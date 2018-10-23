2018-10-23T13:36:05+03:00
Общество

Двойные стандарты: покупателей тюменской "Монетки" вводят в заблуждение желтые ценники

Как не попасть в "ловушку", пытаясь сэкономить
Марина АНТОНОВА
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Двойные стандарты: покупателей тюменской "Монетки" вводят в заблуждение желтые ценникиДвойные стандарты: покупателей тюменской "Монетки" вводят в заблуждение желтые ценникиФото: Марина АНТОНОВА
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Жители Тюмени возмущены тем, как их вводят в заблуждение в магазинах сетевых компаний. В редакцию «Комсомольской правды – Тюмень» обратилась горожанка, которая рассказала, как попала впросак в одном из магазинов «Монетки».

Сейчас в это федеральной сети продают со скидками сыр разных производителей. И при попытке сэкономить можно легко попасть «в ловушку».

Женщина рассказала, что при покупке сыра разных производителей ценники на них оказались оформлены по-разному. Например, цена на один сыр в упаковке от производителя указывалась за пачку, а другого, тоже в упаковке от производителя, - за 100 грамм. При этом каждая упаковка разного веса, и, соответственно, каждый кусок тоже стоит по-разному. Выяснилось это только после того, как на кассе был пробит чек.

На этом ценнике стоимость сыра указана за пачку. Фото Юрия Шестака

На этом ценнике стоимость сыра указана за пачку. Фото Юрия Шестака

- Я удивилась, почему один сыр соответствует ценнику, а другой дороже в 3-4 раза и попросила вернуть мне деньги за тот, что не соответствует ценнику. Но мне отказали. Вместо этого принесли Закон о защите прав потребителей и попросили показать статью, на основании которой должны принять у меня товар обратно. Я была очень удивлена. Такого не встречала нигде. Обычно кассиры без разговоров забирают товар и возвращают деньги, - рассказала тюменка. – Потрясло скорее даже не то, что сыр не приняли, а как это сделали. Сотрудница магазина достала закон и демонстративно заявила: Да не хочу я у вас принимать товар и имею на это право. Сыр не просрочен, упаковка не повреждена. Покажите мне статью, где я должна это сделать.

Среди целого ряда сыра с желтыми ценниками нужно разглядеть тот, где стоимость товара в упаковке от производителя указана за 100 грамм, а не всю упаковку Фото: Марина АНТОНОВА

Среди целого ряда сыра с желтыми ценниками нужно разглядеть тот, где стоимость товара в упаковке от производителя указана за 100 грамм, а не всю упаковкуФото: Марина АНТОНОВА

Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» решил проверить ситуацию. Оказалось, действительно ценники на прилавках указаны где-то за граммы, а где-то за упаковку. Причем эта уточняющая пометка на ценниках указывается очень мелким шрифтом. Если покупатель не осведомлен о таких нюансах, то может ее и не заметить. А если заметит, то нужно еще рассмотреть мелким шрифтом вес куска сыра на самой упаковке, а потом рассчитать его стоимость. В уме это сделать весьма непросто, ведь стоимость с учетом скидки указывается, например, 49 рублей 99 копеек. А вес сыра может быть 242 грамма или 268.

Чтобы разглядеть ключевую надпись в ценнике, его пришлось увеличить в два раза! Фото Юрия Шестака

Чтобы разглядеть ключевую надпись в ценнике, его пришлось увеличить в два раза! Фото Юрия Шестака

Чтобы не вводить покупателей в заблуждение и не создавать конфликтных ситуаций на кассе, работникам магазина, действительно, стоит размещать информацию о стоимости товара более крупным шрифтом.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА:

В данной ситуации сотрудник магазина не нарушила закон. Причинами для возврата продуктов питания могут быть: истекший срок годности; несоответствие информации, указанной на упаковке, и ее содержания; наличие в товаре посторонних или вредных примесей, насекомых.

Такой товар на усмотрение покупателя должны: поменять на аналогичный, но качественный или вернуть деньги.

Возврат продуктов в магазин не предусмотрен, если их качество высоко, а все претензии носят субъективный характер. Даже если покупка только что совершена и ее решают отменить, не отходя от кассы. После того, как чек выбит, возврат товара надлежащего качества невозможен. Но сотрудники магазинов часто идут на это, чтобы проявить лояльность к клиенту и показать, что покупатель важен для них.

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