2018-09-14T12:13:28+03:00
Политика

Александр Моор стал губернатором Тюменской области

Владимир Якушев прислал поздравительную телеграмму, Юрий Неелов подарил кнут, а от Казахстана прислали домру
Мария Васильева
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Александр Моор официально вступил в должность губернатора Тюменской областиАлександр Моор официально вступил в должность губернатора Тюменской областиФото: Дмитрий Терентьев
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Александр Моор официально вступил в должность губернатора Тюменской области. Вручение нагрудного знака состоялось сегодня, 14 сентября, в рамках официальной части заседания регионального парламента, проходящего в ДК «Нефтяник».

- Вступая в должность, торжественно клянусь исполнять обязанности, защищать интересы жителей, соблюдать законы конституции Российской Федерации и устав и законы Тюменской области, - отметил он.

Знак губернатора Тюменский области Александру Моору вручил председатель Тюменской области Думы Евгений Корепанов. Он поздравил нового главу со вступлением в должность от всех депутатов регионального парламента.

- Надеюсь, что те конструктивные отношения, которые сложились между парламентом региона и правительство области будут продолжены, - подчеркнул Евгений Корепанов. – В свое время я вручал знаки предыдущим главам региона. Один из них стал мэром Москвы другой министром строительства и ЖКХ. Желаю, чтобы и для вас должность губернатора не была наивысшей ступенькой.

Поздравительную телеграмму новому губернатору прислал Владимир Якушев, глава Минстроя России.

- Позади избирательный марафон, который вы выдержали с честью, и сегодня вступаете в должность. Победа на выборах – высшая степень доверия вам. Ваша решительность, умение отстаивать интересы земляков, это то, что ценят жители региона. Все эти качества у вас есть. Вам предстоит реализовать множество планов, пусть вам сопутствует удача, - пожелал Владимир Якушев в поздравительной телеграмме.

Нового главу региона также поздравил губернатор ЯНАО, Дмитрий Артюхов:

- Северяне - люди достаточно мудрые, видят фальшь и ценят порядочность. То высокое доверие, которое оказали вам ямальцы, означает, что вы убедительно прошли экзамен. Мы вместе прошли 100 дней. И я убежден, что тот высокий уровень, которые оставили ваши предшественники, вы несомненно удержите. Ямал всегда рядом, готов сотрудничать. Все получится, - отметил он.

Со словами поздравления также выступили полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, а также представитель Северо-Казахстанской области (республика Казахстан), который зачитал поздравление от акима региона и подарил Александру Моору домру.

От имени депутатов Государственной думы выступил Эрнест Валеев, а «старую гвардию» губернаторов матрешки на торжественной церемонии представлял экс-губернатор Ямала Юрий Неелов.

- Во время церемонии вступления в должность Владимира Якушева, - я подарил емутхомут, метлу и зеркало. Первый предмет, так как тянуть на себе руководство таким регионом тяжело. Метлу, чтобы мести аккуратно и не вымести то хорошее, что оставили предшественники. Зеркало, чтобы смотреться и не бронзоветь, вспомнил он, и подвел итог. - Все три предмет сработали. Владимир Владимирович стал министром. Вам же, Александр Викторович хочу подарить старые избитые атрибуты – пряник, кнут и книгу мудрых мыслей руководителя. Считаю, что пряник надо подарить Наталье Владимировне, кнут оставить себя, а Дмитрию Артюхову – книгу руководителя, - добавил он.

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