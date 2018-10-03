Десять дачных дел в октябре

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-03T11:43:57+03:00

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Недооценивать октябрь на даче нельзя – чревато плохим урожаем в будущем году, уверена агроном и давний друг и советчик «Комсольской правды Тюмень» Татьяна Сергеева. Что не забыть сделать тюменским дачниками на участках? Напоминаем

1. Поливаем

Сентябрь в этом году выдался достаточно сухим, поэтому для того, чтобы ваши плодовые деревья и кустарники хорошо перезимовали, необходимо произвести влагозарядковый полив. Особенно это важно на легких песчаных почвах. Рассчитать необходимое количество воды несложно: на маленькие деревья необходимо по 2-4 ведра воды, на большие – 12-15 ведер. Под большие, к слову, проще положить шланг с водой и лить, лить, лить. Тогда почва в достаточной степени пропитается водой, и риск вымерзания яблонь, груш, вишен, слив и кустарников станет заметно ниже.

2. Подкармливаем

Часто обильный осенний полив сочетают с подкормкой деревьев и кустарников. Пренебрегать этим делом чревато, ведь деревья и кустарники растут из года в год в одной и той же почве, выбирая из нее все полезное. В итоге грунт становится бедным, скудным.

Главные «угощения» для плодовых культур - калий, азот и фосфор. Но! В зиму азотные удобрения не используют – чего доброго дерево решит, что пришла весна, и пустится в рост! Новые побеги не успеют окрепнуть и гарантированно замерзнут. Растение при этом потратит силы впустую. Поэтому ограничимся калийно-фосфорной подкормкой. Для правильной дозировки внимательно читайте инструкцию на упаковке выбранного удобрения.

Не забываем подкармливатьФото: Татьяна Коркина

Отличный способ порадовать растения перед долгой зимой – органика. Древесная зола, перегной, компост, навоз или куриный помет (ни в коем случае не используйте их свежими!), сидераты помогут почве лучше удерживать влагу и напитают ее полезными веществами.

После подкормки деревья и кустарники обязательно поливают и мульчируют почву, чтобы лучше сохранялась влага

3. Защищаем стволы

В суровую зиму погрызть ваши плодовые деревья для голодных мышек и заек – сущее удовольствие. Чтобы весной не сокрушаться, глядя на объеденные деревья, необходимо защитить их от грызунов.

Хороший и недорогой вариант – обмотать их внизу на 3-4 слоя капроновыми колготками. Тогда зубки пушистых злодеев до коры не достанут. А если еще и предварительно смочить капрон в желчи (продается в аптеках; стоит копейки), то у грызунов и вовсе не будет никакого аппетита.

Часто задаваемый вопрос - на какую высоту закрывать стволы? А вот кто ж его знает, сколько будет снега. Вспомните прошлую зиму – до февраля его не видели. А когда и под метр уже в декабре сугробов наметает. Чтобы не попасть впросак, кутайте стволы сантиметров на 80 от земли.

Чтобы на следующий год деревья плодоносили, их нужно защитить от грызуновФото: Татьяна Коркина

Хорошо бы укрыть не только надземную, но подземную часть деревьев. Для этого обрезаем сверху и снизу обычную пластиковую бутылку, рассекаем ее по высоте и вкапываем на 3-4 см. в землю вокруг ствола.

4. Белим деревья

Да-да, белим деревья! Осенняя побелка не менее важна, чем весенняя, хотя и значительно менее распространена. Дело в том, что зимы у нас бывают солнечными. И отражение солнца от ярко-белых сугробов может привести к ожогам на коре деревьев, вплоть до глубоких трещин. Побелка поможет избежать этого, да и вредители такую обработку не переносят.

5. Режем ветви

Осенью не забудем и о санитарной и формирующей обрезке. Производится она после того, как все листья опадут. Главное правило – знать меру. Если вы никогда раньше не занимались кроной вашей яблони или груши, и дерево очень загущено, не обрезайте все сразу, лучше действовать поэтапно, чтобы растение успело привыкнуть. Если все ненужные ветви удалить в один прием, дерево может не перезимовать. Самым удачным вариантом будет – срезать сейчас часть ветвей, а остальное оставить на следующий год.

Первый шаг – удалить все вертикально расположенные к скелетным ветвям ветви: они сильнее прочих загущают крону и урожаем не радуют. Второй шаг – найти все острые углы. Если ветвь отходит от ствола или скелетной ветки под углом менее 50 градусов, ее лучше удалить (такие ветки быстрее ломаются). Третий шаг – удалить ветки, растущие внахлест. Им не хватает света. Выберете ту, что вам нравится больше, которая растут под менее острым углом, а вторую аккуратно спилите.

Следите за тем, чтобы срезы и спилы были максимально ровными. В случае удаления крупных веток особенно важно, чтобы спил проходил под углом к почве – так с него будет быстрее стекать влага в случае дождя, что поможет более быстрому заживлению.

Если места обрезки небольшие, можно оставить их без обработки. Если же достаточно крупные, лучше обработать «ранки» на дереве садовым варом, пластилином или глиной. Это поможет защитить дерево от возможного проникновения инфекций и насекомых.

6. Обрезаем малину

Если вы все еще не вырезали старые ветви малины, срочно беритесь за секатор! И не жалейте, ведь старые ветви вам урожая не дадут, будут лишь молодой поросли мешать развиваться и загущать посадки. Главное правило – резать как можно ближе к почве.

Обрезаем малинуФото: pixabay.com

Малиновые ветви желательно пригнуть к земле, поскольку малина не любит зимних ветров - она может высохнуть на морозном ветру и погибнуть. Тем, чьи дачи находятся в старых кооперативах, где много строений и деревьев, а также тем, у кого рядом лес, проще. Здесь ветра меньше. А вот если ваша дача плохо защищена от ветров, уделите защиты малины от выветривания максимум внимания.

7. Укрываем землянику

Любимые ягоды часто вымерзают, чего стоила прошлая зима – весной некоторые дачники не досчитались половины кустиков на своей «плантации»! Залог удачной зимовки – обильная снежная шубка. И когда морозы приходят в малоснежный период, растения без защиты гарантированно гибнут.

Подстраховать ягоды помогут еловые лапы: они задержат снег, да и сами по себе – неплохое укрытие. Также помогает удачнее перезимовать кустикам сорная трава.

8. Чистим теплицы

Перед зимой в теплицах должно быть идеально чисто – это поможет избежать заражения растений в будущем году. Все растительные остатки выносим и сжигаем. Землю перекапываем и вычищаем корни. А стенки теплицы хорошо бы помыть «Хлораком» (он добьет вредителей и болячки).

Чистим теплицуФото: Татьяна Коркина

Если мыть вам – недосуг, «бомбаните» в теплице серную шашку. Хотя, некоторые садоводы на такой метод смотрят косо – от такой обработки внутреннее покрытие направляющих теплиц портится быстрее.

9. Сажаем

Посадка в октябре помогает дачникам дождаться весенних всходов быстрее, поскольку семена успеют напитаться влагой, а прорасти им времени не хватит. Зато весной полезут к солнышку, как только чуть прогреется земля.

Так сейчас можно высеять морковь, лук-чернушку, петрушку. Перед самым снегопадом смело сейте салат и редис. Прекрасно и рано всходят и высаженные в октябре любимые многими дачницами астры.

Также в начале октября сажают чеснок и луковичные весенние цветы (тюльпаны, нарциссы, крокусы, анемоны, мускари, ирисы). Не забудьте проверить каждую луковку – на ней не должно быть гнили и паразитов. Во избежание заражение или гибели луковицы лучше обработать ее перед посадкой. К примеру, промыть в растворе марганцовки и просыпать золой, предварительно срезав поврежденные участки. Можно использовать специальные препараты; важно лишь следовать инструкции.

10. Прощаемся до весны с многолетниками

Не забудьте выкопать гладиолусы! Надземную часть лучше сразу не обрезать – пусть все полезные соки и микроэлементы вернутся в луковицу. Когда луковица хорошо просохнет в теплом месте, нужно срезать верх, оставив сантиметра 2-3, и корешки. И выбрасывайте все «подозрительные» луковки, чтобы не заразили остальные.

У пионов обрежьте надземную часть и укройте их срезанными ветвями или травой. Также обрежьте флоксы, ромашки и другие многолетники.

Прощаемся до весны с многолетникамиФото: Татьяна Коркина

Не забудьте выкопать георгины! Вообще, обычно их выкапывают в одно время с картошкой, но нынче из-за весьма своеобразной погоды у многих георгины подзадержались с цветением, и пышут поразительными красками до сих пор. Пожалели. Не вырезали да не выкопали в срок. Давайте хоть сейчас займемся. После выкапывания корешков их необходимо хорошо промыть, высушить, пересыпать торфом и отправить в погреб.

А вот розами займемся – укроем да утеплим, - перед самым выпадением снега. Так они не сопреют в случае оттепели.