2018-10-03T15:01:23+03:00
Политика

Вадим Шумков приступит к обязанностям врио губернатора Курганской области уже 4 октября

У экс-заместителя губернатора Тюменской области состоялся конструктивный разговор с Президентом
Алексей КОСЕНЧУК
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Вадим Шумков приступит к обязанностям врио губернатора Курганской области уже 4 октябряВадим Шумков приступит к обязанностям врио губернатора Курганской области уже 4 октябряФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Президент России Владимир Путин попросил Вадима Шумкова максимально позаботиться о Курганской области и приложить максимум усилий для развития социально-экономического развития региона. Об этом сегодня, 3 октября, рассказал на брифинге с журналистами бывший заместитель губернатора Тюменской области, а ныне – временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области.

По словам Вадима Шумкова, с главой государства у него получился конструктивный разговор, и в ближайшее время он уже сможет доложить о первых шагах и о первых предлагаемых вариантах улучшения ситуации в регионе.

- Решение назначить меня на должность – неожиданное. Хотя я понимал, что могут поступить какие-то предложения, ведь недавно в Москве я прошёл качественное обучение, тренинги. - отметил врио губернатора Курганской области. - На мой взгляд, конкурировать нужно не с кем-то, например, с моей родной Тюменской областью, а с самим собой – вчерашним и позавчерашним.

О том, заберёт ли кого-нибудь в свою команду Вадим Шумков или нет – пока речи не идёт. Как отметил сам врио губернатора, люди – не мебель, да и в самой Курганской области неплохая команда.

- Для начала нужно разобраться, какие задачи стоят перед командой. Может, что-то переформатировать нужно будет – посмотрим. Но о том, чтобы кого-нибудь забрать с собой, даже не говорили, - отметил он.

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В заключение экс-заместитель губернатора Тюменской области пожелал жителям Тюменской области добра, удачи, здоровья и процветания жителям Тюменской области.

- Я искренне работал во благо региона, как для себя. Я верю в Тюмень, это мой родной город. Спасибо вам! – поблагодарил Вадим Шумков.

К своим обязанностям врио губернатора Курганской области планирует приступить уже 4 октября.

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