«Перезимовать бы»: из-за затянувшегося капремонта в Тюмени без отопления и крыши остался жилой дом

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-03T16:11:27+03:00

Крышу многоэтажки на Урицкого, 28 разобрали еще в феврале. А вот в таком виде она, по всей видимости, пробудет до следующего года. Фото: Лидия Шумкова

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Когда в доме начался капитальный ремонт, жильцы и не подозревали, что он обернется кошмаром. Сегодня дошло до того, что в жилом четырехэтажном здании в центре города по улице Урицкого, 28 введен режим ЧС. Что вполне закономерно, ведь на носу зима, а у дома, по сути, нет крыши и отопительная система не запущена. Как так получилось, выясняла «Комсомольская правда – Тюмень».

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

Капитальный ремонт дома начался еще в феврале этого года. Подрядчиком, который выиграл торги, стала ООО «Строительная компания «Союз» под руководством Рината Муллаянова. Согласно открытым источникам, уставной капитал компании составляет всего 10 тысяч рублей, а сама компания фигурирует с 01.08.2016 как микропредприятие. Аккредитацию СРО в Тюмени компания получила в конце декабря 2017 года. По документам Саморегулируемой организации строителей Тюменской области, она имеет первый и второй уровень ответственности, то есть может принимать участие в заключении договоров подряда, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей.

Так или иначе, по договору компания «СК «Союз» должна была закончить работы по трем позициям – полная замена крыши, реконструкция подвала и фасада – к 1 августа.

Работы по демонтажу прошли довольно быстро. Как говорится, ломать – не строить. В итоге, в марте на открытой крыше без кровли лежал снег, во дворе – строительный мусор. А бдительные жильцы дома внимательно следили за происходящим и фиксировали процесс на фото. Так, на всякий случай.

Так крыша выглядела в конце марта, хотя разобрали ее еще раньше. Фото Дмитрия Инютина.

К апрелю на крыше установили часть стропильной системы, а в подвале залили бетонный пол, впрочем, с дефектами и недоделками. И на этом работы остановились. Зато подрядчик начал суетиться насчет подписания акта о приемке выполненных работ, утверждая, что крыша якобы готова. Как подозревает житель дома Дмитрий Инютин, уполномоченный от лица собственников помещений участвовать в приемке выполненных работ, это связано с пунктом договора. По нему за выполнение одного из видов работ – будь то крыша, подвал или фасад – подрядчик может получить промежуточный платеж. Вот и попыталась компания провернуть дельце с выплатой. Интересно, что акты подписали практически все инстанции, в том числе и МКУ «Служба технического контроля», которая является заказчиком работ. Подписывать такой акт, не соответствующий действительности, отказался только Дмитрий. И началась, по его словам, «комедия».

С другой стороны дома пленка и вовсе без обрешетки.Фото: Лидия Шумкова

- Мне звонили разные люди, не только от подрядчика, но и из Службы техконтроля, заверяли в дружбе, угрожали, просили подписать акт, чтобы «помочь в сложной финансовой ситуации подрядчику», я отказывался, говоря, что готов подписать только завершенный цикл работ в соответствии с условиями договора, - рассказал он.

По словам жильца, у самой компании «СК «Союз» своих специалистов в штате нет и она нанимала субподрядчиков, которые менялись с невероятной скоростью. Как утверждают очевидцы, на объекте успело поработать не меньше девяти бригад кровельщиков и десятки бригад штукатуров, а менялись они, потому что никому из рабочих не платили.

Из-за влажности дом начал покрываться плесенью, мхом и грибком.Фото: Лидия Шумкова

Еще Дмитрий уверен, что некоторые акты осмотра были написаны задним числом, а реальные осмотры не проводились. Ему самому документы больше не показывали с тех самых пор, как он отказался подписать акт приемки. Правда, в последствии он все-таки смог добиться того, чтобы получить хотя бы некоторые копии бумаг.

Так выглядит на текущий день фасад здания с улицы.Фото: Лидия Шумкова

УДАР ПО ЛИЧНОМУ ИМУЩЕСТВУ

Споры и разбирательства между жильцами дома, подрядчиком и органами техконтроля шли всю весну и лето. Вплоть до того, что Дмитрий Инютин начал писать заявления в администрацию города, полицию, прокуратуру. Начались реальные проверки и осмотры. В ходе них, например, выяснилось, что на крыше не хватает 12 стропильных ног, на деревянных конструкциях плесень и грибок, так как дерево не соответствует строительным нормам, пароизоляция нарушена, а потому кровля протекает. И это повлекло за собой другие проблемы.

А так он выглядит со двора.Фото: Лидия Шумкова

Протечки кровли - это вообще отдельный разговор. Все, кто живет на четвертом этаже, теперь с ужасом смотрят на пасмурное осеннее небо.

- Порой прихожу домой с работы, а у меня весь пол залит водой. А если проводку замкнет? Такими темпами скоро на вокзале жить придется, - рассказывает жительница дома Наталья.

С одной стороны дома, там где нет обрешетки, пленка уже порвалась и вода легко попадает в картирыФото: Лидия Шумкова

- У меня на натяжном потолке пузырь вырос прямо над кроватью. Еще чуть-чуть и как-нибудь ночью проснулся бы от такого душа. Пришлось протыкать и сливать воду – пара ведер точно была, - поделился другой житель дома Валерий.

Этот коллаж отражает лишь небольшую толику ущерба, нанесенного квартирам дома по улице Урицкого, 28. Фото предоставлено Дмитрием Инютиным.

Сегодня жильцы сообщают, что вода добралась и до двух квартир третьего, и даже до одной квартиры второго этажа. А дом постепенно покрывается плесенью и мхом как внутри, так и снаружи. Более того, подрядчик повредил инженерные системы дома, которые другая подрядная организация поменяла и благополучно сдала в марте 2018 года. В общем, жители верхних квартир (11 из 11), которые больше всего пострадали от капремонта, намереваются подавать в суд коллективный иск на администрацию города.

Дерево стропильной системы, как уверяют жильцы и доказывают акты осмотра, не соответствует строительным нормамФото: Лидия Шумкова

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

- Какие бы акты ни составлялись, какие бы пени и штрафы не назначались, подрядчик прежние ошибки не исправляет и капремонт не продолжает, - сетует Дмитрий. – Хотя в администрации говорят, что контроль за выполнением работ усилен.

Система отопления, расположенная на крыше дома, была повреждена: особое внимание специалисты обратили на опоры, которые шатаются и почти не держат конструкциюФото: Лидия Шумкова

И действительно, в администрации города создали штаб, привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников МКУ «Служба технического контроля», которые допустили такую ситуацию, сдвинули сроки выполнения работ, чтобы хоть как-то помочь дому, оказавшемуся на грани катастрофы. Да и со стороны прокуратуры тоже идет контроль. На сегодняшний день в доме по Урицкого, 28 введен режим ЧС.

Буквально вчера, 2 октября, в здание наведались с очередным осмотром специалисты контролирующих служб, в том числе, из департамента городского хозяйства, МКУ «Служба технического контроля», управляющей компании. Они с трудом смогли попасть на крышу, так как почему-то представители подрядчика не могли найти ключей от чердачных люков.

На этих подпорках крыша и держится. Жители предполагают, что риск обрушения существенный.Фото: Лидия Шумкова

Рваная пароизоляция на крыше (а где-то вообще баннерная пленка), неустойчивая конструкция стропильных ног, нарушенная система отопления – это то, что увидела комиссия. Теперь, скорее всего, за счет бюджета, придется латать все эти элементы, чтобы дом хоть как-то пережил зиму. Ведь на новые торги потребуется время, да и зимой проводить замену кровли небезопасно. По мнению специалистов, если заменить и крепко установить опоры под трубами системы отопления, заменить запорную арматуру, перекрыть каркас крыши новой пароизоляцией, то худо-бедно запустить отопление можно. Инженеры навскидку сказали, что на согласование уйдет дня три плюс на работу потребуется дней пять. Так или иначе, а вопрос решать надо непременно, иначе при первых же заморозках трубы рванет.

ДЛЯ СПРАВКИ

Кстати, та же компания «СК «Союз» фигурировала в другом материале «Комсомолки». Тогда у жителей дома по улице Тюменская, 47а были претензии к ремонту фасада. Но благодаря общественному контролю и вниманию со стороны надзорных ведомств, все завершилось благополучно.