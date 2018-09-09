Портал «Голос» в очередной раз отличился фейковыми заявлениями

СЕГОДНЯ 13:11 2018-09-09T13:12:53+03:00

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Федеральная организация «Голос», известная своими скандальными бездоказательными обвинениями в «нарушениях» во время выборов, в очередной раз отличилась. Запущенная ранее «карта нарушений на выборах», вновь подвергается сомнению, так как на ней не единожды регистрировались фейковые заявления без какой-либо проверки.

- На сайт «Голос» поступила жалоба о том, что кандидатам партии «Яблоко» не дают право совещательного голоса в участковых избирательных комиссиях, - написала на своей страничке в социальной сети член общественной палаты РФ, руководитель мониторинга выборов при общественной палате Тюменской области Светлана Ярославова. – У нас не зарегистрированы наблюдатели от этой партии, и сама партия «Яблоко» не участвует в выборном процессе в Тюмени в рамках Единого дня голосования.

Светлана Ярославова отметила, что как только подобные жалобы появляются на сайте «Голоса», ряд аккаунтов в соцсетях сразу подхватывает и распространяют непроверенную информацию.

- Складывается впечатление, что одни и те же люди сначала размещают выдуманную историю на сайте «Голос», где информация никак не проверяется на достоверность, а затем сами же распространяют ее у себя в социальных сетях. Иногда доходит до смешного. Возможно, это намеренные провокации, призванные снизить доверие тюменцев к результатам выборов, - отметила руководитель мониторинга выборов при общественной палате Тюменской области.

Ещё один сегодняшний фейк – фотография, распространяющаяся в соцсетях, на которых якобы один и тот же мужчина замечен в очереди за бюллетенями на разных избирательных участках. Наблюдатели высказывают подозрение о факте повторного голосования. Добавим, что информация в соцсети пошла с телеграм-канала «А что там Михальчук?».

- Если присмотреться к фотографиям внимательней, видно, что на фотографиях изображены разные люди — они разного телосложения, в разной одежде: на желтой фотографии куртка на мужчине с воротником-стойкой, а по низу куртки идет пояс-резинка. На темной фотографии воротник у куртки отложной и пояс совсем другой, - подчеркнула Светлана Ярославова. – Еще раз хочу обратиться к уважаемым наблюдателям и организаторам сайта «Голос» с просьбой не вводить людей в заблуждение, публикуя недостоверную информацию.

Такие фейки для «Голоса» и соцсетей не впервой. Во время выборов президента РФ один из жителей Тюмени решил проверить, насколько «качественно» работает портал, скреативил и придумал несколько фейковых нарушений. Через два-три часа после «модерации», липовые нарушения без проверок были опубликованы на интернет-портале «Голоса».

- Руководство сети магазинов «Пчелка» в Тюмени отправляло своих работников на выборы (и это притом, что магазинов «Пчёлка» и в помине нет уже несколько лет)

- В 87 школе детям раздавали письма для родителей с призывом прийти на голосование и отчитаться классному руководителю (и плевать, что такой школы в Тюмени нет, как и не было писем для родителей).

- Деканы Медакадемии заставляли преподавателей и сотрудников брать открепительные и голосовать в самом ВУЗе. Явка должна быть 100% (факт полностью надуманный, ибо открепительные удостоверения в 2018 году отменили).

Очевидно, что «Карта нарушений на выборах» - не более чем «конвейер фейков». Для того, чтобы опубликовать все эти «нарушения», не нужны никакие доказательства, документы или фотографии. Можно придумывать, что хочешь, а потом эту информацию портал выдаст как «реальную картину» происходящего на выборах.