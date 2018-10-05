В Тюмени новую аллею засадили необычными ивами

5 Окт. 06:53 2018-10-09T13:59:39+03:00

Пока это единственное место, где собрано такое разнообразие видов одной породы деревьев

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Сорок необычных деревьев появились в новом райне поселка Антипино в Тюмени. В посадке участвовали горожане и представители предприятий города.

- Как здорово, что проводятся такие акции, благодаря которым мы можем сделать наш город более комфортным и превратить пустыри в парки, - отметил руководитель управы Ленинского округа Тюмени Роман Воллерт.

Заместитель генерального директора АО "Тюменьэнерго" - директор филиала "Тюменские распределительные сети" Антон Фирсов отметил, что их компания занимается вопросами озеленения не только в Год экологии. Прокладка сетей через леса не обходится без вырубки, поэтому "Тюменьэнерго" постоянно высаживает тысячи новых деревьев от Ишима до Салехарда и Нового Уренгоя. Кроме того, компания продвигает развитие в регионе электротранспорта: три электрозаправки в Тюмени – это только начало, в будущем электрозаправками будут связаны Омск и Екатеринбург.

Такого разнообразия видов ив в тюменских скверах больше не найти

Директор клиники «АМД Лаборатория» Алена Пономарева считает, что аллея станет прекрасным местом для семейных прогулок.

В свою очередь заместитель главного инженера Антипинсокго НПЗ, депутат Тюменской городской думы Александр Гунбин отметил, что район Антипино окружен промышленными предприятиями и такие акции крайне необходимы для всех жителей.

Деревья предоставлены садовым центром «Астра». Менеджер компании Михаил Мелков рассказал, что аллею украсили несколько видов декоративной ивы, они защитят дома от дороги. Все ивы необычной формы и такого многообразия видов этой породы деревьев в тюменских скверах больше не найти. Здесь посадили иву «Шверина Улучшенная». Она имитирует бамбук, плакучей формы, вырастает до 12 метров. Такую иву нередко садят в Москве, Казахстане и даже в Салехарде, потому что она не только красиво смотрится, но и еще и отличается высокой морозоустойчивостью.

Ива Белая Серебристая вырастает до 15 метров, она с белой серебристой и в тоже время бархатистой листвой, летом красиво отливает серебром, а ее побеги пурпурного цвета.

Ива «Фантазия» с серповидным мелким листком, она очень ажурная, ее побеги свисают в низ, сквозь листву просвечивается темный мощный каркас. Это очень интересное фактурное дерево.

Ива Ледебура "Пирамидалис". Это ива пирамидальной формы с серебристым белым стволом. Зимой создается впечатление, что на ней иней.

Ива памяти Бажова. Этот вид ивы с отсроченной плакучестью, то есть ветви начинают свисать с трех метров. Стебли всегда оранжевого цвета, и когда листва опадает они, как будто, огнем горят!

Свердловская извилистая 476. Еще одна необычная ива, которую можно также увидеть в аллее тюменского «АиФа». У ивы Шабуровоа 6 видов, зимуют только три. Самая лучшая из них под номером 476. В высоту достигает не более 2,5 метров, с закрученными ветками.

Кстати, в садовом центре «Астра» целый ивовый парк, открытый для посетителей. Сюда приезжают, чтобы насладиться красивыми видами. Здесь на площади 1,5 га растет около 20 видов ивы. На примере этого парка специалисты хотят показать, насколько гармонично ива сочетается с другими культурами, в том числе хвойными деревьями и декоративными кустарниками.