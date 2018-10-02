2018-10-02T19:23:06+03:00
Политика

Вадим Шумков назначен на должность врио губернатора Курганской области

Экс-заместитель главы Тюменской области теперь руководит соседним регионом
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: kremlin.ruФото: kremlin.ru
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Теперь уже бывший заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков назначен на должность врио губернатора Курганской области – соответствующее решение принял Президент России Владимир Путин. Назначение на высокую должность связано с тем, что 2 октября глава Курганской области принял обдуманное решение и сложил с себя полномочия главы региона в связи с переходом на новое место работы.

Вадим Михайлович Шумков родился 9 марта 1971 года в селе Шастово Варгашинского района Курганской области. В 1996-м году окончил Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция», до этого совмещал и учёбу, и работу.

Почти за 25-летнюю трудовую деятельность успел поработать экономистом по учёту Нефтеюганского филиала АКБ «Тюменьпрофбанк», юрисконсультом управления ценных бумаг НК «Юкос» АО «Юганскнефтегаза», помощником президента, гендиректором, а позже – конкурсным управляющим ООО «Юганскпромфинко».

В начале двухтысячных работал внешним управляющим «Нефтеюганского речного порта». С 2004 по 2012 годы занимал должность заместителя директора департамента стратегического развития, начальника управления стратегического развития, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, а с 2012 по 2015-й и его директором. С октября 2015 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя губернатора Тюменской области. Женат, воспитывает четверых детей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал Вадиму Михайловичу успехов на новом посту и выразил надежду на развитие новых совместных проектов Тюменской и Курганской областей.

- Вадим Михайлович успешно отвечал за одно из основных направлений работы правительства Тюменской области – инвестиции и экономику, эффективно выстроил работу департаментов, которые курировал, наладил продуктивный диалог с бизнес-сообществом, способствовал привлечению в регион крупных инвесторов. Высоко ценю его вклад в развитие региона, уверен, он достойно справится с задачами, которые поставил перед ним Президент страны, - подчеркнул глава региона.

НАГРАДЫ

В 2013 году –награждёт Почётной грамотой Губернатора Тюменской области «За личный вклад в развитие и совершенствование системы государственного управления в Тюменской области, безупречную и эффективную гражданскую службу».

В 2014 году – Почетной грамотой Тюменской областной Думы «За значительный вклад в работу механизмов, стимулирующих инвестиционную деятельность в Тюменской области, и эффективную реализацию областных целевых программ, направленных на привлечение в регион инвестиций и инвесторов».

В 2015 году – Почетной грамотой Президента Опоры России А.С. Калинина «За вклад в развитие малого и среднего предпринимательства России».

В 2015 году – Указом Президента РФ награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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