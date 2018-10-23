Двойные стандарты: покупателей тюменской "Монетки" вводят в заблуждение желтые ценники

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-23T13:36:05+03:00

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Жители Тюмени возмущены тем, как их вводят в заблуждение в магазинах сетевых компаний. В редакцию «Комсомольской правды – Тюмень» обратилась горожанка, которая рассказала, как попала впросак в одном из магазинов «Монетки».

Сейчас в это федеральной сети продают со скидками сыр разных производителей. И при попытке сэкономить можно легко попасть «в ловушку».

Женщина рассказала, что при покупке сыра разных производителей ценники на них оказались оформлены по-разному. Например, цена на один сыр в упаковке от производителя указывалась за пачку, а другого, тоже в упаковке от производителя, - за 100 грамм. При этом каждая упаковка разного веса, и, соответственно, каждый кусок тоже стоит по-разному. Выяснилось это только после того, как на кассе был пробит чек.

На этом ценнике стоимость сыра указана за пачку. Фото Юрия Шестака

- Я удивилась, почему один сыр соответствует ценнику, а другой дороже в 3-4 раза и попросила вернуть мне деньги за тот, что не соответствует ценнику. Но мне отказали. Вместо этого принесли Закон о защите прав потребителей и попросили показать статью, на основании которой должны принять у меня товар обратно. Я была очень удивлена. Такого не встречала нигде. Обычно кассиры без разговоров забирают товар и возвращают деньги, - рассказала тюменка. – Потрясло скорее даже не то, что сыр не приняли, а как это сделали. Сотрудница магазина достала закон и демонстративно заявила: Да не хочу я у вас принимать товар и имею на это право. Сыр не просрочен, упаковка не повреждена. Покажите мне статью, где я должна это сделать.

Среди целого ряда сыра с желтыми ценниками нужно разглядеть тот, где стоимость товара в упаковке от производителя указана за 100 грамм, а не всю упаковкуФото: Марина АНТОНОВА

Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» решил проверить ситуацию. Оказалось, действительно ценники на прилавках указаны где-то за граммы, а где-то за упаковку. Причем эта уточняющая пометка на ценниках указывается очень мелким шрифтом. Если покупатель не осведомлен о таких нюансах, то может ее и не заметить. А если заметит, то нужно еще рассмотреть мелким шрифтом вес куска сыра на самой упаковке, а потом рассчитать его стоимость. В уме это сделать весьма непросто, ведь стоимость с учетом скидки указывается, например, 49 рублей 99 копеек. А вес сыра может быть 242 грамма или 268.

Чтобы разглядеть ключевую надпись в ценнике, его пришлось увеличить в два раза! Фото Юрия Шестака

Чтобы не вводить покупателей в заблуждение и не создавать конфликтных ситуаций на кассе, работникам магазина, действительно, стоит размещать информацию о стоимости товара более крупным шрифтом.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА:

В данной ситуации сотрудник магазина не нарушила закон. Причинами для возврата продуктов питания могут быть: истекший срок годности; несоответствие информации, указанной на упаковке, и ее содержания; наличие в товаре посторонних или вредных примесей, насекомых.

Такой товар на усмотрение покупателя должны: поменять на аналогичный, но качественный или вернуть деньги.

Возврат продуктов в магазин не предусмотрен, если их качество высоко, а все претензии носят субъективный характер. Даже если покупка только что совершена и ее решают отменить, не отходя от кассы. После того, как чек выбит, возврат товара надлежащего качества невозможен. Но сотрудники магазинов часто идут на это, чтобы проявить лояльность к клиенту и показать, что покупатель важен для них.