на самом деле обстоят дела в больнице «Водников», какие перспективы у медицинского центра, а также пользуется ли она спросом у пациентов и врачей.

- Михаил Валерьевич, не так давно Вы возглавили «Западно-Сибирский медицинский центр». Скажите, какие первостепенные задачи ставите перед собой как главный врач учреждения?

- Их несколько, они все между собой взаимосвязаны. Первая, это конечно, улучшение качества оказания медицинской помощи. Вторая - повышение уровня заработной платы персонала больницы, третья важная задача - улучшение материально технической базы учреждения и четвертая - кадровый потенциал. По всем этим направлениям мы уже активно работаем.

- Стало ли приглашение на работу в это учреждение, своего рода, вызовом? Учреждение вызывало много нареканий у пациентов, общественности.

- Да, я осознавал предстоящие трудности. Понимал, что моя задача не просто прийти и поддерживать рабочий режим, а менять многие вещи, выводить на новый уровень деятельность учреждения. Но за мой трудовой путь, а 25 лет я проработал на севере, сначала в Новом Уренгое, а потом в Урае, мне уже приходилось выступать в роли, своего рода, кризисного менеджера, отлаживать процессы и выстраивать работу учреждений. К тому же, я давно рассматривал возможность вернуться в Тюмень. Мои родители врачи. Отец проработал более 40 лет на кафедре хирургии. Он заслуженный врач России, заслуженный изобретатель Советского союза. Мама – врач функциональной диагностики. В этом плане, мой профессиональный путь был предопределен. Окончив наш тюменский медицинский институт, я, как и многие, уехал на север поработать в течение 3-5 лет, заработать на собственное жилье, но задержался. Получил уникальный опыт работы и в роли главного врача, и руководителя отдела городского отдела здравоохранения, и даже депутата гордумы. Но ближе всего мне все-таки работа с пациентами. В этом я больше вижу практической пользы от своей профессии. Поэтому, конечно, воспринял предложение возглавить больницу с энтузиазмом и интересом.

- Не так давно в некоторых тюменских СМИ появилась информация, что из больницы «Водников» массово увольняются врачи. Соответствует ли информация действительности?

- Те цифры, которые фигурируют в СМИ, они, безусловно, абсурдные. При численности коллектива больницы в 360 человек, отсутствие на рабочих местах 140 человек, привело бы практически к остановке деятельности учреждения. Если говорить о последних кадровых изменениях, с января 2018 года у нас на 10% увеличилась обеспеченность врачами, на 2,5% медицинскими сестрами. За последние три месяца уволено 22 врача, принято 23. Положительный баланс небольшой, но, тем не менее, движемся в сторону полной укомплектованности больницы. Всего за период с начала года уволилось в общей сложности 67 человек, но основная масса – это прочий персонал.

- Насколько сегодня учреждение укомплектовано кадрами?

- На сегодняшний день врачами мы укомплектованы на 67%, медицинскими сестрами на 78%. Усилили участковую службу детской поликлиники. Ранее прием вели два врача, сейчас шесть. Есть куда двигаться и этим вопросом мы тщательно занимаемся. Нужно понимать, средняя заработная плата у нас ниже, чем по области. Но, как я уже говорил, ее повышение – одна из наших главных задач. С начала года, нам уже удалось дважды провести повышение зарплат. Во многом этому способствовала оптимизация расходов в сфере закупок. Экономия составила порядка 10 миллионов рублей. Средства пошли в фонд оплаты труда. В настоящее время у медицинских сестер зарплата увеличилась на 25%, у врачей на 15%.

- Формально больница находится в ведении Омской области. Пациенты же в случае проблемных ситуаций обращаются в департамент здравоохранения Тюменской области, не имеющему полномочий решать эти вопросы. Как сегодня выстраивается это взаимодействие?

- У департамента здравоохранения Тюменской области открыта и успешно работает горячая линия. Когда я только приступил к своим рабочим обязанностям, в день я получал по несколько жалоб с этой горячей линии. Напрямую обращений ко мне, как главному врачу, не было. Порядка 95% обращений сразу уходило в облздрав и вышестоящие профильные структуры, вплоть до приемной президента. Поэтому моей первой задачей стало – перенаправить этот поток на себя.

- Как вы ее решили?

- Мы поставили отдельный телефон, круглосуточно принимающий обращения. Параллельно, в детской и во взрослой поликлиниках во всех отделениях разместили разноцветные информационные листы о том, что работает горячая линия и все обращения будут лично рассмотрены главным врачом больницы. Также мы наладили обратную связь на сайте учреждения. Сейчас количество жалоб значительно уменьшилось. По тем вопросам, которые у населения еще возникают, 60% обращений поступает напрямую. Те, которые приходят с горячей линии департамента здравоохранения региона, мы, конечно, тоже отрабатываем. Взаимодействие с этой структурой выстроено, регулярно встречаемся с руководителем – Инной Борисовной Куликовой, которая прекрасно владеет ситуацией по всем учреждениям области. Мы работаем с пациентами Тюмени и Тюменского района, а, следовательно, в плотной связке с облздравом.

- Какого рода жалобы, преимущественно, поступали?

- Пациенты не могли записаться на прием, не могли дозвониться в регистратуру. Мы установили многоканальный телефон. Оборудовали каждое место регистратора, а всего у нас их четыре, головным микрофоном с наушниками. Если более 5 минут человек звонит и ему не отвечают, звонок автоматически переадресовывается на приёмную главного врача. Жалобы на эту часть работы больницы исчезли. Одно из главных преимуществ «Водников» в том, что здесь небольшое количество приписанного населения – 5 тысяч детского и 12 тысяч взрослого. Мне, как администратору приятно, что я могу поговорить с каждым, отработать все возникающие вопросы.

- Какова сейчас структура больницы?

- В составе нашего учреждения – взрослая и детская поликлиники, а также стационар, включающий хирургическое, терапевтическое и неврологическое отделения. До меня, предыдущее руководство стремилось передать приписное население и минимизировать затраты на поликлинику. Часть приписного населения действительно передали, но количество наших пациентов не уменьшилось. И сейчас мы стремимся сделать так, чтобы людям становилось только комфортнее находиться в стенах поликлиники. Всегда говорил и говорю своим сотрудникам - нам повезло, что мы в рабочее время, на своем рабочем месте можем помогать людям. Профессиональная деятельность, особенно в медицине, должна приносить пользу. Если так не получается, лично я себя чувствую некомфортно. Сейчас видим приток пациентов и нас радует эта тенденция.

- Не рассматривается ли вопрос передачи больницы «Водников» все-таки на баланс Тюменской области?

- Вопрос рассматривался. Были даже письма президенту Российской Федерации. Но когда я проходил согласование на должность главного врача и встречался с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимиром Викторовичем Уйба, он мне сказал, что точка зрения изменена быть не может. Этот вопрос закрыт и учреждение свои активы региону отдавать не будет.

- Какие районы Тюмени территориально находятся введении больницы?

- Если берем амбулаторную службу - это Мыс. Также у нас есть прикрепленный контингент. Лечим пациентов за деньги федерального бюджета – это сотрудники системы Водников, силовики и сами работники больницы. Медицинская помощь им оказывается по цеховому принципу, то есть по профессиональной патологии.

- Какие сегодня услуги оказывает учреждение?

- Помимо амбулаторной помощи в рамках ОМС и стационара, мы оказываем и платные услуги. Это часть доходов, которая позволяет повышать заработную плату. Поэтому мы уже увеличили объемы этого направления в 1,5 раза. Здесь речь идет, прежде всего, о профилактических осмотрах сотрудников предприятий. Недавно мы открыли у себя пункт выдачи льготного лекарственного обеспечения. До этого пациенты получали рецепты у нас, а сами медикаменты забирали в аптеке, которая находилась практически на окраине жилой территории Мыса. Мы решили сделать этот процесс более удобным для наших льготников. Сами получили лицензию, открыли больничный аптечный пункт, где выдаем сейчас лекарства по рецептам. Много положительных откликов от данной категории пациентов. Далее планируем отпускать медикаменты уже общего назначения. Сейчас ищем поставщиков, готовых предоставить препараты под реализацию по приемлемым ценам.

- «Водников» - одна из немногих больниц Тюмени, имеющих такую большую территорию. Корпуса окружают довольно красивый лес. Какие планы по обновлению больницы есть?

- Первое, что мне бросилось в глаза, когда я впервые приехал сюда – это решетки. Они стояли на окнах, на входе в поликлинику. Решетки мы убрали, в перспективе заменим входные двери в поликлинике на пластиковые. Сейчас у нас идет ремонт крыши. Преображается и стационар. Уже отремонтировали три палаты в терапии, сейчас ремонтируем третью в хирургии. На днях приступаем к обновлению рентген кабинета. Все это делается за счет средств бюджета, выделяемого Западно-Сибирским медицинским центром ФМБА, директором Владимиром Юрьевичем Шутовым, на наше учреждение. Но как управленец, я пытаюсь привлекать и деньги спонсоров, чтобы иметь возможность какие-то виды работ проводить быстрее, не дожидаясь федерального финансирования.

- Что-то уже удалось таким образом в больнице обновить?

- Да, мы получили новую современную регистратуру. Ее нам спроектировал Сбербанк, он же выделил на ее организацию 100 тысяч рублей и провел один урок по бережливому производству. Такую же сумму на проект направил Запсибкомбанк, который обслуживает большинство наших работников.Также спонсорскую помощь в размере 150 тысяч оказал Газпромбанк. Сегодня регистратура отвечает современным требованиям. Положительные изменения оценили и работники, и пациенты. Провели разъяснительную работу с сотрудниками, как общаться с пациентами, как разъяснять им, что существует еще и онлайн запись. Сейчас таким способом на прием записывается все большее количество пациентов. Кроме того, мы упростили процедуру получения талонов на УЗИ, ЭКГ и тд. Теперь за направлениями не приходится ходить из кабинета в кабинет.

- Как вы оцениваете действующий коллектив больницы?

- Здесь работают люди подвижники, профессионалы своего дела. Это хирурги, имеющие огромный опыт работы, молодые перспективные врачи, сильный коллектив медицинских сестер. Отдельно скажу о терапевтах. Они некоторые процедуры, доступные не всем хирургам, выполняют сами. Причем ежедневно и успешно. У нас много по-настоящему сильных специалистов, достойных уважения, которых некем заменить. Уверен, что эти люди и дальше будут приносить пользу нашим пациентам. Мы, в свою очередь, будем стремиться создавать им достойные условия труда.