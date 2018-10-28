2018-10-27T21:19:14+03:00
Общество

Тюменские школяры спасают деревья и вносят вклад в экологию региона

Ученики спасают деревья
Светлана БОРИСОВА
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Тюменские школяры спасают деревья и вносят вклад в экологию регионаТюменские школяры спасают деревья и вносят вклад в экологию регионаФото: pixabay.com
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Школьники региона всегда активно участвуют в экологических акциях: сажают деревья, собирают батарейки и пластиковые крышечки, приобщаются к раздельному сбору мусора.Причем дети не просто делают добрые дела, но и изучают вопросы влияния мусора на природу, животных и людей.

Так, например, накануне в тюменской гимназии №1 прошёл международный экологический субботник «ДЕНЬ БЕЗ БУМАГИ». Это мероприятие уже стало ежегодным. Младшеклассники и их родители активно участвовали в сборе и сдаче бумаги. Многие собирали макулатуру в своем доме, приобщали к акции соседей и родственников. Гимназисты считают, что о природе нужно заботиться. А отдавать бумагу на переработку - это посильный вклад в экологию региона и страны.

- В день проведения акции ребята принесли в школу почти 4,5 тонны макулатуры, - рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова. – Кроме этого многие приносили пакеты пластиковых крышек, чтобы сдать их на вторичную переработку. Некоторые ребята копили их целое лето.

Вывозить собранный материал пришлось грузовыми машинами. Таким образом ребята спасли 450 деревьев!

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