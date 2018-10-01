Куда съездить отдохнуть на новогодние праздники-2019 из Тюмени

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-01T13:42:29+03:00

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Время летит быстро, и уже через три месяца наступит Новый 2019 год. Многие тюменцы на новогодние каникулы стараются уехать подальше от морозов, чтобы насладиться солнцем и тёплым морем. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор самых популярных туристических мест на зимний сезон, ведь готовиться к отпуску нужно уже сейчас!

ТАИЛАНД

На самом популярном зарубежном курорте среди россиян – Турции – зимой уже холодно, поэтому тюменские туристы выбирают, в первую очередь, королевство Таиланд. Здесь вам и солнце, и море, и залив, и куча всяких экзотических вещей, которые поразят неискушённого туриста. Величественные статуи Будды, национальные парки со змеями и крокодилами, плавучие рынки, диковинные фрукты, таинственные пещеры, самый большой в Азии океанариум, массаж – всё это можно найти в Таиланде.

Основные направления в Таиланде, куда едут туристы из Тюмени, – город Паттайя, известный своей «колоритной» улицей Walking Street, и провинции Пхукет и Краби. На новогодние каникулы стоимость самой недорогой путёвки с вылетом из Тюмени в среднем составит 65 тысяч рублей на человека. За эту цену можно рассчитывать на самый простенький трёхзвёздочный отель (с завтраками, бесплатным Wi-Fi в номерах, бассейном на приотельной территории и т.д.). Такой вариант будет приемлем для противников «тюленьего отдыха», которые не привязаны к отелю и к еде.

Тем, кто решил сделать себе новогодний подарок и отправится в тайский пятизвёздочный отель с питанием по типу «полный пансион» предстоит выложить около 100 тысяч рублей с человека. Обычно в таких отелях всё по высшему классу, но в номере – всё то же самое, что и в «трёх звёздах». За систему «All Inclusive» придётся выложить от 120 тысяч рублей и… до бесконечности.

Отели в ТаиландеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Туристы, которые побывали в Таиланде на Новый год, уверяют, что за неделю до праздника тайцы каждый вечер запускают в небо салюты минут на 30-40, и один шикарнее другого. Убедиться в этом можно и самим тюменцам, если выбрать эту солнечную страну.

Куда ещё можно съездить в Азии зимой: Филиппины, Мальдивы, Камбоджа, Бали, Вьетнам (тепло, но бывают дожди), Гоа (будьте осторожны: после наводнения века в Индии далеко не всё привели в порядок).

ЧЕХИЯ

Если не хочется на море, то можно отправиться прямиком в Чехию. В канун Рождества и Нового года атмосферу, царящую в стране, можно сравнить с настоящей зимней сказкой. Крыши, усыпанные снегом, замки в готическом стиле, незамёрзшие каналы – всё это Чехия. Правда, из Тюмени до Праги прямых рейсов нет, а вот из Москвы можно добраться и своим ходом, и чартером.

Стоимость путёвки для тюменцев в страну сказки составит 45-50 тысяч рублей с человека на 8 ночей, с проживанием в обычном трёхзвёздочном отеле с завтраками. Добавьте к этой стоимости перелёт до Москвы и городской налог в самой Чехии в размере 1 евро за каждый день пребывания. Интересно то, что большинство отелей Праги запрещают использование собственных электроприборов, т.ч. при заселении в отель, чтобы избежать штрафа, уточняйте все условия проживания.

Чехия, ПрагаФото: pixabay.com

По мнению туристов, зимняя Прага оставляет после себя невероятное количество эмоций, которые никогда не забудутся.

Куда ещё можно съездить в Европу зимой: в Европе, конечно, можно (и нужно) побывать везде. Но если вам хочется новогодней сказки, то стоит посетить такие страны, как Австрия, Великобритания (Шотландия, город Эдинбург), Финляндия (Лапландия, родина Санта-Клауса), Германия (Берлин, Дрезден), Венгрия (Будапешт).

ОМАН

Одно из новых направлений среди арабских стран, ещё не освоенных российскими туристами, - султанат Оман, которую называют Арабской Швейцарией. Страна находится на побережье Аравийского моря и граничит с Саудовской Аравией и Йеменом. Однако здесь нет гражданской войны, как в последней, и сюда попасть проще, чем в первую – стоит купить путёвку.

ОманФото: pixabay.com

В январе тюменцев ждут комфортная температура (26-30 градусов по Цельсию), бирюзовая вода, белоснежные пляжи и практически полное отсутствие дождей. Из Тюмени прямых рейсов нет, зато из Москвы можно улететь вдвоём в город Салала за 110-120 тысяч. За эти деньги туристов ждут «первая линия», открытый бассейн, детский бассейн, бесплатный Wi-Fi и завтраки. Любителям системы «Всё включено» придётся выложить от 223 тысяч рублей за двоих.

Чтобы ощутить на себе всю прелесть арабского мира, стоит приехать сюда как можно раньше, ведь лет через десять Оман, вероятнее всего, станет таким же популярным направлением, как вышеупомянутые Таиланд и Турция.

Куда ещё можно съездить в арабские страны зимой: разумеется, ОАЭ (Абу Даби).

ДОМИНИКАНА

Лазурное небо, бирюзовая вода и ласковое солнце ждёт тюменцев и в другом полушарии. Так, среди стран Центральной и Латинской Америки у россиян большим спросом пользуется Доминикана, где температура воды зимой здесь достигает +25…+27 градусов, воздуха +25. В этой экзотической стране можно насладиться прекрасными пейзажами, великолепным подводным миром с коралловыми рифами, попробовать экзотическую кухню на основе морепродуктов и кокосов.

ДоминиканаФото: pixabay.com

Средняя стоимость путёвки на человека с проживанием в трёх- или четырёхзвёздочном отеле и вылетом из Тюмени составляет 90-100 тысяч рублей. За эти деньги турист получает хороший номер с видом на океан, сейф, завтраки, Wi-Fi в лобби, джакузи, футбольное поле на территории отеля и многое другое.

По признанию тюменцев, которые уже успели побывать в этом райском местечке, здесь «глубокий, буйный, сильный и синий Атлантический океан, нежные рассветы небывалой красоты, белый, как мука, песок, пальмы с кокосами и лучи жаркого солнца».

Куда ещё можно съездить в страны Центральной и Латинской Америки зимой: Мексика (Канкун, Акапулько), Бразилия (Рио-де-Жанейро, Форталеза), Куба.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Тем не менее, мест, куда можно отправиться на новогодние праздники из Тюмени, множество. Главное – озаботиться покупкой путёвок (или билетов для самостоятельного путешествия) уже сейчас, ведь новогодние каникулы уже не за горами.

ОФИЦИАЛЬНО

По словам Президента Тюменского областного союза туриндустрии Любови Матиевской, тюменцы на новогодние праздники бронируют туры в Таиланд и во Вьетнам, чтобы сменить зиму на лето. На втором месте – Европа, на третьем – Танзания.

Вьетнам. Дорога в ДалатФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Среди европейских стран лидирует Италия и Чехия, а затем идёт Танзания. Это новое направление, которое появилось в прошлом году, и оно всё больше завоёвывает внимание тюменцев. В Таиланд и во Вьетнам горожане летят прямым рейсом, что тоже нравится нашим туристам, - заключила она.