2018-10-03T16:11:27+03:00
Здоровье

Тюменцам рассказали, как уберечь себя от простуды осенью

«Комсомолка» публикует советы, к которым стоит прислушаться
Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменцам рассказали, как уберечь себя от простуды осеньюТюменцам рассказали, как уберечь себя от простуды осеньюФото: pixabay.com
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Осень – время, когда «чихи» становятся обычным делом, горячий чай становится чуть ли не основным питьём, и даже четырёхслойная одежда не поможет уберечься от кашля и насморка. В преддверии опасного сезона «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила несколько практических советов, которые помогут уберечь жителей от простуды.

В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что любое заболевание всегда лучше и дешевле предупредить, чем лечить. Если больной продолжает ходить на работу и не следует рекомендациям врача, симптомы простуды будут длиться неделями, а то и больше.

- В первую очередь надо не пренебрегать защитой от более серьезных заболеваний – гриппа и пневмонии, и самая доступная и эффективная профилактическая защита в наше время — вакцинация, - отметили в департаменте. – И хоть от ОРВИ полностью она не защитит, но несколько смягчит симптомы.

Тем не менее, не стоит пренебрегать и другими советами:

1. Высыпайтесь! Спите не меньше семи-восьми часов в сутки. Во время сна нормализуется работа иммунной системы и активно восстанавливается работа всех органов и систем.

2. Рацион питания должен быть разнообразным! Налегайте на продукты, в которых содержится большое количество витаминов, минералов и других полезных веществ.

3. Гуляйте больше и каждый день! Частые прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунитет. Особенно это необходимо детишкам. Одевайтесь по погоде.

4. Следите за гигиеной и чистотой в доме! Обязательно мойте руки с мылом, когда приходите домой, умывайте лицо и промывайте носовую полость. Это позволит вам избавиться от вирусных частиц, которые успели осесть на поверхности лица.

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