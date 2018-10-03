2018-10-03T16:11:27+03:00
Общество

«Перезимовать бы»: из-за затянувшегося капремонта в Тюмени без отопления и крыши остался жилой дом

В многоэтажке введен режим ЧС
Лидия Шумкова
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Крышу многоэтажки на Урицкого, 28 разобрали еще в феврале. А вот в таком виде она, по всей видимости, пробудет до следующего года.Крышу многоэтажки на Урицкого, 28 разобрали еще в феврале. А вот в таком виде она, по всей видимости, пробудет до следующего года.Фото: Лидия Шумкова
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Когда в доме начался капитальный ремонт, жильцы и не подозревали, что он обернется кошмаром. Сегодня дошло до того, что в жилом четырехэтажном здании в центре города по улице Урицкого, 28 введен режим ЧС. Что вполне закономерно, ведь на носу зима, а у дома, по сути, нет крыши и отопительная система не запущена. Как так получилось, выясняла «Комсомольская правда – Тюмень».

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

Капитальный ремонт дома начался еще в феврале этого года. Подрядчиком, который выиграл торги, стала ООО «Строительная компания «Союз» под руководством Рината Муллаянова. Согласно открытым источникам, уставной капитал компании составляет всего 10 тысяч рублей, а сама компания фигурирует с 01.08.2016 как микропредприятие. Аккредитацию СРО в Тюмени компания получила в конце декабря 2017 года. По документам Саморегулируемой организации строителей Тюменской области, она имеет первый и второй уровень ответственности, то есть может принимать участие в заключении договоров подряда, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей.

Так или иначе, по договору компания «СК «Союз» должна была закончить работы по трем позициям – полная замена крыши, реконструкция подвала и фасада – к 1 августа.

Работы по демонтажу прошли довольно быстро. Как говорится, ломать – не строить. В итоге, в марте на открытой крыше без кровли лежал снег, во дворе – строительный мусор. А бдительные жильцы дома внимательно следили за происходящим и фиксировали процесс на фото. Так, на всякий случай.

Так крыша выглядела в конце марта, хотя разобрали ее еще раньше. Фото Дмитрия Инютина.

Так крыша выглядела в конце марта, хотя разобрали ее еще раньше. Фото Дмитрия Инютина.

К апрелю на крыше установили часть стропильной системы, а в подвале залили бетонный пол, впрочем, с дефектами и недоделками. И на этом работы остановились. Зато подрядчик начал суетиться насчет подписания акта о приемке выполненных работ, утверждая, что крыша якобы готова. Как подозревает житель дома Дмитрий Инютин, уполномоченный от лица собственников помещений участвовать в приемке выполненных работ, это связано с пунктом договора. По нему за выполнение одного из видов работ – будь то крыша, подвал или фасад – подрядчик может получить промежуточный платеж. Вот и попыталась компания провернуть дельце с выплатой. Интересно, что акты подписали практически все инстанции, в том числе и МКУ «Служба технического контроля», которая является заказчиком работ. Подписывать такой акт, не соответствующий действительности, отказался только Дмитрий. И началась, по его словам, «комедия».

С другой стороны дома пленка и вовсе без обрешетки. Фото: Лидия Шумкова

С другой стороны дома пленка и вовсе без обрешетки.Фото: Лидия Шумкова

- Мне звонили разные люди, не только от подрядчика, но и из Службы техконтроля, заверяли в дружбе, угрожали, просили подписать акт, чтобы «помочь в сложной финансовой ситуации подрядчику», я отказывался, говоря, что готов подписать только завершенный цикл работ в соответствии с условиями договора, - рассказал он.

По словам жильца, у самой компании «СК «Союз» своих специалистов в штате нет и она нанимала субподрядчиков, которые менялись с невероятной скоростью. Как утверждают очевидцы, на объекте успело поработать не меньше девяти бригад кровельщиков и десятки бригад штукатуров, а менялись они, потому что никому из рабочих не платили.

Из-за влажности дом начал покрываться плесенью, мхом и грибком. Фото: Лидия Шумкова

Из-за влажности дом начал покрываться плесенью, мхом и грибком.Фото: Лидия Шумкова

Еще Дмитрий уверен, что некоторые акты осмотра были написаны задним числом, а реальные осмотры не проводились. Ему самому документы больше не показывали с тех самых пор, как он отказался подписать акт приемки. Правда, в последствии он все-таки смог добиться того, чтобы получить хотя бы некоторые копии бумаг.

Так выглядит на текущий день фасад здания с улицы. Фото: Лидия Шумкова

Так выглядит на текущий день фасад здания с улицы.Фото: Лидия Шумкова

УДАР ПО ЛИЧНОМУ ИМУЩЕСТВУ

Споры и разбирательства между жильцами дома, подрядчиком и органами техконтроля шли всю весну и лето. Вплоть до того, что Дмитрий Инютин начал писать заявления в администрацию города, полицию, прокуратуру. Начались реальные проверки и осмотры. В ходе них, например, выяснилось, что на крыше не хватает 12 стропильных ног, на деревянных конструкциях плесень и грибок, так как дерево не соответствует строительным нормам, пароизоляция нарушена, а потому кровля протекает. И это повлекло за собой другие проблемы.

А так он выглядит со двора. Фото: Лидия Шумкова

А так он выглядит со двора.Фото: Лидия Шумкова

Протечки кровли - это вообще отдельный разговор. Все, кто живет на четвертом этаже, теперь с ужасом смотрят на пасмурное осеннее небо.

- Порой прихожу домой с работы, а у меня весь пол залит водой. А если проводку замкнет? Такими темпами скоро на вокзале жить придется, - рассказывает жительница дома Наталья.

С одной стороны дома, там где нет обрешетки, пленка уже порвалась и вода легко попадает в картиры Фото: Лидия Шумкова

С одной стороны дома, там где нет обрешетки, пленка уже порвалась и вода легко попадает в картирыФото: Лидия Шумкова

- У меня на натяжном потолке пузырь вырос прямо над кроватью. Еще чуть-чуть и как-нибудь ночью проснулся бы от такого душа. Пришлось протыкать и сливать воду – пара ведер точно была, - поделился другой житель дома Валерий.

Этот коллаж отражает лишь небольшую толику ущерба, нанесенного квартирам дома по улице Урицкого, 28. Фото предоставлено Дмитрием Инютиным.

Этот коллаж отражает лишь небольшую толику ущерба, нанесенного квартирам дома по улице Урицкого, 28. Фото предоставлено Дмитрием Инютиным.

Сегодня жильцы сообщают, что вода добралась и до двух квартир третьего, и даже до одной квартиры второго этажа. А дом постепенно покрывается плесенью и мхом как внутри, так и снаружи. Более того, подрядчик повредил инженерные системы дома, которые другая подрядная организация поменяла и благополучно сдала в марте 2018 года. В общем, жители верхних квартир (11 из 11), которые больше всего пострадали от капремонта, намереваются подавать в суд коллективный иск на администрацию города.

Дерево стропильной системы, как уверяют жильцы и доказывают акты осмотра, не соответствует строительным нормам Фото: Лидия Шумкова

Дерево стропильной системы, как уверяют жильцы и доказывают акты осмотра, не соответствует строительным нормамФото: Лидия Шумкова

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

- Какие бы акты ни составлялись, какие бы пени и штрафы не назначались, подрядчик прежние ошибки не исправляет и капремонт не продолжает, - сетует Дмитрий. – Хотя в администрации говорят, что контроль за выполнением работ усилен.

Система отопления, расположенная на крыше дома, была повреждена: особое внимание специалисты обратили на опоры, которые шатаются и почти не держат конструкцию Фото: Лидия Шумкова

Система отопления, расположенная на крыше дома, была повреждена: особое внимание специалисты обратили на опоры, которые шатаются и почти не держат конструкциюФото: Лидия Шумкова

И действительно, в администрации города создали штаб, привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников МКУ «Служба технического контроля», которые допустили такую ситуацию, сдвинули сроки выполнения работ, чтобы хоть как-то помочь дому, оказавшемуся на грани катастрофы. Да и со стороны прокуратуры тоже идет контроль. На сегодняшний день в доме по Урицкого, 28 введен режим ЧС.

Буквально вчера, 2 октября, в здание наведались с очередным осмотром специалисты контролирующих служб, в том числе, из департамента городского хозяйства, МКУ «Служба технического контроля», управляющей компании. Они с трудом смогли попасть на крышу, так как почему-то представители подрядчика не могли найти ключей от чердачных люков.

На этих подпорках крыша и держится. Жители предполагают, что риск обрушения существенный. Фото: Лидия Шумкова

На этих подпорках крыша и держится. Жители предполагают, что риск обрушения существенный.Фото: Лидия Шумкова

Рваная пароизоляция на крыше (а где-то вообще баннерная пленка), неустойчивая конструкция стропильных ног, нарушенная система отопления – это то, что увидела комиссия. Теперь, скорее всего, за счет бюджета, придется латать все эти элементы, чтобы дом хоть как-то пережил зиму. Ведь на новые торги потребуется время, да и зимой проводить замену кровли небезопасно. По мнению специалистов, если заменить и крепко установить опоры под трубами системы отопления, заменить запорную арматуру, перекрыть каркас крыши новой пароизоляцией, то худо-бедно запустить отопление можно. Инженеры навскидку сказали, что на согласование уйдет дня три плюс на работу потребуется дней пять. Так или иначе, а вопрос решать надо непременно, иначе при первых же заморозках трубы рванет.

ДЛЯ СПРАВКИ

Кстати, та же компания «СК «Союз» фигурировала в другом материале «Комсомолки». Тогда у жителей дома по улице Тюменская, 47а были претензии к ремонту фасада. Но благодаря общественному контролю и вниманию со стороны надзорных ведомств, все завершилось благополучно.

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