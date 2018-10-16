2018-10-16T11:09:52+03:00
Звезды

«Рабыня Изаура»: как сегодня живут тоболячки с именем из бразильского сериала

16 октября исполняется 30 лет с момента первого показа теленовеллы [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: кадр из сериалаФото: кадр из сериала
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В России сегодня поистине знаменательный день, который стоит особняком в календаре национальных праздников. Ровно 30 лет назад на экраны советского телевидения впервые вышел культовый бразильский сериал «Рабыня Изаура». Улицы пустели, люди плакали и горевали, стараясь дать Изауре «вольную», называли свои дачи фазендами, а имя «Изаура» стало таким же обыкновенным, как Маша, Таня или Петя. В Тюменской области после показа сериала девочек тоже стали называть экзотическим именем, поэтому хотим вам рассказать, как сложилась судьба наших «Изаур».

РАБЫНЯ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Если в сериале и в его литературном первоисточнике Изаура – кроткая девушка, которая и мухи не обидит, то тоболячка Изаура Ивановна – полная ей противоположность. Осенью 2011 года 21-летняя на тот момент девушка тоже стала «рабыней», но свободу она потеряла только из-за собственной глупости.

Тобольский городской суд приговорил к семи годам тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Дело в том, что «оторва» несколькими ударами ножа зарезала знакомого мужчину. Попав в тюрьму, беспринципная Изаура нападала на представителей администрации учреждения и каждый раз ей добавляли дополнительный срок.

Одна Изаура находится за колючей проволокой Фото: Татьяна Коркина

Одна Изаура находится за колючей проволокойФото: Татьяна Коркина

Однажды она даже набросилась на сотрудницу УФСИН с кулаками за то, что надзирательница «посмела» сделать ей замечание. Свидетелем потасовки стал мужчина-надзиратель, которому с трудом удалось оттащить от коллеги «рабыню Изауру». За дезорганизацию работы исправительного учреждения девушку осудили ещё раз. Как итог – продление наказания до 6,7 лет тюрьмы.

Лозунг «Свободу Изауре!» женщине не помог. Несмотря на то, что девушка обжаловала решение в кассационной инстанции, судебная коллегия оставила приговор без изменения. Кстати говоря, тогда страдающая алкоголизмом Изаура прошла несколько психологических экспертиз, которые признали её вменяемой.

Получила ли тобольская Изаура свободу – пока не известно.

НЕРАБСКАЯ СУДЬБА

Судьба у ещё одной жительницы Тобольска Изауры М., от доли землячки отличается. Если Изаура-заключённая буянит даже за решёткой, то её тёзка – пример для подражания. Девушка активно выкладывает в соцсети фотографии со своей семьёй, любимым сыном и друзьями. Однажды девушка даже нашла обувной магазин «Изаура» и, конечно же, сфотографировалась на его фоне.

Трудится Изаура в компании «СИБУР», а всё свободное время девушка посвящает просмотру индийских и узбекских кинокартин. И да, «Рабыню Изауру» она тоже смотрела.

ИШИМСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

Популярность сериала была настолько велика, что живёт в памяти жителей Тюменской области и по сей день. Четыре года назад медицинский театр «УЛЫБКА» ишимской «Областной больницы №4» по мотивам сериала поставили целый музыкальный спектакль. Как и полагается, всё действие происходило на фоне красивых пейзажей фазенды (причём в прямом смысле, «на фоне») и в костюмах XIX века.

Персонажи сериала – все узнаваемы, чего стоит только одна темнокожая кухарка Жануария, которую сыграла местный врач. Правда, врачей с экзотическим именем «Изаура» в труппе нет, зато память о старом сериале актёры по-прежнему хранят в своём сердце.

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Рабыня Изаура театр Улыбка Тюмень 28-06-2014.

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