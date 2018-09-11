«Кричала от голода»: в Тюменской области мать долгие годы истязала дочь-инвалида

СЕГОДНЯ 14:31 2018-09-11T14:40:46+03:00

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Двадцатидвухлетняя Виктория Маслова из Заводоуковска Тюменской области поступила в отделение терапии местной больницы №12 в августе 2018 года. По вине своей матери Любови Николаевны, инвалид оказалась в страшной ситуации: женщина на три дня закрыла её в пустой квартире, а сама в это время распивала спиртные напитки с собутыльниками.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Рассказать общественности о вопиющем случае решила пациентка стационара, Елена. По её словам, именно она стала свидетелем «леденящей душу истории» за несколько дней пребывания в стационаре Заводоуковской больницы.

– Эта жуть происходила в течении многих лет. Не в лесу, не в какой-то заброшенной деревне, а в центре города Заводоуковска, – возмущается женщина. – Виктория Маслова – инвалид с детства, самостоятельно не передвигается, обслуживать себя не может. Из закрытой квартиры девушку спасли сотрудники службы МЧС. Все три дня Виктория кричала, так как у нее начались сильные приступы в связи с мочекаменной болезнью и гастритом. Она кричала от голода, холода, просила пить… Когда сотрудники МЧС вскрыли квартиру, Вика находилась в бессознательном состоянии. Лежала на полу голая, без памперсов, на куске поролона, без постельного белья. Сейчас девушка истощена, у неё масса старых переломов, которые неправильно срослись из-за отсутствия медицинской помощи не показывали врачам.

Девушка не может согнать даже мух с лица

Более чем за две недели, что Виктория находится в больнице, Любовь Николаевна её ни разу не навестила. Да и зачем, спрашивается? Если уж дома (со слов самой Виктории) её мать систематически её избивает, то что говорить о походе в больницу. Точно так же ведёт себя и сожитель матери.

– Виктория питается макаронами и картошкой, и то не каждый день, – рассказывает Василиса. – У неё нет одежды, она не умеет читать, считать, ее не выводят за пределы квартиры. Квартира находится в антисанитарных условиях.

Со слов самого инвалида, у её матери часто возникает «белая горячка»: она «ловит тараканов у себя во рту», «снимает с люстры развешанных детей», «молится с иконой в подъезде» и бросается с ножом на Викторию. В этом году Любовь Николаевна даже отсидела 10 суток за нанесение ножевых ран своему сожителю.

– Отец Виктории умер давно. Из родственников - только тётя умершего отца, – рассказывает Василиса. – В течение долгих лет она много где жалуется, но ситуацию расшевелить не может. Вещи девочке на первое время собрали: влажные салфетки, полотенчики. У девчонки паспорт уже два года как просрочен!

Вика даже не может встать, чтобы сходить в туалет

ПО СУТИ – РЕБЁНОК

Вика живёт вместе с мамой и братом в квартире, полученной от администрации Заводоуковского городского округа, как социальное жильё. С ними «прописался» и сожитель матери – ранее судимый, безработный мужчина. Как отметила Елена, вместе с матерью он издевается над Викторией и пропивает пенсию несчастной девушки.

- Дверь квартиры мать никому не открывала, ограничив доступ к инвалиду. Сама же получает пенсию Виктории в размере 30 тысяч рублей, но вся она идёт на «застолья». Доверенность на получении пенсии, Виктория выдала матери под психологическим давлением, а задолженность за коммунальные услуги уже превысила полмиллиона рублей, - рассказала Елена. – Пожаловаться на мать инвалид никому не может – целыми днями лежит. По сути Виктория – изолированный от общества ребёнок, переживший тяжёлую психологическую травму.

В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень» Елена заметила, что о существовании девочки не знали даже соседи по подъезду.

– Ко мне подходил мужчина, который занимается общественными проблемами инвалидов, и говорит: «Я знаю её мать, знаю её сожителя-пьянчугу и уголовника. Но я и не знал, что эта девочка существует!», – возмущается Елена. – «Она нигде не числится, её никогда не выводили гулять!». Со мной лежала женщина, к ней приходила подруга и говорит: «Я знаю, эта девочка в соседнем подъезде живёт! Там в квартире ужас!».

«А ВЫ КТО?»

Как стало известно «Комсомольской правде – Тюмень», несмотря «ужас» в квартире и полумиллионный долг, матери ещё раз выписали уведомление о том, что дома «нужно прибраться». Более десяти лет там творится чёрти что, но женщину, которой трава – не расти, всё уговаривают.

– У матери всё прекрасно, всё замечательно! – рассказывает Елена. – А за девочку хлопочет тётка её умершего отца, хотя её везде и отфутболивают: юридически на Вику она прав не имеет. Говорит, пришла в «опеку», ответственное лицо отвернулось и уткнулось в телефон, пришла в прокуратуру пожаловаться – начальника нет. Во всех инстанциях ей задают один и тот же вопрос: «А вы кто?».

По словам Елены, сейчас Викторию перевели в четырёхместную палату, где она может у людей хотя бы что-то попросить. В том месте, в какое её положили до этого, нормальному человеку находиться было нельзя – везде кафель, как будто бывшая душевая.

– Когда я лежала вместе с ней в больнице, у неё постоянно брали только кровь и мочу. Два дня из катетера шла кровь: я сначала молчала, потом высказала всё врачам. Пришла заведующая отделением, потрогала живот и направила на УЗИ. В ночь на воскресенье кричала от боли, бок болел – никто не подошёл. В воскресенье утром вызвали дежурного врача – оказалось, кардиолог. Потрогала живот – побежала к хирургу. Хирург побежал к гинекологу и нашёл какую-то опухоль. От чего лечили 2 недели? Время идёт! Вы бы видели это покалеченное тело, которое годами слежалось, и все эти переломы!

Палата, в которую первоначально поместили девочку

Несмотря на все страдания девушки, соседка по стационару отмечает: с головой у Виктории всё в порядке, рассуждает по-взрослому, любознательная и любит детей. Но вопросы «Как девушка умудрилась выжить в таких условиях и сохранить рассудок?», «Где всё это время были органы опеки?» и «Почему девушка осталась необразованной?» по-прежнему остаются открытыми. «Комсомольская правда – Тюмень» следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

В департаменте социального развития Тюменской области «Комсомольской правде – Тюмень» рассказали, что сейчас Виктория проходит необходимое медицинское обследование. В зависимости от поставленного диагноза, девушку определят в то или иное учреждение.

– После того, как она всё пройдёт, будет решаться вопрос об определении Виктории в Интернат, - отметила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов Людмила Крашанина.

В свою очередь, в пресс-службе УМВД России по Тюменской области пояснили, что обстоятельства изложенного будут приняты во внимание и тщательно проверены.