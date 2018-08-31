Александр Моор открыл первый в Тюмени «Роснефть-класс» в школе №25

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-31T11:22:33+03:00

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В жёлтых фирменных футболках, фирменных рюкзаках и в новом классе – именно так встретили свой первый ознакомительный день ученики первого в Тюмени «Роснефть-класса». Мальчишки и девчонки, которые впервые увидели друг друга за партами, отныне – новая команда, которым предстоит грызть гранит науки в профильном классе. Со знаменательным событием юных «нефтяников» пришёл лично поздравить и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

С Днём знаний!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

СТРОГИЙ ОТБОР

Перед тем, как попасть в новый класс, ребята прошли строгий конкурсный отбор – тестирование, также средний балл по аттестату не должен быть ниже 4-х, а знания по профильным предметам – хорошие или отличные. Среди новых учеников - не только девятиклассники школы №25, но и ученики других тюменских школ. Сам учебный кабинет оформили в корпоративном стиле НК «Роснефть» и оснастили его самым современным мультимедийным оборудованием.

Класс оформлен в корпоративном стиле "Роснефти"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Ребята, я вас всех приветствую! С 1 сентября вы будете учиться в профильном «Роснефть-классе», – обратился к собравшимся врио губернатора Тюменской области Александр Моор. – «Роснефть» - крупнейшая российская компания, которая работает в разных странах и очень надёжный партнёр Тюменской области. Мы заинтересованы в том, чтобы тюменские школьники сделали правильный выбор в жизни. Говорю это как папа детей, которые тоже прошли этот этап. Обучаясь в этих классах, вы готовите себя для поступления в вузы на специальности, которые будут востребованы в «Роснефти». Желаю вам яркого, светлого будущего, как цвет ваших футболок и поздравляю вас с наступающим 1 сентября!

Встреча почётных гостейФото: Алексей КОСЕНЧУК

В день открытия у юных «нефтяников» появилась уникальная возможность задать вопрос врио губернатора Александру Моору. К удивлению собравшихся, вопрос касался отнюдь не образования или нефтегазовой отрасли.

– Александр Викторович, страшны ли Тюменской области западные санкции? – спросил один из учеников нового класса.

– В китайских иероглифах, которые обозначают «кризис», два значения – опасность и возможности, – ответил мальчику Александр Викторович. – Я думаю, что санкции против России – хорошая штука. Смотрите: когда всё хорошо, мы медленно развиваемся, а когда нас поставили в такие условия, то мы начинаем активнее двигаться. То, чем мы занимались за много лет до этих событий, позволяет нам сегодня двигаться вперёд и с точки зрения привлечения инвестиций, и с точки зрения создания новых производств. Многие предприятия даже стали выигрывать от западных санкций. Мы активно стали заниматься импортозамещением – к примеру, крупные нефтегазовые предприятия, которые закупали зарубежное оборудование, сегодня обращаются к нашим, тюменским, предприятиям. У нас, слава Богу, всё в порядке с мозгами, с руками, и наши компании в этом ключе активно работают. И цифры, которые мы сегодня имеем (индекс промышленного производства, - прим. ред.) показывают, что ежегодно ситуация только улучшается. Придёт время, когда здравый смысл возобладает, правовое сотрудничество и кооперацию никто не отменял.

В заключении торжественного мероприятия почётные гости сфотографировались с ребятами на память и оставили пожелания в новом школьном альбоме.

Пожелания ученикамФото: Алексей КОСЕНЧУК

Пожелания на памятьФото: Алексей КОСЕНЧУК

ШКОЛА – ВУЗ - ПРЕДПРИЯТИЕ

– Всегда очень сложно, будучи старшеклассником, определиться в будущей профессии, – отметил в разговоре с журналистами врио губернатора Тюменской области Александр Моор. – Сегодня много новых профессий появляется, старые становятся не такими актуальными, но есть базовые вещи, которые будут важны для экономики нашего региона в перспективе. Я имею в виду классические специальности, востребованные в крупных нефтегазодобывающих, нефтехимических компаниях. Поэтому в наших же интересах обеспечить регион кадрами, а ребятам – дать возможность ребятам дать образование и, потом, хорошую работу по специальности. В свою очередь, крупным компаниям интересно получить специалистов высокого уровня и с высокими компетенциями.

По словам Александра Моора, такое сотрудничество между региональной властью и крупными компаниями – такими, как «Роснефть» – по созданию профильных классах для ребят необходимо. После обучения в профильных классах они уже имеют чёткое представление, куда двигаться дальше.

– Важно, что ребята учатся не просто по «бумажкам». Это образование, которое мы даём вместе с крупными компаниями и специалистами, которые читают лекции, ориентируют ребят на реалии сегодняшнего дня и рассказывают им о современных и будущих технологиях и компетенциях. Это здорово, когда люди с богатым опытом работы позволят ребятам правильно ориентироваться в сложном мире профессий. Для нас принципиально важно создавать сквозную цепочку «Школа – вуз – предприятие», - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора.

С Днём знаний!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз» Игорь Онешко в свою очередь отметил, что сегодня перед регионом стоит задача сделать стабильным будущее детей. Важно, чтобы в будущем нынешние школьники не только получили хорошую работу, но и качественное образование.

– Ребята в этом мире должны быть конкурентными, поэтому то образование, которое мы им начинаем давать на уровне школы, позволяет им комфортно и стабильно чувствовать себя в вузе. Следующий шаг – у вуза, который должен подготовить профессионального специалиста, который должен быть конкурентным не только в России, но и во всём мире. Поэтому сегодня ребята должны беспокоиться не о том, чтобы в будущем им досталось рабочее место, а о том, как качественно и грамотно повышать свою квалификацию. Если они это сделают, тогда у них будет не просто место в нашей компании, а выбор места.

Отметим, что сегодня в 52-х городах уже открыты «Роснефть-классы». Тюменский «Роснефть-класс» стал 111-м по счёту.