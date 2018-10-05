Октябрь на даче: сажаем цветы

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-05T10:01:33+03:00

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Традиционно самое лучшее время для высаживания луковичных цветов и пересадки многолетников - конец сентября – начало октября. Но в текущем году лето словно бы «переехало» на пару недель вперед, поэтому посадить цветы можно даже в октябре. Как это сделать правильно, чтобы весной клумбы восхищали, «Комсомольской правде – Тюмень» рассказала агроном, Татьяна Сергеева.

Выбираем посадочный материал

Удачный выбор посадочного материала – чуть ли не половина успеха. Луковицы цветов должны быть чистыми, без гнили и повреждений, крупными. Но, к сожалению, такие попадаются не всегда: нет да закрадется тюльпан с гнилинкой или трипсом или нарцисс пересохший! Да и собственный материал, «детки» ваших цветов бывают хворенькими. Чтобы огрехи посадочного материала не повлияли на цветение, важно их обработать.

Перед посадкой и обработкой все перебираем. Не жадничайте, все гнилое или пересохшее – в мусор. С тюльпанов и других луковиц, имеющих, шелуху, эту шелуху необходимо снять.

Защищаем от болезней

Если на луковице есть видимые повреждения (к примеру, гниль), больной участок можно аккуратно срезать и обработать ранку зеленкой. Но это применимо лишь к небольшим повреждениям.

Далее, чтобы довести луковицы «до нужной кондиции», важно обработать каждый корешок и каждую луковку перед посадкой. Препаратов в магазинах много. К примеру, подойдут «Эпин» или «Витарос» (приготовление согласно инструкции на упаковке препарата). Самостоятельно можно приготовить растворы марганца (2 грамма на 10 литров воды).

После вымачивания посадочного материала в растворе, луковицы необходимо хорошо просушить в течение хотя бы получаса, избегая попадания на них прямых солнечных лучей.

Дополнительных подкормок луковицам, как правило, не нужно. Ведь они имеют запас питательных веществ уже в луковицах. А вот золой присыпать, чтобы защитить от гниения, можно!

Также вы можете присыпать посадки луковичных торфом на 5-10 см, если сажаете в открытое, не защищенное от ветров место и боитесь, что луковицы могут погибнуть от морозов.

Как сажать?

При посадке луковичных важно выбрать правильную глубину закладки материала в почву. Пойдем «сверху-вниз»: весеннику и лютику хватит 5 см., анемону и рябчика закопайте на 7,5 – 10 см., крокусу хватит 10 см. почвы сверху, тюльпану и луковичному ирису – 15 см., а вот гиацинт и нарцисс нужно закапывать на 20 см. для благоприятной зимовки.

Отметим также, что весенние луковичные не принято сажать широко – они хорошо переносят достаточно густую посадку, да и смотрятся выигрышнее, когда цветут группой, как букетом. Особенно удачна плотная посадка в случае мускарей, крокусов и других мелколуковичных весенних цветов.

При посадке важно учитывать высоту стебля и время цветения. Высокие помещаем назад, низкие – вперед. Растения раннего цветения сочетаем с более поздними (это правило особенно актуально для тюльпанов).

Пересаживаем многолетники

Большая часть многолетних цветов не только отлично переносит осеннюю пересадку, но и откликается на нее бурным цветением уже следующим летом на пару недель раньше не пересаженных «собратьев». Дело в том, что при осенней пересадке растения закаляются. Кроме того, пересадка на новое место позволяет растению лучше питаться, ведь на месте старом его корневая система все нужное уже «съела».

Посему, смело берите в руки лопату и сажайте на новое место пионы, маки, многолетние ромашки (нивяник), флоксы, рудбекию, дельфиниум, астильбу, люпин, дицентру (разбитое сердце), многолетнюю астру (сентябринку), примулу, эхинацею и т.д.

Пересадку растений можно совместить с их делением. И не забудьте подкормить цветочки, насыпав в посадочную ямку немного золы и перепревшего перегноя.

Высаживаем однолетники

Если вам не по сердцу весной таскать рассаду однолетников с места на место, можно посеять часть однолетних цветов на постоянное место уже сейчас, в октябре.

Для этого подготовьте клумбу – вскопайте, переберите от корней, разровняйте граблями. Далее определите узор будущего цветника и сделайте глубокие (чтобы не смыло дождями) бороздки, куда вы в дальнейшем посеете семена. Но не забудьте, что глубина бороздки должны быть вдвое глубже привычной, ведь земля зимой просядет.

Припасите немного земли, чтобы закрыть будущие посадки, в тепле. И как только почва чуть замерзнет, сейте и засыпайте бороздки почвой, сохраненной в тепле. Вуаля! Цветы, посеянные в зиму, расцветают в среднем на две недели раньше, проверьте.

Одно но: такой способ хорош лишь для тех растений, чьи всходы способны выдержать заморозки. Это: астра, василек, годеция, диморфотека, дельфиниум, космея, эшшольция, однолетний флокс, лаватера, календула. Однако и их морозостойкость не бесконечна (вспомните нынешнюю холодную весну, когда в конце мая и в теплицах растения гибли от заморозков!). Так что, возможно, придется всходы первое время укрывать для гарантированной защиты от капризов тюменской весны.